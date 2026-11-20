TPO - Jisoo sang Trung Quốc tham gia sự kiện của Dior, đọ sắc với các mỹ nhân nổi tiếng như Vương Sở Nhiên, Châu Dã, Vương Ngọc Văn.
TPO - Sau khi Khả Như công khai nhận lời cầu hôn của Huỳnh Phương, Lê Dương Bảo Lâm giục đàn chị sớm báo lịch cưới, Đàm Vĩnh Hưng ngỏ ý hát trong ngày vui.
Chỉ còn ít giờ nữa, triển lãm kỷ niệm 20 năm BIGBANG sẽ mở trải nghiệm thử (soft-opening) tại TP.HCM. Cộng đồng V.I.P cũng đang háo hức chuẩn bị cho ngày hội ngộ với đủ hoạt động thú vị từ săn vé, săn merch và săn luôn “phó nháy” xịn để lưu lại những khoảnh khắc check-in đáng nhớ!
TPO - Sau hai đêm diễn tại TPHCM và Hà Nội, Sao nhập ngũ Concert công bố trở lại với Day 3 vào ngày 20/12. Dàn nghệ sĩ tham gia chưa được tiết lộ, trong khi đêm tiếp theo dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2027.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Tiểu Vy cho biết cô cố gắng thể hiện khả năng trong "Bò sữa bay". Ở những phân đoạn hành động, cô nói "diễn muốn tắt thở", khóc thật vì tập trung vào cảnh quay.
TPO - LiSA, giọng ca đứng sau loạt nhạc phim anime đình đám, bất ngờ bị một bộ phận cư dân mạng gọi là nghệ sĩ vô danh sau khi được đề cử Grammy 2027. Sự việc càng gây chú ý khi Billboard cũng nhầm cô với Lisa (BlackPink), trước khi phải đính chính.
TPO - Trước tranh luận về điều kiện làm việc, quyền học tập và hợp đồng của thần tượng trẻ, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến khảo sát toàn diện đầu tiên về quyền lợi của nghệ sĩ chưa thành niên vào năm 2027. Động thái này hướng tới khắc phục bất cập trong quản lý nghệ sĩ Kpop, đồng thời thúc đẩy các công ty giải trí thay đổi cách đào tạo và bảo vệ thần tượng vị thành niên.
TPO - Kỳ Duyên cho biết cô không hối tiếc với vai Thị Mầu trong “Chị chị em em 3”, bởi “nếu mình làm chưa tốt thì đạo diễn cũng sẽ không cho qua”. Tuy vậy, sau khi xem phim, cô thừa nhận bản thân có thể diễn tốt hơn.
Tiếp nối hành trình đưa những di sản âm nhạc kinh điển của thế giới đến Việt Nam, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền hai đêm hòa nhạc “St. Petersburg Symphony Night” vào 28 và 29/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
TPO - Người mẫu Dương Yến Ngọc cho biết cô mắc ung thư cổ tử cung sau hơn một tháng chịu những cơn đau bụng dưới và thắt lưng.
TPO - Sự ghi nhận từ thị trường lao động phản ánh sức hút thương hiệu tuyển dụng DatVietVAC, với 92,2% mức độ nhận biết trong nhóm người đi làm ngành và chỉ số hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng (EBA) đạt 11,9%, cao hơn mức bình quân ngành.
TPO - Phim điện ảnh "Đất Đỏ" của đạo diễn Lê Văn Kiệt khai máy ngày 17/11, công bố dàn diễn viên gồm NSƯT Ngọc Hiệp cùng nhiều gương mặt trẻ. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn giữ kín danh tính diễn viên đảm nhận vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn với Forbes tại Mỹ, Sơn Tùng M-TP nói anh muốn vượt qua giới hạn cũ, đưa âm nhạc đến với khán giả quốc tế. Nam ca sĩ nói anh đã đi ngược mong muốn của bố mẹ để theo đuổi ca hát, 13 năm qua luôn khác biệt, giờ đây muốn làm thêm những thứ "điên rồ" hơn nữa.
TPO - Cổng đăng ký vé miễn phí chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” mở lúc 10h ngày 19/11. Chỉ chưa đầy 15 phút sau, hệ thống đã hiển thị hết vé.
Đêm ngày (17/11), chương trình “Sức mạnh Việt Nam” do VTV8 tổ chức đã diễn ra tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8. Chương trình có sự tham gia đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).
TPO - Các phim ngắn, video bạo lực từng giúp nhiều nhân vật được gọi là “giang hồ mạng” thu hút hàng triệu lượt xem. Sau loạt vụ khởi tố người tổ chức, diễn xuất và phát tán nội dung, vụ Hoàng Mèo, Tấn Bo bị bắt tiếp tục đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ khi nhận lời tham gia sản phẩm này.
TPO - Rapper Đen công khai báo cáo doanh thu mới nhất từ ca khúc "Nấu ăn cho em", với số tiền thực nhận hơn 901 triệu đồng. Nam rapper cho biết toàn bộ khoản thu này được chuyển đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, nâng tổng số tiền ủng hộ từ khi bài hát ra mắt lên 3,86 tỷ đồng.