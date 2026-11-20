TPO - Trong cuộc phỏng vấn với Forbes tại Mỹ, Sơn Tùng M-TP nói anh muốn vượt qua giới hạn cũ, đưa âm nhạc đến với khán giả quốc tế. Nam ca sĩ nói anh đã đi ngược mong muốn của bố mẹ để theo đuổi ca hát, 13 năm qua luôn khác biệt, giờ đây muốn làm thêm những thứ "điên rồ" hơn nữa.