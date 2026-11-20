Trung Quốc và 5 nước ASEAN sẽ chia sẻ thông tin thủy văn sông Mekong

TPO - Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam thống nhất chia sẻ thông tin thời gian thực tại 24 trạm thủy văn trọng điểm trên lưu vực sông Mekong – Lan Thương, là bước tiến quan trọng để theo dõi, quản lý nguồn nước và phòng, chống thiên tai trên toàn lưu vực.

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác tài nguyên nước Mekong - Lan Thương lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của sáu quốc gia thành viên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng và Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lưu Đông Thuận đồng chủ trì.

Hội nghị có chủ đề “Thúc đẩy hợp tác toàn lưu vực hướng tới phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực Mekong - Lan Thương”, diễn ra nhân dịp kỷ niệm 10 năm hình thành cơ chế Hợp tác Mekong - Lan Thương.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, trong 10 năm qua, cơ chế Hợp tác Mekong - Lan Thương ngày càng ổn định, chia sẻ thông tin thủy văn được mở rộng, năng lực quản lý tài nguyên nước của các quốc gia thành viên từng bước được nâng cao.

Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác tài nguyên nước Mekong - Lan Thương lần thứ hai diễn ra ngày 19/11 tại Hà Nội.

Hơn 70 dự án thuộc Quỹ Đặc biệt Hợp tác Mekong - Lan Thương đã được triển khai trong các lĩnh vực cấp nước nông thôn, quản lý lưu vực, giám sát an toàn đập và quan trắc thủy văn. Việc thông báo kịp thời, phối hợp vận hành trong các đợt thiên tai lớn cũng góp phần giảm áp lực phòng, chống lũ lụt và hạn hán ở hạ du.

Tuy nhiên, các quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ nhu cầu sử dụng nước, năng lượng ngày càng tăng, biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan và ô nhiễm môi trường nước.

Tại Hội nghị, các quốc gia chia sẻ nhiều định hướng hợp tác. Trung Quốc đề xuất tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ số trong dự báo thủy văn và triển khai các dự án dân sinh về nước sạch, phòng chống thiên tai, an toàn đập.

Thái Lan nhấn mạnh kiểm soát ô nhiễm từ nguồn phát sinh, tăng cường quan trắc và chia sẻ thông tin chất lượng nước.

Campuchia đề cao việc duy trì dòng chảy tự nhiên theo mùa, bảo vệ hệ sinh thái Biển Hồ Tonle Sap, nguồn lợi thủy sản và sinh kế người dân.

Lào đề xuất củng cố hệ thống thông tin thủy văn, khí tượng, thúc đẩy quản lý tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu và lấy người dân làm trung tâm.

Myanmar nhấn mạnh vai trò của hợp tác Mekong - Lan Thương trong bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở những thách thức chung, Việt Nam đề xuất ba hướng ưu tiên hợp tác.

Thứ nhất, tăng cường chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn, đặc biệt là số liệu vận hành hồ chứa; thông báo sớm trước khi xả lũ hoặc tích nước để các quốc gia hạ lưu chủ động ứng phó với lũ, hạn và bố trí sản xuất phù hợp.

Thứ hai, tăng cường kết nối giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, tối ưu nguồn lực, đẩy mạnh nghiên cứu chung và ứng dụng công nghệ mới phục vụ thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai, xây dựng hệ thống quản trị nước thông minh.

Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò Quỹ Đặc biệt Hợp tác Mekong - Lan Thương trong hỗ trợ các dự án cải thiện sinh kế, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước lũ, hạn và xâm nhập mặn; đồng thời phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện đại phục vụ dự báo, cảnh báo sớm.

Nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác, Hội nghị đã diễn ra lễ ký Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn lưu vực sông Mekong - Lan Thương.

Theo đó, sáu quốc gia thống nhất chia sẻ thông tin thời gian thực tại 24 trạm thủy văn trọng điểm, gồm Trung Quốc 2 trạm, Campuchia 7 trạm, Lào 6 trạm, Myanmar 1 trạm, Thái Lan 6 trạm và Việt Nam 2 trạm tại Tân Châu, Châu Đốc.

Đại diện các quốc gia ký Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn lưu vực sông Mekong - Lan Thương.

Đây là bước tiến quan trọng trong mở rộng cơ sở dữ liệu với sự tham gia của cả sáu quốc gia, hỗ trợ theo dõi, quản lý nguồn nước và phòng, chống thiên tai trên toàn lưu vực.

Đối với Việt Nam, dữ liệu thượng nguồn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong theo dõi, dự báo dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long.

Với khoảng 17 triệu người sinh sống, đây là vùng sản xuất trọng điểm về lúa gạo, thủy sản và trái cây, đang chịu tác động của nước biển dâng, xâm nhập mặn, hạn hán, thiếu nước, sạt lở và suy giảm phù sa.

Thông tin kịp thời, tin cậy sẽ hỗ trợ dự báo, cảnh báo, điều hành sản xuất và bảo vệ sinh kế người dân.

Kết thúc hội nghị, các Trưởng đoàn đã thông qua Tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường.

Tuyên bố nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động 2023 - 2027, triển khai Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn và chuẩn bị kế hoạch hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Các nước cũng nhất trí tăng cường phối hợp giữa cơ chế Hợp tác Mekong - Lan Thương với Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC), ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng khác.