Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa 0-1 (H1): Vào!!! Guindo ghi bàn

TPO - Thanh Hoá bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước Thể Công Viettel với pha ghi bàn của ngoại binh Guindo.

goal VÀO, Thanh Hóa đã mở tỷ số 8': Hàng thủ Thể Công Viettel tiếp tục để lộ ra khoảng trống ở trục dọc. Không ai kèo Saliou, để tiền đạo này xộc thẳng xuống đối mặt Văn Việt và dứt điểm ghi bàn. Thể Công Viettel đang đứng trước trận không thắng thứ 10 liên tiếp. report Nguy hiểm 2': Ngay phút thứ 2, Thanh Hóa đã uy hiếp khung thành Thể Công Viettel với cú đá từ cánh trái của Martins. Bóng đi ra ngoài trong gang tấc. foul Trận đấu bắt đầu report Cặp đấu thú vị Rất trùng hợp là cả 2 đội vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Thể Công Viettel đã chia tay HLV Velizar Popov và bổ nhiệm ông Almeida De Azevedo Silva. Trong khi đó, Thanh Hóa đã đăng ký HLV Kim Young-chul giữ chức danh HLV trưởng, thay thế ông Mai Xuân Hợp. report Đội hình ra sân của Thanh Hóa report Đội hình ra sân của Thể Công Viettel

Thể Công Viettel đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng phong độ khi trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên cả 2 mặt trận trong nước và châu lục. Tại sân chơi quốc nội, sau thắng lợi ở vòng mở màn trước Đồng Nai, đội bóng áo lính sa sút không phanh với 5 vòng đấu liên tiếp chỉ hòa và thua, trong đó có tới 4 thất bại.

Kết quả nghèo nàn này đẩy họ xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm. Mọi chuyện càng thêm ảm đạm ở đấu trường AFC Champions League Two, nơi Thể Công Viettel dậm chân ở đáy bảng E với 1 điểm ít ỏi và gần như cạn kiệt hy vọng đi tiếp. Chuỗi kết quả đáng thất vọng ấy đã dẫn đến sự ra đi của HLV Popov.

Bước vào cuộc tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy, đội bóng áo lính đặt trọn quyết tâm giành trọn 3 điểm để xua tan bầu không khí nặng nề. Đây không chỉ là cơ hội để toàn đội chặn đứng chuỗi ngày bết bát, mà còn là sân khấu để tân thuyền trưởng Guilherme Almeida ghi dấu ấn trong ngày ra mắt LPBank V.League 1, tạo cú hích tinh thần then chốt cho chặng đường gian nan phía trước.

Tuy nhiên, khát vọng là một chuyện, còn hiện thực hóa được hay không lại là bài toán nan giải. Dù không sở hữu lực lượng vượt trội và đang gặp nhiều trắc trở về mặt kinh phí, Thanh Hóa chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Dù cũng vừa trải qua 2 vòng đấu gần nhất không thắng, song đội bóng xứ Thanh vẫn nắm giữ 8 điểm, đứng thứ 11 và tạo khoảng cách 4 điểm so với chính Thể Công Viettel. Vũ khí đáng gờm nhất của các cầu thủ xứ Thanh luôn là ngọn lửa tinh thần thi đấu rực cháy, lối đá kỷ luật, áp sát quyết liệt và sự lỳ lợm đáng nể trong từng pha tranh chấp.

Chính vì vậy, nếu không duy trì sự tập trung cao độ, đặc biệt ở khâu tổ chức tấn công cùng sự sắc bén trong các pha dứt điểm, Thể Công Viettel hoàn toàn có nguy cơ tiếp tục trượt dài. Làn gió mới từ HLV Guilherme Almeida có thể đem lại sinh khí, nhưng để ngay lập tức biến nó thành khúc khải hoàn trước một Thanh Hóa kiên cường sẽ là thử thách khổng lồ.