Khởi tố hai cha con trộm két sắt chứa 39 cây vàng, ngoại tệ

TPO - Một người đàn ông 42 tuổi rủ con trai 19 tuổi cùng hai người khác đột nhập nhà dân ở Cà Mau, lấy trộm két sắt chứa 39 cây vàng, 16.000 đô la Mỹ, 7.000 đô la Úc và nhiều tài sản có giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong vụ trộm két sắt chứa 39 cây vàng tại một nhà dân ở phường Hoà Thành.

4 bị can gồm: Lý Văn Phong (42 tuổi, ở xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang); Lý Văn Linh (19 tuổi, ở phường Tân Hiệp Đông, TPHCM – con ruột của Phong); Nguyễn Văn Phước (25 tuổi, ở xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, ở phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 3/11, Phong rủ con ruột cùng Phước và Tuấn đi trộm tài sản. Tuấn lái vỏ máy (phương tiện di chuyển trên sông – PV) chở cả nhóm đến phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau để tìm tài sản.

Công an làm việc với đối tượng liên quan vụ trộm khoảng 5 tỷ đồng. Ảnh: CTV.

Khoảng 3h ngày 4/11, thấy nhà ông Đ.V.T (khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành) tắt đèn, cả nhóm thống nhất ra tay. Tuấn cảnh giới, còn hai cha con Phong, Linh và Phước vào nhà qua cửa sổ bên hông, dùng vải che camera rồi lấy két sắt ra ngoài.

Trong két có 15 lượng vàng 24K, 24 cây lượng 18K, 16.000 đô la Mỹ, 7.000 đô la Úc, 9 triệu đồng và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng giá trị tài sản bị trộm được xác định hơn 5 tỷ đồng. Sau khi trộm, các bị can dùng nhiều cách tiêu thụ tài sản nhằm che giấu hành vi.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, từ tin báo của bị hại về việc mất nhiều vàng, ngoại tệ..., Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau lần theo các dấu vết thu thập được, xác định nhóm nghi vấn.

Khi khám xét nơi ở của những người liên quan, cơ quan điều tra thu giữ nhiều lượng vàng, dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy và điện thoại di động. Theo công an, bước đầu, 4 người bị bắt thừa nhận hành vi phạm tội.