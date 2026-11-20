Việt Nam đăng cai APEC 2027 - Chung một đại dương, cùng một tương lai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 với chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”

Ngày 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.

Lễ chuyển giao diễn ra trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, ngay sau khi Hội nghị kết thúc các nội dung thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng của Năm APEC 2026.

Phát biểu tại Lễ chuyển giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổng kết những thành quả nổi bật của Năm APEC 2026, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027. Việc chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 sang Việt Nam, thể hiện sự tiếp nối và hợp tác giữa hai nền kinh tế thành viên trong thúc đẩy các mục tiêu chung của Diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 19/11/2026 tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về những thành công của Năm APEC 2026, tiếp thêm động lực cho tiến trình liên kết kinh tế và phát triển của châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn tin tưởng vào giá trị và con đường mà APEC đã lựa chọn và vững tin rằng, với quyết tâm chính trị, sự chung tay và đồng lòng của 21 nền kinh tế, APEC sẽ không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi thách thức của thời đại mới, tiếp tục dẫn dắt khu vực bước vào một kỷ nguyên bứt phá và thành công rực rỡ hơn nữa. Với tinh thần đó và khát vọng đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giới thiệu chủ đề của Năm APEC 2027 “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 19/11/2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đón nhận trọng trách chủ nhà APEC 2027 với niềm vinh dự lớn và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 vừa kế thừa, phát huy những giá trị và thành quả của Diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Logo APEC 2027. (Ảnh: MOFA)

Ba ưu tiên lớn của Năm APEC 2027

Nhằm hiện thực hóa chủ đề của Năm APEC 2027, trên cơ sở tham vấn chặt chẽ và nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên lớn của Năm APEC 2027 gồm: (i) nâng cao năng suất của nền kinh tế, (ii) thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực và (iii) nâng cao tính tự cườn, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà APEC đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển của đất nước. Việt Nam cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu. Hành trình APEC 2027 sẽ đi qua các miền đất của Việt Nam, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, và hội tụ tại đảo ngọc Phú Quốc - nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đảo ngọc Phú Quốc - Điểm hẹn của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. (Ảnh: Trương Phú Quốc)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời các nhà lãnh đạo, các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đến Việt Nam trong Năm APEC 2027 để cùng trao đổi những định hướng chiến lược, đưa ra những quyết sách quan trọng cho tương lai của khu vực, đồng thời đến thăm và khám phá một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và hiếu khách.

Năm APEC 2027 tại Việt Nam mở ra một chặng đường hợp tác mới của Diễn đàn, với sự quan tâm và kỳ vọng cao của các nền kinh tế thành viên và cộng đồng quốc tế vào những đóng góp của Việt Nam đối với tương lai phát triển và thịnh vượng chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu: “Sự vĩ đại của Thái Bình Dương chính là năng lực dung nạp và hoà quyện vạn dòng chảy. Cũng tựa như những dòng sông đổ về Thái Bình Dương, 21 nền kinh tế APEC dù khởi nguồn từ những bối cảnh đa dạng và mang trong mình bản sắc riêng, nhưng tất cả đều hướng về một không gian chung APEC. Giống như nước trăm sông cùng làm nên sự vĩ đại của đại dương, với sự đồng lòng và quyết tâm, chúng ta sẽ cùng xây nên một châu Á - Thái Bình Dương hoà bình, thịnh vượng và phát triển trường tồn cho tương lai chung. Chung một đại dương, cùng một tương lai!”.

﻿ ﻿﻿ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp song phương và tham dự các hội nghị đa phương trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

APEC 2017 là lần thứ hai Việt Nam đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, sau lần đầu tiên vào năm 2006. Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Việt Nam đã tổ chức thành công một năm hoạt động APEC với 243 sự kiện tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó tâm điểm là Tuần lễ Cấp cao tại Đà Nẵng từ ngày 6-11/11/2017.

Điểm nổi bật của APEC 2017 là việc thông qua 20 văn kiện trong cả Năm APEC, trong đó có 8 văn kiện tại Tuần lễ Cấp cao, tạo nền tảng cho định hướng hợp tác của diễn đàn trong giai đoạn tiếp theo.

