Camera phát hiện chuyển động: cách chọn để giảm cảnh báo giả

Camera phát hiện chuyển động giúp giám sát không gian hiệu quả và gửi cảnh báo khi ghi nhận hoạt động bất thường. Tuy nhiên, thông báo dồn dập vì lá cây hay bóng nắng khiến nhiều người tắt luôn tính năng này. Bài viết sẽ hướng dẫn cách chọn camera phù hợp để hạn chế cảnh báo giả và nâng cao hiệu quả giám sát.

Tiêu chí chọn camera phát hiện chuyển động giảm báo động giả

Có ba hướng lựa chọn giúp thiết bị cảnh báo chính xác hơn, từ công nghệ nhận diện đến tính năng đi kèm trên ứng dụng.

Chọn camera tích hợp công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo)

Khi lựa chọn camera phát hiện chuyển động, nên ưu tiên các sản phẩm tích hợp công nghệ AI có khả năng nhận diện và phân loại đối tượng. Thay vì ghi nhận mọi thay đổi trong khung hình, camera có thể phân biệt con người, vật nuôi như chó mèo, phương tiện và những chuyển động thông thường từ môi trường xung quanh. Đặc biệt hiên nay các thương hiệu camera IMou và camera Ezviz đang hướng đến tích hợp AI để hỗ trợ nhiều hơn trong việc phát hiện chuyển động giảm báo động giả.

Khả năng nhận diện càng chính xác thì số lượng cảnh báo không cần thiết càng được hạn chế. Một số dòng camera AI còn có thể lọc chuyển động do côn trùng, cành cây rung lắc hoặc ánh sáng thay đổi đột ngột. Nhờ đó, hệ thống tập trung thông báo vào những tình huống thực sự cần được chú ý.

Khả năng khoanh vùng cảnh báo thông minh

Tính năng khoanh vùng cảnh báo cho phép thiết lập khu vực giám sát cụ thể ngay trên ứng dụng điện thoại. Chẳng hạn, người dùng có thể ưu tiên theo dõi cửa ra vào, cổng nhà hoặc vị trí đặt tài sản quan trọng. Bạn cũng có thể loại bỏ những khu vực thường xuyên xuất hiện chuyển động như đường phố, tán cây hay sân vườn.

Bên cạnh đó, khả năng điều chỉnh độ nhạy của cảm biến chuyển động cũng là tiêu chí cần quan tâm. Nếu đặt mức quá cao, camera dễ kích hoạt cảnh báo khi xuất hiện những thay đổi nhỏ trong môi trường. Ngược lại, mức nhạy phù hợp sẽ giúp cân bằng giữa khả năng phát hiện và hạn chế thông báo sai.

Tính năng theo dõi thông minh (Smart Tracking) và âm thanh

Smart Tracking là tính năng cho phép camera tự động nhận diện, khóa mục tiêu và xoay theo đối tượng di chuyển trong phạm vi quan sát. Khi kết hợp với công nghệ AI, camera phát hiện chuyển động có thể ưu tiên theo dõi con người thay vì liên tục quay theo mọi vật thể xuất hiện trong khung hình.

Ngoài khả năng theo dõi, hệ thống âm thanh cảnh báo cũng cần được xem xét. Một số thiết bị hỗ trợ còi hú, đàm thoại hai chiều hoặc cảnh báo bằng âm thanh theo từng tình huống.

Thương hiệu uy tín và phần mềm hỗ trợ

Thương hiệu là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của thuật toán nhận diện và khả năng vận hành lâu dài. Một số nhà sản xuất có thể tham khảo gồm TP-Link Tapo, camera Ezviz, camera Imou và Hikvision. Đây đều là những cái tên có các dòng camera giám sát với nhiều tính năng nhận diện và cảnh báo thông minh.

Ngoài phần cứng, cần kiểm tra ứng dụng quản lý đi kèm có dễ sử dụng, hỗ trợ xem trực tiếp, xem lại lịch sử và tùy chỉnh thông báo hay không. Phần mềm được cập nhật thường xuyên cũng giúp cải thiện khả năng nhận diện, bổ sung tính năng và khắc phục lỗi trong quá trình sử dụng.

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Camera phát hiện chuyển động sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi sở hữu công nghệ AI, khả năng khoanh vùng và nhận diện đối tượng chính xác. Khi lựa chọn, bạn nên ưu tiên sản phẩm từ thương hiệu uy tín với phần mềm hỗ trợ ổn định. Những tiêu chí này giúp hạn chế cảnh báo giả và nâng cao hiệu quả giám sát an ninh.

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Nguồn: CellphoneS