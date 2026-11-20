Cư dân Vinhomes Riverside: “Chăm sóc cư dân, Vinhomes số 2 thì không ai số 1”

Không còn phải di chuyển xa hay chờ đợi mệt mỏi mỗi lần khám chữa bệnh, cư dân Vinhomes Riverside nay có thể tiếp cận dịch vụ y tế chuẩn quốc tế chỉ cách nhà vài phút đi bộ. Sự hiện diện của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Riverside không chỉ bổ sung tiện ích thiết thực, mà còn hoàn thiện chuẩn sống tiện nghi, an nhàn cho cộng đồng cư dân đa thế hệ phía Đông Thủ đô.

Minh chứng cho cam kết chăm sóc cư dân dài hạn của Vinhomes

Ở tuổi gần 80, bà Bùi Thị Sửu - cư dân Vinhomes Symphony - vẫn giữ được sự minh mẫn và tinh thần lạc quan. Bên cạnh việc duy trì thói quen tập luyện, bà luôn chú trọng chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Vì thế, khi được thông báo về gói khám tổng quát miễn phí tại Vinmec Riverside mà Vinhomes dành tặng cư dân trên 75 tuổi, bà lập tức thu xếp để đến trải nghiệm.

Ấn tượng đầu tiên của bà Sửu là không gian bệnh viện khang trang, sạch sẽ và thoáng đãng không khác gì khách sạn 5 sao. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên từ khâu đón tiếp đến hướng dẫn đều nhiệt tình, chu đáo, hỗ trợ người cao tuổi trong suốt quá trình thăm khám.

“Tôi đã đi khám nhiều nơi nhưng trải nghiệm như ở đây thì chưa từng có tiền lệ. Có bệnh viện hiện đại ngay gần nơi ở, đi lại thuận tiện thì quá sướng cho những người già chúng tôi”, bà Sửu chia sẻ.

Niềm vui của bà Sửu cũng là cảm nhận chung của nhiều cư dân cao tuổi tại Vinhomes Riverside. Khi bệnh viện hiện đại chỉ cách nhà vài phút di chuyển, việc thăm khám hay kiểm tra sức khỏe định kỳ không còn là hành trình vất vả, mà trở thành hoạt động thuận tiện, nhẹ nhàng hơn.

Bà Sửu được nhân viên Vinmec Riverside ân cần hỗ trợ và đồng hành trong suốt buổi khám. (Ảnh: Vinmec)

Chị Ngô Phương Hạnh - cư dân gắn bó với Vinhomes Riverside từ năm 2013 - cho biết, mẹ chị tuổi đã cao lại ngại đến bệnh viện nên ít khi chủ động kiểm tra sức khỏe tổng quát. Tuy nhiên, khi biết Vinhomes và Vinmec phối hợp triển khai chương trình khám tổng quát miễn phí dành cho cư dân cao tuổi, bà đã vui vẻ nhận lời để con gái đưa đi.

“Giữa tiết trời mưa lạnh mà có một cơ sở y tế khang trang, thiết bị hiện đại ngay trong nội khu thực sự quá thuận tiện và hữu ích”, chị Hạnh chia sẻ.

Mẹ chị Phương Hạnh được nhân viên Vinmec Riverside kiểm tra thông tin, hỗ trợ thủ tục trước khi bắt đầu buổi khám sức khỏe miễn phí. (Ảnh: Vinmec)

Cũng đưa người thân đến khám, chị Nguyễn Hồng Ngọc - cư dân Vinhomes Riverside - The Harmony - cho biết, gia đình rất vui khi người lớn tuổi được thăm khám kỹ lưỡng trong môi trường y tế hiện đại, ngay gần nơi ở. Với chị, sự thuận tiện ấy giúp gia đình chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe và chăm sóc người thân, thay vì đợi đến khi phát sinh vấn đề mới tìm đến bệnh viện.

