Loài vật cực kỳ quý hiếm, nghi tuyệt chủng bất ngờ xuất hiện ở miền Tây Nghệ An

TPO - Sau nhiều năm không được ghi nhận ngoài tự nhiên, Mang Pù Hoạt - loài thú quý hiếm từng bị nghi ngờ đã tuyệt chủng bất ngờ xuất hiện trở lại trong những cánh rừng ở Nghệ An. Phát hiện này mở ra hy vọng mới trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực.

Ngày 19/11, ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) cho biết, thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng tự nhiên, lực lượng chức năng đã ghi nhận sự xuất hiện của Mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis). Đây là phát hiện có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác điều tra, nghiên cứu và bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Mang Pù Hoạt nghi ngờ đã tuyệt chủng bất ngờ xuất hiện trong rừng ở Khu BTTN Pù Hoạt (Nghệ An).

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình điều tra, đánh giá hiện trạng quần thể và bảo tồn các loài thú Guốc chẵn năm 2026, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã triển khai lắp đặt hệ thống bẫy ảnh tại nhiều vị trí trong rừng. Qua quá trình theo dõi, đơn vị lần đầu ghi nhận được hình ảnh Mang Pù Hoạt trong môi trường sống tự nhiên.

Hình ảnh đầu tiên về loài mang này được camera ghi lại vào đêm 27/8. Đáng chú ý, trong hai tháng tiếp theo, hệ thống bẫy ảnh tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của Mang Pù Hoạt vào các ngày 3, 7 và 11/9; ngày 3 và 25/10. Các thời điểm ghi nhận không chỉ vào ban đêm mà còn xuất hiện vào buổi sáng và chiều.

Loài mang này xuất hiện cả ngày lẫn đêm.

Việc liên tiếp ghi nhận hình ảnh Mang Pù Hoạt tại các thời điểm khác nhau cho thấy loài này vẫn còn tồn tại trong các khu rừng tự nhiên ở Pù Hoạt. Tuy nhiên, với phạm vi và quy mô khảo sát hiện tại, lực lượng chuyên môn chưa đủ cơ sở để xác định chính xác số lượng cá thể cũng như quy mô quần thể của loài.

Theo Sách đỏ Việt Nam năm 2024, Mang Pù Hoạt được xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) - mức đe dọa cao nhất đối với các loài có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên. Đây là loài thuộc họ Hươu nai, có trọng lượng khoảng 15-20kg, bộ lông màu nâu đậm. Con đực có gạc ngắn, không phân nhánh. Môi trường sống chủ yếu của chúng là những khu rừng kín thường xanh, có nhiều cây gỗ lớn, ở độ cao trên 700m.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có rất nhiều động vật quý hiếm sinh sống.

Với nguy cơ tuyệt chủng rất cao, Mang Pù Hoạt được xem là một trong những loài động vật cần ưu tiên bảo vệ. Vì vậy, việc ghi nhận hình ảnh loài này trong rừng tự nhiên không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn mang lại tín hiệu tích cực cho nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Trước kết quả khảo sát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt dự kiến mở rộng phạm vi đặt bẫy ảnh, tăng cường điều tra thực địa, đồng thời kết hợp phân tích ADN từ các mẫu vật thu thập được. Qua đó, từng bước xác định sự phân bố, hiện trạng quần thể và xây dựng các giải pháp bảo vệ phù hợp, góp phần bảo tồn loài Mang Pù Hoạt trước nguy cơ biến mất khỏi tự nhiên.