1. Địa điểm, thời gian và chủ đề

- Nước chủ nhà: Việt Nam. - Địa điểm chính của Tuần lễ Cấp cao: Thành phố Đà Nẵng. - Thời gian: 6-11/11/2017. - Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25: Ngày 10-11/11/2017. - Số thành viên: 21 nền kinh tế. - Chủ tịch Hội nghị: Chủ tịch nước Trần Đại Quang. - Chủ đề: “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”

Trong cả năm 2017, Việt Nam tổ chức 243 sự kiện APEC tại 10 tỉnh, thành phố. Đây là một chương trình hoạt động quy mô lớn, trải dài từ các hội nghị quan chức cấp cao, hội nghị bộ trưởng đến các diễn đàn doanh nghiệp và hội nghị cấp cao.

Chương trình nghị sự tập trung vào bốn vấn đề lớn: thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh tự do hóa thương mại và đầu tư; củng cố vai trò của APEC trong quản trị kinh tế toàn cầu; xây dựng tầm nhìn chiến lược cho diễn đàn sau năm 2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 (Đà Nẵng, 11/11/2017). Ảnh: TTXVN

2. Thông qua 20 văn kiện

- 20 văn kiện được thông qua trong toàn bộ Năm APEC 2017.

- 8 văn kiện được thông qua tại Tuần lễ Cấp cao APEC ở Đà Nẵng.

Trong số các văn kiện quan trọng, đáng chú ý có:

+Tuyên bố Cấp cao Đà Nẵng: “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, gồm 39 điểm, được thông qua ngày 11/11/2017. Đây là văn kiện chính trị quan trọng nhất của Hội nghị.

+Tuyên bố chung Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 29.

+Kế hoạch hành động APEC về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội.

+Khuôn khổ Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

+Chiến lược APEC về các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo.

+Khuôn khổ APEC về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới.

+Kế hoạch hành động nhiều năm về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020.

+Chương trình hành động về phát triển nông thôn - đô thị nhằm tăng cường an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng.

Các văn kiện này phản ánh những ưu tiên mới của APEC, từ tự do hóa thương mại, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế số đến phát triển bao trùm và bền vững.

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 (Đà Nẵng, 11/11/2017).

3. Những kết quả và dấu ấn nổi bật

Thứ nhất, thúc đẩy phát triển bao trùm và tăng trưởng bền vững. Một điểm mới quan trọng là lần đầu tiên các nền kinh tế APEC nhất trí thúc đẩy phát triển bao trùm trên cả ba phương diện kinh tế, tài chính và xã hội. Điều này thể hiện quan điểm tăng trưởng không chỉ hướng đến quy mô GDP mà còn phải bảo đảm người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi từ hội nhập.

Thứ hai, đặt trọng tâm vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số. APEC thông qua Khuôn khổ Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo kỹ năng và chuẩn bị lực lượng lao động trước những thay đổi của thị trường việc làm.

Thứ ba, thúc đẩy thương mại tự do và liên kết kinh tế khu vực. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết hoàn tất Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư, đồng thời tiếp tục hướng tới hình thành Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).

Thứ tư, khởi động tiến trình xây dựng tầm nhìn APEC sau năm 2020. Hội nghị nhất trí thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC, có nhiệm vụ hỗ trợ xác định định hướng phát triển của diễn đàn trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ năm, tạo bước ngoặt cho tiến trình TPP-11. Bên lề Tuần lễ Cấp cao, ngày 11/11/2017, bộ trưởng thương mại 11 nước tham gia TPP đã đạt đồng thuận về những nội dung cốt lõi để tiến tới Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sau khi Mỹ rút khỏi TPP. Đây là một kết quả kinh tế quốc tế đặc biệt đáng chú ý diễn ra tại Đà Nẵng.

4. Ý nghĩa đối với Việt Nam

APEC 2017 mang lại những kết quả quan trọng trên cả phương diện đối ngoại, kinh tế và vị thế quốc gia.

- Nâng cao vị thế quốc tế: Việt Nam thể hiện năng lực điều phối, kết nối và thúc đẩy đồng thuận giữa 21 nền kinh tế, trong đó có những cường quốc hàng đầu thế giới.

