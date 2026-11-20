report Cảnh báo nước tăng lực, nước ngọt làm tăng nguy cơ đột quỵ

Host Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam 2024:

Thuốc lá, thuốc lá điện tử, rượu bia, chất kích thích và ít vận động cần được nhìn nhận thế nào trong đánh giá nguy cơ? TS.BS Trần Chí Cường có thể tư vấn thay đổi từ đâu để người trẻ có thể thực hiện được?

TS.BS Trần Chí Cường - Phó chủ tịch Hội Can thiệp mạch Thần kinh Việt Nam:

Thừa cân, béo phì có thể dẫn đến rất nhiều bệnh lý. Một trong những vấn đề đầu tiên mà người thừa cân, béo phì thường gặp là các bệnh lý về cơ xương khớp, phần lớn là đau khớp gối, đặc biệt ở phụ nữ hoặc những người làm việc văn phòng, ít vận động.

Tình trạng này có thể dẫn đến teo cơ, gây đau và ảnh hưởng đến cuộc sống. Nếu không cải thiện tình trạng thừa cân, béo phì, nguy cơ tiếp theo là mắc bệnh tiểu đường. Khi đã mắc tiểu đường, bệnh nhân có thể tiếp tục gặp các vấn đề như xơ vữa mạch máu, tăng huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Đây là một quá trình diễn tiến liên tiếp, chứ không phải cứ mới thừa cân, béo phì một chút, mới tăng vài ký trong một - hai tháng đã lo lắng về nguy cơ đột quỵ. Con đường dẫn đến đột quỵ từ tình trạng thừa cân, béo phì còn khá dài.

TS.BS Trần Chí Cường - Phó chủ tịch Hội Can thiệp mạch Thần kinh Việt Nam (phải) và Host Hà Trúc Linh chia sẻ tại tọa đàm.

Vậy làm thế nào để cải thiện tình trạng này?

Thứ nhất, trong chế độ ăn uống, chúng ta cần hạn chế chất ngọt, đặc biệt là khi bước vào độ tuổi trên 30. Hiện nay, tôi thấy nhiều bạn trẻ chơi game xuyên đêm, thức đến sáng. Về vấn đề mất ngủ, tôi kịch liệt lên án những bạn trẻ cứ đổ lỗi rằng mình không ngủ được, trong khi tối ngày cầm điện thoại đến thâu đêm suốt sáng, không chịu buông xuống, hoặc chơi game online đến quá khuya rồi hôm sau lại nói với bác sĩ rằng không ngủ được. Đó là điều rất phi lý.

Chúng ta phải chủ động tắt điện thoại, tắt máy tính để dành thời gian ngủ đủ giấc, ít nhất là 6 giờ. Vì khi thức đêm nhiều, chúng ta thường có xu hướng ăn, mà ăn ban đêm là một trong những nguyên nhân rất dễ khiến tăng cân.

Trong chế độ ăn, điều đầu tiên là giảm chất ngọt, thứ hai là giảm chất béo, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ vì cũng có thể ảnh hưởng đến cân nặng.

Điều quan trọng hơn nữa là phải tăng cường vận động, tập thể dục mỗi ngày. Trung bình, chúng ta nên vận động khoảng 30-45 phút mỗi ngày, nếu được một tiếng đồng hồ thì càng tốt. Nên vận động ngoài trời, tiếp xúc với ánh nắng để giảm nguy cơ loãng xương.

Đặc biệt, phụ nữ Việt Nam hiện nay thường che chắn rất kín khi ra đường, khiến ánh nắng mặt trời ít tiếp xúc với da, trong khi có những người ở các nước châu Âu phải bỏ ra hàng ngàn đô la để đến Việt Nam nghỉ hè, nằm ngoài biển phơi nắng. Chúng ta có một nguồn tài nguyên rất lớn là ánh nắng mặt trời nhưng gần như không tận dụng. Tập thể dục cũng là một liệu pháp rất tốt để kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh đó, chúng ta cần biết cách tính chỉ số BMI bằng cách lấy cân nặng chia cho chiều cao nhân với chiều cao. Nếu tra cứu chỉ số này, chúng ta có thể biết mình đang ở ngưỡng nào. Nếu BMI trên 30, chúng ta nên đi tư vấn về chế độ dinh dưỡng, gặp bác sĩ dinh dưỡng và bác sĩ điều trị giảm cân. Đây là điều rất nên làm. Đừng để tình trạng thừa cân, béo phì kéo dài rồi dẫn đến tăng nguy cơ đột quỵ, bởi hiện nay khoa học hoàn toàn có thể giúp chúng ta kiểm soát vấn đề này.

Một vấn đề nữa tôi cũng muốn nhắc nhở người trẻ là việc sử dụng nước tăng lực. Cách đây vài tuần, có một công bố nghiên cứu mới cho thấy người trẻ uống quá nhiều nước tăng lực có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và đột tử. Cá nhân tôi cũng từng gặp một tài xế trẻ, mỗi ngày uống hai lon nước tăng lực và sau đó bị đột quỵ.

Do đó, việc sử dụng nước tăng lực trong thời gian dài để kích thích sự tỉnh táo, đặc biệt là khi lái xe, cũng là vấn đề cần cảnh báo đối với giới trẻ, nhất là các bạn đang học tập và làm việc