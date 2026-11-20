Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đưa trạm y tế thành địa chỉ đầu tiên người dân tìm đến khám bệnh

Làm việc với Sở Y tế Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu rà soát toàn diện 126 trạm y tế, nâng chất lượng tuyến cơ sở gắn với lộ trình từng bước miễn phí khám, chữa bệnh cơ bản, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Tại buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội đầu tháng 11/2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm rà soát toàn diện 126 trạm y tế, nâng chất lượng tuyến cơ sở gắn với lộ trình từng bước miễn phí khám, chữa bệnh cơ bản, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận nỗ lực của ngành Y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời yêu cầu ngành cần phát huy tối đa lợi thế đặc thù của Thủ đô, bao gồm hệ thống y tế thành phố, các bệnh viện trung ương, bộ, ngành và khối y tế ngoài công lập.

Nhấn mạnh vai trò nòng cốt của y tế cơ sở, lãnh đạo thành phố yêu cầu xây dựng trạm y tế xã, phường đủ năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, trở thành nơi người dân tin tưởng tìm đến đầu tiên khi có nhu cầu khám, chữa bệnh. Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn phải tăng cường hướng dẫn, đẩy mạnh mô hình bệnh viện tuyến trên hỗ trợ trạm y tế để nâng cao chất lượng điều trị ngay tại địa bàn.

Y tế cơ sở tại Hà Nội đang phát huy vai trò trong nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo ngành Y tế rà soát kỹ lưỡng toàn bộ 126 trạm y tế và các điểm trạm về nhân lực, trang thiết bị, vật tư tiêu hao cũng như năng lực chuyên môn. Trên cơ sở xác định rõ nơi thừa, nơi thiếu, ngành phải xây dựng phương án điều phối, đầu tư phù hợp, gắn với bộ tiêu chuẩn chung để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý đặc thù hoạt động của các trạm y tế tại phường trung tâm — nơi tập trung nhiều bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh — có sự khác biệt so với khu vực xã. Do đó, việc bố trí nguồn lực cần tính toán sát với từng địa bàn, đặc biệt bảo đảm các trạm y tế ở xã được củng cố đầy đủ theo yêu cầu. Hoạt động của trạm y tế phải gắn liền với quản lý sức khỏe người dân; khám sàng lọc cần đi đôi với tư vấn, phân loại nguy cơ, theo dõi và chuyển tuyến kịp thời khi cần thiết.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội có đủ điều kiện và tiềm lực để đầu tư cho y tế cơ sở, kể cả nguồn nhân lực nếu ban hành được chính sách phù hợp. Đây cũng là tuyến cần được ưu tiên quan tâm trong lộ trình từng bước miễn phí khám, chữa bệnh ở mức cơ bản cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chấn chỉnh dữ liệu y tế, siết chặt kỷ cương đấu thầu và tiến độ đầu tư

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ nhiệm vụ năm 2026, tập trung nguồn lực hoàn thành dứt điểm các phần việc khả thi trước ngày 31/12/2026. Ông nhấn mạnh việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân không thể chờ đến cuối năm mới thực hiện; các nhiệm vụ của năm 2027 phải được triển khai từ sớm, công tác khám sức khỏe định kỳ cần tổ chức kịp thời để phát hiện, điều trị bệnh cho người dân.

Về công tác quản lý dữ liệu, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thống kê, bảo đảm số liệu đồng bộ, thống nhất, có cơ sở và kết quả khám sức khỏe phải phản ánh đúng thực chất. Ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo đảm quyền lợi khám sức khỏe cho người lao động.

Đối với chuyển đổi số, lãnh đạo thành phố đề nghị các giải pháp công nghệ phải hướng tới mục tiêu thực chất là giúp người dân giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí; giúp bác sĩ có đầy đủ thông tin lâm sàng và cơ quan quản lý đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh để đưa ra giải pháp ứng phó. Thành phố cần tiếp tục thúc đẩy bệnh án điện tử, chia sẻ kết quả chẩn đoán hình ảnh, mở rộng khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng.

Về lĩnh vực đầu tư hạ tầng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát tổng thể nhu cầu mở rộng bệnh viện theo quy hoạch, dựa trên dữ liệu và nhu cầu thực tế. Các bệnh viện phải dồn lực nâng cao chất lượng chuyên môn và tinh thần phục vụ, tránh tình trạng liên tục đề xuất mở rộng, xây dựng cơ sở làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ khám, chữa bệnh.

Song song với nguồn vốn đầu tư công, thành phố cần tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, thủ tục hành chính cho các dự án y tế tư nhân. Sở Y tế phải chủ động vào cuộc với vai trò quản lý ngành nhằm sớm đưa các cơ sở mới vào hoạt động. Riêng với các kỹ thuật chuyên sâu như xạ trị proton, cần nghiên cứu phương án huy động nguồn lực tư nhân và cơ chế hợp tác phù hợp.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao các sở, ngành tham mưu cơ chế mua sắm trang thiết bị sát thực tiễn; khẩn trương tháo gỡ khó khăn về phương tiện, kinh phí và điều phối hệ thống xe cấp cứu. Các mô hình chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng tại cộng đồng cần được tổng kết để nhân rộng, đồng thời công tác đào tạo nhân lực phải gắn chặt với nhu cầu thực tế của hệ thống y tế Thủ đô.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu ngành Y tế xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương; chủ động thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm như đấu thầu, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế.

"Lấy sức khỏe và sự hài lòng của người dân làm thước đo", Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu lấy tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi đơn vị phải khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực hiện có để phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Thủ đô.