Dự báo hạn, mặn khốc liệt sắp tới, Vĩnh Long khuyến cáo dân về thả nuôi thủy sản

TPO - Dự báo hạn hán, xâm nhập mặn có thể xảy ra trên diện rộng vào mùa khô đang gần tới, ngành chức năng Vĩnh Long khuyến cáo người nuôi thủy sản theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, quan trắc môi trường. Đặc biệt, những nơi không chủ động được nguồn nước ngọt, không tiếp tục thả giống thủy sản nước ngọt để nuôi thương phẩm.

Dự báo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho thấy, hiện tượng El Nino đã xuất hiện với cường độ rất mạnh (xác suất 98%), nhiều khả năng kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027.

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dự báo hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng bắt đầu từ tháng 11/2026 và kéo dài đến khoảng tháng 5/2027.

Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo (Sở NN&MT Vĩnh Long) cho biết, dưới tác động của El Nino như dự báo, từ nay đến đầu năm 2027, khả năng mặn sẽ xâm nhập sâu vào nội đồng.

Do đó, cơ quan này khuyến cáo, những khu vực có khả năng ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, không chủ động được nguồn nước cấp, người dân không tiếp tục thả giống thủy sản nước ngọt để nuôi thương phẩm.

Thu hoạch tôm càng xanh ở xã Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo cũng lưu ý, người nuôi thủy sản nước ngọt ở các khu vực có thể bị nhiễm mặn cũng cần thường xuyên kiểm tra môi trường nước, như pH, độ mặn, nhiệt độ, oxy hòa tan… để có các giải pháp xử lý phù hợp.

Thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm cần tiến hành thu hoạch sớm, hoặc di chuyển thủy sản nuôi đến khu vực nước an toàn. Các loài nhuyễn thể đạt kích cỡ thương phẩm cần thu hoạch sớm, không chờ giá…

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người nuôi thủy sản theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và kết quả quan trắc môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc do các cơ quan thực hiện định kỳ.

Theo dõi tình hình dịch bệnh, khoanh vùng, xử lý tốt khi dịch bệnh xảy ra, tuyệt đối không xả thải bùn đáy ao và mầm bệnh ra kênh rạch tự nhiên khi chưa được xử lý.

Trong 9 tháng năm 2026, Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo Vĩnh Long đã thu thập mẫu tôm nước lợ xét nghiệm, kết quả 445/713 mẫu nhiễm bệnh, trong đó nhiều nhất với bệnh đốm trắng (246 mẫu). Ngoài ra, bệnh phân trắng, trống đường ruột… đã gây chết hàng loạt tôm nuôi 20-50 ngày tuổi từ đầu năm đến nay.

Kết quả trên cho thấy, gần đây bệnh đốm trắng trên tôm có xu hướng tăng, tăng mạnh nhất tại khu vực tỉnh Bến Tre cũ. Dự báo, các bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi dự báo diễn biến phức tạp vào cuối năm 2026 và đầu 2027 khi chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Do đó, Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo Vĩnh Long khuyến cáo, với vùng nuôi tôm rừng, tôm quảng canh, các cơ sở nuôi tranh thủ gia cố bờ, cống, cải tạo, rải vôi diệt tạp và phơi đáy ao nuôi. Khi nguồn nước có độ mặn trên 5‰ tiến hành lấy vào ao nuôi qua túi lọc để trữ và xử lý, khi thời tiết ổn định mới tiến hành thả giống nuôi.

Với tôm nước lợ nuôi thâm canh, bán thâm canh, các ao nuôi đã thu hoạch ở những vùng không đảm bảo điều kiện nguồn nước thì tạm ngưng thả giống. Cải tạo, tu sửa bờ và đáy ao chuẩn bị thật kỹ cho vụ nuôi đầu năm 2027, hoặc chuyển nuôi các loại thủy sản khác nhằm cải thiện môi trường, cách ly mầm bệnh.

Đối với các ao nuôi tôm nước lợ đã bị nhiễm bệnh EHP nên cải tạo kỹ ao nuôi, ngưng nuôi để cách ly mầm bệnh. Với các ao đang nuôi, hạn chế việc thay nước, chỉ cấp nước khi thật cần thiết; nước trước khi cấp cho ao nuôi phải được xử lý bằng các loại hóa chất.