- Thúc đẩy quan hệ với các đối tác lớn: Dịp này, Việt Nam đón Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác. Việt Nam cũng thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện với Canada.

- Tăng cường hội nhập kinh tế: APEC tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng khu vực.

- Khẳng định vai trò chủ động: Việt Nam không chỉ tổ chức sự kiện mà còn đưa ra sáng kiến, góp phần định hình chương trình nghị sự và định hướng hợp tác của APEC.

Đặc biệt, Việt Nam đã tổ chức cuộc đối thoại không chính thức đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo APEC và ASEAN, thúc đẩy sự bổ trợ giữa hai cơ chế hợp tác khu vực.

APEC 2006 là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam mà còn tạo dấu ấn trong tiến trình hợp tác kinh tế khu vực, đặc biệt với việc thông qua Tuyên bố Hà Nội, Chương trình hành động Hà Nội và những định hướng chiến lược về liên kết kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

1. Địa điểm, thời gian và chủ đề

- Nước chủ nhà: Việt Nam. - Địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao: Hà Nội. - Thời gian Tuần lễ Cấp cao: Từ ngày 12 đến 19/11/2006. - Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14: Diễn ra ngày 18–19/11/2006 tại Hà Nội. - Số thành viên tham dự: 21 nền kinh tế thành viên APEC. - Chủ tịch Hội nghị: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. - Chủ đề: “Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh vượng”.

Chủ đề này được Việt Nam cụ thể hóa thành bốn định hướng:

+Tăng cường thương mại và đầu tư thông qua thực hiện Lộ trình Busan và thúc đẩy Vòng đàm phán phát triển Doha.

+Tăng cường hợp tác kinh tế - kỹ thuật, thu hẹp khoảng cách phát triển và hướng tới phát triển bền vững.

+Thúc đẩy môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi.

+Tăng cường gắn kết cộng đồng trong APEC.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, tại Hội nghị Cấp cao APEC 2006 ở Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: APEC.org)

2. Những văn kiện và kết quả quan trọng được thông qua

Một trong những thành công nổi bật của APEC 2006 là việc thông qua một loạt văn kiện quan trọng, tạo cơ sở định hướng cho hợp tác kinh tế khu vực trong những năm tiếp theo. Các văn kiện và kết quả nổi bật gồm:

Thứ nhất, Tuyên bố Hà Nội (Hanoi Declaration). Đây là văn kiện chính trị quan trọng nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14. Tuyên bố khẳng định quyết tâm thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác kinh tế, bảo đảm an ninh con người và xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương năng động, phát triển bền vững.

Thứ hai, Tuyên bố riêng về Vòng đàm phán Doha. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm chính trị thúc đẩy sớm khởi động lại Vòng đàm phán Doha của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong bối cảnh tiến trình đàm phán thương mại đa phương đang gặp khó khăn.

Thứ ba, Chương trình Hành động Hà Nội (Hanoi Action Plan). Đây là một sáng kiến có dấu ấn rõ nét của Việt Nam, nhằm triển khai Lộ trình Busan hướng tới thực hiện các Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư. Chương trình đưa ra những biện pháp và lộ trình cụ thể để thúc đẩy thương mại, đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, cải thiện môi trường hợp tác và tăng cường năng lực cho các nền kinh tế thành viên.

Thứ tư, Gói biện pháp cải cách APEC. Hội nghị thông qua các khuyến nghị cải cách với nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực thể chế và làm cho APEC trở nên năng động hơn.

Thứ năm, các cam kết về an ninh con người và hợp tác khu vực. Các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố, phòng chống dịch bệnh, ứng phó thiên tai, bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn thương mại.

Ngoài ra, Hội nghị cấp cao còn thông qua Tuyên bố của Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 18 và các tuyên bố của những hội nghị bộ trưởng chuyên ngành tổ chức trong năm 2006 tại Việt Nam, gồm thương mại, cúm gia cầm, tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa, du lịch.

3. Dấu ấn chiến lược: Lần đầu tiên đặt vấn đề hình thành FTAAP

Một dấu ấn có ý nghĩa chiến lược lâu dài của APEC 2006 là việc các nhà lãnh đạo lần đầu tiên xác định triển vọng hướng tới hình thành Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Đây là ý tưởng về một khu vực thương mại tự do có quy mô bao trùm toàn bộ 21 nền kinh tế APEC, hướng tới tăng cường liên kết kinh tế, giảm rào cản thương mại và đầu tư, tạo động lực tăng trưởng cho khu vực.

Việc đưa FTAAP vào định hướng thảo luận tại Hà Nội năm 2006 có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hội nghị thường niên, đặt nền móng cho một tầm nhìn dài hạn về liên kết kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Đến nay, FTAAP vẫn là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của APEC.

4. Ý nghĩa đối với Việt Nam

APEC 2006 có ý nghĩa trên nhiều phương diện:

- Về đối ngoại: Khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm, có khả năng đóng góp sáng kiến và tham gia định hình chương trình nghị sự khu vực.

- Về kinh tế: Tạo cơ hội mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư, xúc tiến kinh doanh và thu hút các tập đoàn quốc tế.

- Về hội nhập: Đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO ngày 11/1/2007.

- Về vị thế quốc gia: Chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện đa phương quy mô lớn, với sự tham gia của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên.

APEC 2006 thành công cả về nội dung, lễ tân, tổ chức và an ninh; đồng thời mang lại nhiều thỏa thuận hợp tác song phương và hợp đồng kinh tế có giá trị.

1. Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai có chủ đề là “Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, với 3 ưu tiên về mở cửa, đổi mới và hợp tác.

(i) Mở cửa, tập trung vào hợp tác về thương mại và đầu tư thông qua thúc đẩy chương trình nghị sự Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP); ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với vai trò trung tâm của WTO, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng WTO (MC14), thúc đẩy cải cách WTO; tăng cường thương mại số, thương mại điện tử; mở rộng hợp tác về kết nối khu vực, kết nối chuỗi cung ứng.

(ii) Đổi mới, bao gồm tăng cường chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, nâng cao hiểu biết công nghệ số, kỹ năng số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịch vụ công (y tế, giáo dục, giao thông); phát triển kinh tế số, kinh tế internet; cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất.

(iii) Hợp tác, nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu, hướng đến phát triển bền vững và bao trùm, thông qua hợp tác về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thanh niên, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), phát triển nhân lực, du lịch bền vững, phòng chống thiên tai, chống tham nhũng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026. (Ảnh: TTXVN)

Trung Quốc tích cực thể hiện vai trò chủ nhà APEC 2026, tạo dấu ấn trong tiến trình hợp tác APEC, cả về nội dung lẫn công tác tổ chức. Bên cạnh các hoạt động theo thông lệ APEC, Trung Quốc tổ chức 13 Hội nghị Bộ trưởng/Đối thoại cao cấp tại 11 địa phương, nhằm quảng bá thế mạnh kinh tế, bản sắc văn hóa, đa dạng vùng miền; đề xuất và triển khai các hoạt động mới như Đối thoại CPTPP-RCEP, các hoạt động dành cho thanh niên; các hoạt động trưng bày, giới thiệu tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và ứng dụng vào thực tiễn công tác tổ chức, phục vụ đại biểu. 13 hội nghị gồm Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại, phụ nữ, du lịch, số và AI, lâm nghiệp, an ninh lương thực, DNVVN, năng lượng, phát triển nhân lực, giao thông, tài chính, ngân hàng, ngoại giao - kinh tế.

Nhiều Hội nghị Bộ trưởng APEC (Thương mại, Số và AI, An ninh lương thực, Lâm nghiệp, Năng lượng, Nhân lực, Giao thông, Tài chính) thông qua được Tuyên bố chung, giúp duy trì đà hợp tác tích cực của Diễn đàn trong các lĩnh vực then chốt. Tuy vậy, một số Hội nghị Bộ trưởng (Du lịch, Phụ nữ, Doanh nghiệp nhỏ và vừa) không đạt đồng thuận.

