Huỳnh Phương làm rơi nhẫn khi cầu hôn Khả Như

TPO - Sau khi Khả Như công khai nhận lời cầu hôn của Huỳnh Phương, Lê Dương Bảo Lâm giục đàn chị sớm báo lịch cưới, Đàm Vĩnh Hưng ngỏ ý hát trong ngày vui.

Tối 19/11, Khả Như - Huỳnh Phương chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Nữ diễn viên nhận lời cầu hôn của bạn trai kém 5 tuổi vào đúng sinh nhật anh ngày 12/11 tại TPHCM.

Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thu Trang, Tiến Luật, BB Trần, Quang Tuấn, Liêu Hà Trinh… có mặt chứng kiến.

Khả Như và Huỳnh Phương xác nhận quan hệ sau 4 năm hẹn hò.

Nhiều đồng nghiệp chứng kiến màn cầu hôn của Khả Như - Huỳnh Phương.

Theo Tiến Luật, Huỳnh Phương lúng túng khi lấy nhẫn, khiến khách mời thót tim vì đánh rơi, rồi tay chân run rẩy.

“Cuối cùng cũng đến đích. Chúc hai em luôn yêu thương và hạnh phúc trọn đời. Ông Luật bà Trang se duyên thành công một cặp nữa rồi nhé”, Tiến Luật chia sẻ. Anh ngỏ ý tư vấn chuyện cưới hỏi cho đàn em.

Linh Phi chia sẻ Huỳnh Phương có phần lúng túng nhưng chân thành, khiến người dự xúc động. Liêu Hà Trinh vui mừng khi Khả Như có người đồng hành, đồng thời bày tỏ mong chờ được dự cưới. Theo Liêu Hà Trinh, những năm qua Huỳnh Phương là chỗ dựa tinh thần cho Khả Như.

Thông tin cặp nghệ sĩ công khai mối quan hệ thu hút sự chú ý. Lê Dương Bảo Lâm liên tục cảm thán khi biết đàn chị nhận lời cầu hôn: “Báo lịch sớm nha bà ơi, cuối năm kẹt nhiều nha bà ơi”.

Đàm Vĩnh Hưng chúc mừng hai diễn viên, hài hước nhắc phải mời mình hát trong đám cưới. Diễn viên Phương Lan bày tỏ sự bất ngờ, dùng từ “chấn động” để nói về tin vui của đồng nghiệp.

“Cuối cùng cũng chịu công khai rồi. Chúc mừng chị Như, nhìn hai người đẹp đôi quá. Mong sớm được ăn cưới nhé”, “Hóng đám cưới này, không biết ai làm ông mai bà mối đây”, “Đám cưới chấn động showbiz”… là một số bình luận của khán giả.

Bên cạnh lời chúc phúc, nhiều người nhắc đến một đám cưới được mong chờ bởi cả hai có nhiều đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí.

Hai diễn viên thường xuyên đồng hành từ 2022.

Khả Như và Huỳnh Phương quen biết nhiều năm, cùng hoạt động tại một sân khấu kịch ở TPHCM. Cuối năm 2022, tin đồn tình cảm xuất hiện khi cả hai thường xuyên tương tác, đi chơi với nhóm bạn chung và có những khoảnh khắc thân thiết.

Trong thời gian dài, hai người ít chia sẻ trực tiếp về mối quan hệ, dù liên tục được khán giả chú ý qua ảnh du lịch, trang phục đồng điệu hay những lần sánh đôi tại sự kiện.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2022, trước thời điểm rộ tin hẹn hò Khả Như, Huỳnh Phương nói việc công khai hay giữ kín tình cảm tùy giai đoạn, hoàn cảnh.

Anh bày tỏ mong muốn: “Nếu được chọn lại, tôi sẽ bớt công khai đời tư, chọn cuộc sống im ắng hơn”. Nam diễn viên cho rằng chuyện riêng khi được nhiều người biết dễ phát sinh bàn tán, đánh giá.

Cũng trong cuộc trò chuyện đó, Huỳnh Phương nói chưa nghĩ đến kết hôn. Anh muốn lo cho cha mẹ, gia đình trước khi tính chuyện riêng, đồng thời không đặt hình mẫu cụ thể cho bạn đời.

Khả Như cho rằng giữ kín chuyện yêu đương là một cách tôn trọng người trong cuộc. Trước khi nhận lời cầu hôn, Khả Như từng nhiều lần chia sẻ suy nghĩ về hôn nhân. Năm 2020, trong chương trình Nói đi, ngại gì!, cô khẳng định muốn nghiêm túc với tình yêu, coi trọng sự độc lập để có thể tự tin trong mối quan hệ.

“Đây là thời điểm nếu tôi chọn ai thì người đó sẽ là người bạn đồng hành suốt cuộc đời”, nữ diễn viên nói.

Năm 2024, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Khả Như nói không muốn chạy theo thời hạn lấy chồng. Khả Như mừng vì “cha mẹ đã hiểu con gái mình cần hạnh phúc hơn là lấy chồng”. Cô dành ưu tiên cho sức khỏe, sự bình an của gia đình và muốn đón nhận tình cảm thuận theo duyên số.

Khả Như và Huỳnh Phương bị phát hiện đeo nhẫn đôi trong chuyến du lịch Thái Lan cùng đồng nghiệp.

Dù chưa từng xác nhận, Khả Như và Huỳnh Phương khá thoải mái khi chia sẻ ảnh chụp chung và những lần xuất hiện cùng nhau. Dịp Tết 2025, Huỳnh Phương đăng ảnh nắm tay Khả Như. Đến ngày 8/3/2026, anh chia sẻ video những khoảnh khắc chung, gọi cô là người yêu.

Khả Như sinh năm 1987, hơn Huỳnh Phương 5 tuổi. Cô xuất thân từ sân khấu kịch, sau đó hoạt động ở điện ảnh, truyền hình và các chương trình giải trí. Những phim cô tham gia có Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, “Em” là của em, Nhà bà Nữ.

Huỳnh Phương sinh năm 1992, quê Đồng Tháp, được biết đến từ nhóm hài FAPtv. Ngoài các video hài và chương trình truyền hình, anh còn góp mặt trong những phim như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử.