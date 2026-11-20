Đưa sóng di động đến 130.000 người dân nơi hẻo lánh nhất

TPO - Sau hơn 7 tháng triển khai, 1.337 trạm phát sóng đã đưa mạng di động tốc độ cao tới khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản hẻo lánh, xa xôi nhất cả nước. Đây là kết quả của Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), đây là phần việc gian nan nhất còn lại sau hơn ba thập kỷ phát triển mạng di động tại Việt Nam khi các điểm lõm phân tán ở miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Từ tháng 3/2026, nhà mạng này triển khai song song các khâu khảo sát, thiết kế, thuê vị trí và chuẩn bị vật tư.

Giải pháp kết nối được lựa chọn theo địa hình từng khu vực: 3.800km cáp quang cùng 10.000 cột truyền dẫn ở nơi kéo được cáp; 170 tuyến viba ở nơi không thể kéo cáp, kết nối vệ tinh tầm thấp cho những điểm biệt lập nhất.

Với các trạm chưa có điện lưới được cấp nguồn bằng hơn 600km đường dây điện kéo mới và hệ thống năng lượng mặt trời.

Từ việc phải đi hơn 1km đường núi để gọi điện cho con cái, ông Tạ Luồng Và (Cao Bằng) đã có thể liên hệ với con cái bất cứ lúc nào.

Chương trình được triển khai với sự cộng hưởng nguồn lực của nhiều lực lượng. Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Trị trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ vận chuyển vật tư, thiết bị.

Bên cạnh đó là sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ngành điện và sự đồng lòng của nhân dân.

Mục tiêu xuyên suốt là phục vụ lợi ích xã hội, giúp đồng bào vùng cao nhận cảnh báo thiên tai kịp thời, học sinh tiếp cận học liệu trực tuyến; tại khu vực biên giới, 48 trạm mới hỗ trợ lực lượng biên phòng tuần tra, quản lý đường biên.

Người hưởng lợi trực tiếp là đồng bào ở những bản làng biệt lập nơi vùng cao, biên giới. Trước đây, nhiều nơi phải đi bộ 3-5 km, thậm chí xa hơn, mới tìm được sóng để gọi cho người thân. Ông Lý Văn May, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: " giờ bản làng tôi không còn lẩn khuất nữa, được vươn ra kết nối với thế giới".

Cán bộ Viettel vượt núi đá hiểm trở lắp đặt thiết bị phủ sóng tại Cao Bằng

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc hoàn thành các trạm phát sóng hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là duy trì vận hành hệ thống hạ tầng.

Đại tướng yêu cầu Viettel bảo đảm hệ thống hạ tầng hoạt động ổn định, an toàn; chủ động phương án dự phòng vật tư, thiết bị và nguồn điện tại chỗ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Các quân khu, Bộ đội Biên phòng và đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; Bộ đội Biên phòng đi đầu xây dựng nền tảng quản trị biên giới hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ, phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm khi nhiều cụm dân cư ở địa bàn phức tạp hơn, quy mô nhỏ hơn, chỉ có từ 30–50 người dân, thậm chí từ 10–30 người, tương đương 2–5 hộ gia đình, vẫn đang mong chờ được kết nối.

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, thời gian tới, Viettel sẽ nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp, từng bước mở rộng vùng phủ đến những nơi ít dân hơn, khó tiếp cận hơn.

“Mỗi trạm phát sóng dựng lên nơi biên cương là một minh chứng cụ thể cho chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chuyển đổi số của đất nước’, ông Thắng nói.