2. Sự tham gia, đóng góp của Việt Nam

Từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực của Diễn đàn, phối hợp chặt chẽ với các thành viên APEC để cụ thể hóa các định hướng, ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2026 thông qua các kênh Hội nghị Bộ trưởng, Hội nghị SOM; thúc đẩy, lồng ghép các quan tâm của Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp…

Việt Nam cũng đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại các ủy ban, nhóm công tác APEC trong năm 2026 như Ủy ban chỉ đạo SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), Tiểu ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (SCSC), Đối tác chính sách về An ninh lương thực (PPFS), Ban điều hành Bộ phận Nghiên cứu APEC (PSU)…

Trưa 17/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11/2026, trong đó tham dự các hoạt động chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, gồm: (i) Hội nghị Cấp cao APEC (19/11); (ii) Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 (ngay sau Hội nghị Cấp cao); và (iii) Phát biểu chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC và chứng kiến lễ bàn giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (18/11).

Chiều 18/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 (APEC CEO Summit 2026). (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC IV) (14-16/11).

Đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương tham dự Hội nghị Tổng kết các Quan chức cao cấp APEC (14-15/11).

Đoàn Việt Nam tham dự tất cả các hoạt động lớn của Tuần lễ Cấp cao, tiếp xúc

rộng rãi các đối tác quan trọng trong APEC và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở

khu vực.

Tối 18/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự Tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10, ngày 15/11/1998, tại Kuala Lumpur, Malaysia; đánh dấu quá trình phát triển và mở rộng của Diễn đàn, đưa số thành viên của APEC lên 21 nền kinh tế. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

APEC là diễn đàn quy tụ 15 trên 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và là các đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, chiếm hơn 77% thương mại, gần 81% đầu tư trực tiếp và hơn 85% du lịch. 13 trong 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang triển khai/đàm phán là với thành viên APEC. Trong đó, 17 trên tổng số 20 thành viên APEC là đối tác FTA của Việt Nam.

Logo APEC 2017. (Ảnh: MOFA)

Sau gần 30 năm tham gia APEC (1998-2026), Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại diễn đàn. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại APEC có sự thay đổi mạnh mẽ về chất, chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp và định hướng hợp tác của diễn đàn, cụ thể: (i) Tích cực, chủ động tham gia, tạo dấu ấn trong tiến trình hợp tác APEC; là một trong số ít thành viên ba lần đăng cai các sự kiện APEC (năm 2006, năm 2017 và sắp tới là năm 2027); (ii) Đóng góp trong công tác điều hành Diễn đàn thông qua đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế (năm 2005-2006), Chủ tịch/Phó Chủ tịch nhiều ủy ban, nhóm công tác chủ chốt; (iii) Đề xuất, thúc đẩy sáng kiến xây dựng Tầm nhìn APEC 2040, triển khai gần 200 sáng kiến, dự án trị giá gần 20 triệu USD, trong các lĩnh vực hợp tác khác nhau; (iv) Khu vực tư nhân của Việt Nam tham gia ngày càng tích cực vào kênh hợp tác doanh nghiệp như Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC; Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, góp phần xây dựng chương trình nghị sự APEC ngày càng thiết thực, gắn với doanh nghiệp và người dân.

Logo APEC 2006. Ảnh: MOFA

1. Kể từ khi thành lập năm 1989, qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu,

khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và

duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hợp tác APEC tập trung vào 3 trụ cột chính: (i) Tự do hóa thương mại và đầu tư, (ii) Thuận lợi hoá kinh doanh và (iii) Hợp tác kinh tế - kỹ thuật, nâng cao năng lực, phát triển bình đẳng và bền vững.

Diễn đàn hiện có 21 nền kinh tế thành viên, bao gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…), 9 thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng động, đại diện khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu.

12 thành viên sáng lập năm 1989 gồm: Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealad, Philippines, Singapore, Thái Lan, Mỹ; 3 thành viên gia nhập năm 1991 gồm: Trung Quốc, Hong Kong - Trung Quốc, Đài Bắc - Trung Hoa; 2 thành viên gia nhập năm 1993 gồm: Mexico, Papua New Guinea; 1 thành viên gia nhập năm 1994: Chile; 3 thành viên gia nhập năm 1998 gồm: Peru, Nga và Việt Nam. APEC tạm ngừng kết nạp thành viên mới từ năm 1998. Hiện nay, nhiều nước và vùng lãnh thổ có nguyện vọng gia nhập APEC như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ma Cao (Trung Quốc), Mông Cổ, Lào, Campuchia, Costa Rica, Colombia, Panama, Ecuador.

