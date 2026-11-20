'Nữ quái' thuê 22 xe máy tự lái rồi mang đi cầm cố để trả nợ

TPO - Lấy lý do có khách lưu trú cần thuê xe, Giang Thị Quỳnh Anh đã thuê 22 xe máy tại một cơ sở ở Đà Nẵng rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản. Công an đã thu hồi được 19 phương tiện và khởi tố, bắt tạm giam đối tượng.

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Giang Thị Quỳnh Anh (SN 1992, trú tổ dân phố Chơn Tâm 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ tiền nhiều người, Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê xe mô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Giang Thị Quỳnh Anh.

Để thực hiện hành vi, Quỳnh Anh liên hệ với chủ một cơ sở cho thuê xe mô tô tự lái trên địa bàn, giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn và có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp. Tin tưởng thông tin này, chủ cơ sở đồng ý giao xe và còn chi hoa hồng giới thiệu khách cho Quỳnh Anh.

Thời gian đầu, đối tượng thanh toán tiền thuê xe đúng thỏa thuận nhằm tạo lòng tin, sau đó tiếp tục thuê thêm phương tiện. Từ ngày 7/8 đến 28/10/2026, Quỳnh Anh đã thuê tổng cộng 22 xe mô tô của cơ sở này.

Sau khi nhận xe, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố thông qua mạng xã hội. Để che giấu nguồn gốc phương tiện, đối tượng nói đây là tài sản của gia đình, chị hoặc em gái; đồng thời đưa ra lý do hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để thuyết phục người khác nhận xe làm tin.

Với thủ đoạn trên, Quỳnh Anh mang các phương tiện đi cầm cố, vay số tiền từ 4,5-9 triệu đồng mỗi xe. Khi đến hạn trả xe, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở cho thuê xe tiến hành kiểm tra và phát hiện các phương tiện đã được Quỳnh Anh giao cho người khác. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy vết và thu hồi được 19/22 xe mô tô.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đồng thời xác minh, tìm kiếm những người có liên quan và các bị hại khác để phục vụ công tác thu hồi tài sản, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.