Hai mẹ con chị Hồng Ngọc vô cùng hài lòng khi chủ đầu tư mang bệnh viện 5 sao về ngay nội khu. (Ảnh: Vinmec)

Sự quan tâm của chủ đầu tư không chỉ dừng ở việc đưa bệnh viện về nội khu, mà còn được cụ thể hóa bằng những chính sách chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cư dân. Bên cạnh chương trình tặng gói khám tổng quát miễn phí cho cư dân từ 75 tuổi trở lên, toàn thể cư dân Vinhomes Riverside và Vinhomes Symphony được hưởng ưu đãi giảm 20% chi phí khám, chữa bệnh đến hết ngày 30/4/2027 (không bao gồm tiền thuốc). Đặc biệt, dự kiến từ tháng 1/2027, bệnh viện tiếp tục cung cấp dịch vụ thăm khám tại nhà, bao gồm lấy máu xét nghiệm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ và người bệnh sau phẫu thuật.

“Chăm sóc cư dân, Vinhomes số 2 thì không ai số 1”, chị Hạnh hào hứng.

“ADN” đặc trưng của các dự án Vinhomes: Giá trị sống không ngừng được bồi đắp

Sự hiện diện của Vinmec Riverside tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích phục vụ những nhu cầu thiết yếu của cư dân, từ học tập, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi. Nhờ đó, các gia đình ở nhiều thế hệ có thể tiếp cận những dịch vụ quan trọng ngay trong khu đô thị, giảm sự phụ thuộc vào các tiện ích bên ngoài.

Là một trong những cư dân đầu tiên chuyển về đây từ năm 2013, chị Phương Hạnh cho biết, điều khiến chị gắn bó với khu đô thị không chỉ là cảnh quan sinh thái và môi trường sống yên bình hiếm thấy, mà còn là sự quan tâm, chăm sóc liên tục của chủ đầu tư.

“Chúng tôi từng nghĩ khu đô thị đã đủ đầy và hiện đại lắm rồi, nhưng Vinhomes vẫn liên tục mang đến những tiện ích mới, đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của cư dân. Vinhomes thực sự biết cách biến một nơi vốn đã đáng sống trở nên đáng sống hơn”, chị Hạnh bày tỏ.

Vinmec Riverside sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại, có đầy đủ các chuyên khoa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của cư dân Vinhomes Riverside và người dân phía Đông Thủ đô. (Ảnh: Vinmec)

Cùng quan điểm, chị Hồng Ngọc đánh giá cao việc chủ đầu tư dành quỹ đất đắc địa ngay trong khu đô thị đẳng cấp bậc nhất Thủ đô để phát triển bệnh viện phục vụ cư dân. Theo chị, đây là tiện ích đặc biệt có ý nghĩa với những gia đình nhiều thế hệ, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng trở thành một phần quan trọng của chất lượng sống.

“Có bệnh viện ngay sát nhà khiến chúng tôi rất vui mừng và an tâm, vì từ nay gia đình có vấn đề gì về sức khỏe đều có thể một bước là tới viện ngay. Từ trường học Vinschool, TTTM Vincom cho đến bệnh viện Vinmec, mọi tiện ích văn minh đều ở ngay ngưỡng cửa”, chị Ngọc chia sẻ.

Vinmec Riverside bổ sung tiện ích y tế đẳng cấp, giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân “xứ sở thanh bình” phía Đông Thủ đô. (Ảnh: Vinmec)

Một khu đô thị đáng sống không chỉ được định hình bởi cảnh quan hay những tiện ích sẵn có, mà còn bởi khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân khi mỗi giai đoạn cuộc đời mở ra những đòi hỏi khác nhau. Với Vinmec Riverside ngay trong nội khu cùng các đặc quyền chăm sóc sức khỏe, Vinhomes Riverside tiếp tục bồi đắp giá trị sống cho cộng đồng cư dân. Người cao tuổi có thêm điều kiện an tâm tận hưởng tuổi già, con cháu vơi nỗi lo chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ, còn mỗi gia đình có thêm lý do để gắn bó lâu dài với tổ ấm.