APEC được thành lập năm 1989, hiện có 21 nền kinh tế thành viên. (Ảnh: APEC.org)

2. APEC hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, tự nguyện và không ràng buộc; không có Hiến chương hay điều lệ. APEC dùng khái niệm “nền kinh tế”; lãnh đạo cấp cao của các thành viên được gọi chung là các nhà lãnh đạo kinh tế.

3. Hoạt động hằng năm của APEC gồm: Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế; Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế; các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành về thương mại, tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực khác như cải cách cơ cấu, phát triển nguồn nhân lực, du lịch, an ninh lương thực, phụ nữ và kinh tế, y tế, năng lượng, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông...; 5 Hội nghị các quan chức cao cấp (SOM), cùng nhiều hội nghị, hội thảo của các ủy ban, nhóm công tác và các cơ chế cấp làm việc khác thuộc các kênh chính phủ, học giả và doanh nghiệp.

4. Năm 1994, các nhà lãnh đạo kinh tế thông qua các Mục tiêu Bogor về thương mại và đầu tư tự do và mở đối với các nền kinh tế thành viên phát triển vào năm 2010 và các nền kinh tế thành viên đang phát triển vào năm 2020.

Trong giai đoạn triển khai các Mục tiêu Bogor (1994-2019), tăng trưởng kinh tế cũng như thương mại, đầu tư của các nền kinh tế thành viên APEC đã đạt mức tăng trưởng lớn. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ gần như tăng gấp 4 lần với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,9%/năm. Mức thuế quan trung bình theo nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) giảm từ 13,9% xuống 5,2% trong năm 2019. Lượng vốn FDI đầu tư vào và ra của các nền kinh tế thành viên APEC tăng trưởng trung bình trên 10%/năm với sự đóng góp ngày càng lớn từ các nền kinh tế đang phát triển. Tăng trưởng GDP thực trong APEC đạt trung bình 3,9%/năm, nhanh hơn phần còn lại của thế giới, trong khi mức tăng trưởng tính trên đầu người đạt 3,1%.

Đến nay, APEC đã đạt nhiều thành tựu nổi bật và thực chất trên cả 3 trụ cột hợp tác. Bên cạnh những thành tựu về tự do hóa thương mại và đầu tư, về thuận lợi hóa kinh doanh, chi phí giao dịch thương mại trong khu vực giảm đáng kể qua các lần cắt giảm 5% vào năm 2006, năm 2010 và 10% vào năm 2015. Về hợp tác kinh tế - kỹ thuật, mỗi năm, APEC hỗ trợ kinh phí cho khoảng 150 dự án hợp tác và nâng cao năng lực với tổng giá trị lên đến 23 triệu USD.

﻿ ﻿ Tăng trưởng kinh tế cũng như thương mại, đầu tư của các nền kinh tế thành viên APEC đã đạt mức tăng trưởng lớn.

5. Năm 2020, các nhà lãnh đạo APEC thông qua Tầm nhìn APEC đến năm 2040 về xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai, trên cơ sở thúc đẩy 3 trụ cột hợp tác về thương mại và đầu tư, đổi mới và số hóa, và tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm. Tầm nhìn tiếp tục khẳng định các nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận và không ràng buộc trên cơ sở hợp tác bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung. Tầm nhìn nhấn mạnh vai trò hàng đầu của APEC và cam kết nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò quản trị toàn cầu của APEC.

6. Để hiện thực hoá Tầm nhìn APEC 2040, APEC đang triển khai các chiến lược, chương trình hợp tác lớn gồm: Kế hoạch hành động Aotearoa, Mục tiêu Bangkok về Mô hình Kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG), Lộ trình Lima về Thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế chính thức và toàn cầu 2025-2040, Sáng kiến Trí tuệ nhân tạo 2026-2030, Khuôn khổ hợp tác về Ứng phó thay đổi nhân khẩu học, Chương trình nghị sự phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính, xã hội đến 2030, Lộ trình La Serena về Phụ nữ và Tăng trưởng Bao trùm đến 2030…