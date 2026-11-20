Lần đầu nội soi khâu phục hồi tổn thương phức tạp ở cổ tay tại Huế

Ngày 20/11, thông tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cho biết, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi khớp cổ tay, khâu phục hồi phức hợp sụn sợi tam giác (TFCC). Đây là lần đầu tiên kỹ thuật chuyên sâu này được triển khai thành công tại bệnh viện trong lĩnh vực phẫu thuật bàn tay.

Thực hiện ca phẫu thuật theo kỹ thuật TFCC tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Ảnh: Nhật Tiến

Bệnh nhân là nam giới 25 tuổi, đến từ Quảng Trị, bị chấn thương cổ tay khi chơi bóng chuyền. Sau chấn thương, người bệnh đau dai dẳng ở vùng phía trụ cổ tay, ảnh hưởng đến sinh hoạt và khả năng chơi thể thao.

Qua thăm khám, đánh giá tổn thương, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi khâu phục hồi TFCC. Đây là cấu trúc quan trọng giúp duy trì độ vững chắc và chức năng vận động của khớp cổ tay.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Trần Nhật Tiến - giảng viên Bộ môn Ngoại, bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, tổn thương TFCC thường liên quan đến các động tác xoay vặn hoặc chịu lực đột ngột ở cổ tay, phổ biến trong những môn thể thao như pickleball, cầu lông, tennis và bóng chuyền.

Đáng chú ý, tổn thương này dễ bị bỏ sót do triệu chứng tương tự bong gân thông thường. Nếu không được chẩn đoán, điều trị phù hợp, người bệnh có thể bị đau kéo dài, giảm sức cầm nắm và hạn chế vận động cổ tay.

Với kỹ thuật nội soi, bác sĩ sử dụng các đường rạch da rất nhỏ, đưa camera chuyên dụng vào khớp để quan sát trực tiếp tổn thương và thực hiện khâu phục hồi. So với phẫu thuật mở truyền thống, phương pháp này hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn các cấu trúc giải phẫu quan trọng, tạo thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này đánh dấu bước tiến trong điều trị các chấn thương, bệnh lý phức tạp ở cổ tay tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, đồng thời mở thêm cơ hội điều trị ít xâm lấn cho người bệnh có tổn thương TFCC.