Quảng Trị luân phiên đưa 94 bác sĩ về khám, chữa bệnh tại trạm y tế

TPO - Dự kiến từ tháng 12/2026, Quảng Trị sẽ đưa 94 bác sĩ luân phiên về các trạm y tế để người dân có thể khám, điều trị các bệnh thông thường gần nhà. Chương trình cũng bố trí bác sĩ bệnh viện hỗ trợ tuyến xã vào thứ Sáu hằng tuần.

Sáng 20/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai chương trình luân phiên bác sĩ về trạm y tế cấp xã. Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Trong đợt đầu, thuộc giai đoạn 2026–2027, các bệnh viện được phân công sẽ cử 94 bác sĩ đến hỗ trợ 51 xã, phường có nhu cầu.

Hội nghị triển khai chương trình luân phiên bác sĩ về trạm y tế cấp xã.

Tại các trạm y tế, bác sĩ sẽ trực tiếp khám, chữa bệnh ban đầu, hỗ trợ theo dõi người mắc bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai. Trong thời gian công tác, các bác sĩ cũng sẽ hướng dẫn thực hành và chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế cơ sở.

Cùng với các đợt luân phiên, tỉnh triển khai mô hình tăng cường bác sĩ vào thứ Sáu. Mỗi bệnh viện tham gia sẽ cử ít nhất một bác sĩ đến một trạm y tế để hỗ trợ khám, chữa bệnh vào ngày này hằng tuần.

Bác sĩ về trạm phải làm đúng giờ, đủ giờ

Tại hội nghị, ông Bùi Hoàng Phương cho biết, nhiều trạm y tế còn thiếu nhân lực và trang thiết bị, trong khi việc đi khám ở tuyến trên khiến người dân mất thời gian, công sức và có thể làm tăng áp lực cho các bệnh viện. Ông yêu cầu các đơn vị bố trí đủ bác sĩ, bảo đảm đúng giờ, đủ giờ và phân công công việc phù hợp với chuyên môn của từng người cũng như nhu cầu của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa, chúc mừng và động viên các bác sĩ tham gia chương trình

Các bệnh viện có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc và hỗ trợ chuyên môn từ xa cho bác sĩ được cử đi. Chính quyền xã, phường phối hợp với trạm y tế thông tin để người dân biết và đến khám. Sở Y tế theo dõi, hỗ trợ và giám sát việc thực hiện. Tỉnh cũng sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thêm cho các bệnh viện và bác sĩ tham gia.

Trong giai đoạn 2027–2030, Quảng Trị sẽ tổ chức các đợt luân phiên tiếp theo dựa trên nhu cầu của từng trạm và khả năng tuyển dụng bác sĩ. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã đạt trên 20%.