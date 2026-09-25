Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc 0-0 (hiệp phụ 2): Hai đội bước vào hiệp phụ thứ 2

TPO - Khung thành thủ môn Kim Thanh đã đứng vững trước sức ép của các cầu thủ Trung Quốc trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và cả 15 phút hiệp 1 thứ nhất. Hai đội bước vào hiệp phụ thứ 2 để xác định đội đi tiếp vào bán kết.

report Tiếc quá! 108': Vạn Sự rất lanh lẹn lấy bóng, cô chuyền cho đồng đội rồi băng vào vòng cấm đón bóng. Cơ hội đã đến rất gần song hàng thủ Trung Quốc đã đông hơn và có sải chân dài hơn để đánh chặn. foul Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu foul Hiệp phụ thứ nhất kết thúc report Quá may mắn cho Việt Nam 102': Một pha mất tập trung hiếm hoi của đội tuyển nữ Việt Nam để Shao Ziqin băng xuống đối mặt Kim Thanh. Tưởng như bàn thua đã đến thì bóng đập chân Thanh Nhã đi ra ngoài trong gang tấc. report Không vào, quá khó tin cho nữ Trung Quốc 96': Shao Ziqin băng vào đánh đầu cực căng. Cơ hội cản phá là cực bé nhưng Kim Thanh vẫn chặn được trái bóng. Tình huống thoát thua khó tin của Việt Nam. report Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi chơi rất tập trung 94': Không bất ngờ khi Trung Quốc tấn công ngay từ đầu hiệp phụ. Đến lúc này, các cô gái Việt Nam vẫn chơi tập trung. foul Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu foul 90 phút kết thúc, đội tuyển nữ Việt Nam chơi kiên cường trước Trung Quốc Hai đội sẽ bước vào 30 phút hiệp phụ. Liệu đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giữ được thể lực để tiếp tục chống cự trước hàng công Trung Quốc? report Kim Thanh quá xuất sắc 90'+3: Trong pha bóng mà tưởng như tuyển nữ Việt Nam đã nhận bàn thua thì Kim Thanh lại xuất sắc. Cô phản lạ như lên đồng, cản cú đá cực căng từ Shao Ziqin. time Sẽ có 4 phút bù giờ report Bóng đi ra ngoài 84': Shao Ziqin nỗ lực đi bóng và dứt điểm, bóng đi chệch khung thành khá nhiều. Pha bóng này cho thấy sự nóng vội trong các pha xử lý bên phía Trung Quốc. report Sức ép lên hàng thủ Việt Nam vẫn là rất lớn 76': Các cô gái Trung Quốc vẫn đang tấn công từ mọi hướng. Nhưng lúc này, dù thể lực đã bị bào mòn thì hàng thủ Việt Nam vẫn đang đứng vững. report Hoan hô Kim Thanh 70': Wang Shang đi bóng mềm mại, ngoặt bóng loại bỏ các hậu vệ áo trắng sau đó dứt điểm chuẩn xác. Nhưng bên trong, Kim Thanh đã chủ động ôm gọn bóng. report Kim Thanh liên tục cứu thua 67': Trung Quốc đang dứt điểm đa dạng, từ tạt bóng, sút xa đến đi bóng. Trong những pha bóng này, Kim Thanh đang làm chủ tình huống. report May mắn cho Việt Nam 62': Wang Shang đi bóng mềm mại loại bỏ hàng loạt cầu thủ áo trắng. Sau đó cô chuyền bóng như đặt để đồng đội dứt điểm. May mắn cho tuyển nữ Việt Nam khi cú đá là không trúng tâm bóng. report Trung Quốc đang dồn bóng cho tòa tháp Shao Ziqin 59': Sau khi vào sân, chân sút Benfica là Shao Ziqin liên tục nhận bóng. Cầu thủ này cao gần 1m80, thể hình vượt trội hàng thủ Việt Nam và cô hứa hẹn sẽ là điểm đến của hàng loạt pha tạt bóng từ Trung Quốc. time Việt Nam thay liền 3 người Thanh Nhã, Minh Chuyên và Vũ Thị Hoa vào sân, đội tuyển Việt Nam đặt niềm tin vào những nhân tố trẻ trung hơn. 2 cầu thủ qua tuổi 30 là Hải Yến và Bích Thùy rời sân. report Cánh của đội tuyển Việt Nam đang bị xâm nhập khá nhiều 54': Đầu hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ đang tập trung tấn công bên cánh. Vài phút qua, hàng loạt pha bóng nguy hiểm đã xuất hiện, mới nhất là pha đánh đầu thiếu chính xác từ Wang Shang. report Tiếc quá 50': Vạn Sự rất nhanh nhẹn cướp bóng trong chân hậu vệ Trung Quốc. Cô lao đi vũ bão nhưng không có ai hỗ trợ buộc tiền vệ này dứt điểm từ góc không thuận lợi. Bóng đi không nguy hiểm. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu thành công của nữ Việt Nam. Các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực, qua đó khỏa lấp khoảng trống về không gian cũng như trình độ với đối thủ. Hy vọng trong hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam sẽ duy trì thế trận này. report Trung Quốc nhận 2 thẻ vàng 40': Zhang Chengxue vừa nhận thẻ vàng khi dùng tay chơi bóng thô thiển. Trung Quốc đang cho thấy sự nóng vội nhất định. Từ đầu trận họ đã nhận 2 thẻ vàng. report Wang Shang dứt điểm từ xa 36': Wang Shang, ngôi sao số 1 đội tuyển Trung Quốc, lấy bóng từ ngoài vòng cấm rồi tung cú sút căng. Bóng đi trúng vị trí Kim Thanh. Pha bóng này cho thấy các tuyển thủ Trung Quốc đang có chút vội vàng. report Việt Nam có pha dứt điểm đầu tiên 31': Đội tuyển nữ Việt Nam có pha lên bóng hiếm hoi. Thái Thị Thảo đưa bóng ra biên phải, sau đó bóng đến chân Bích Thùy. Tiền đạo 32 tuổi này dứt điểm nhanh nhưng bóng đi lên trời. report Trung Quốc đẩy nhanh nhịp độ tấn công 26': Sự sốt ruột thể hiện rõ qua các pha bóng của Trung Quốc. Họ đang lên bóng một cách gấp gáp hơn, liên tục dồn bóng sang 2 cánh để tạt vào. report Một pha bóng hú vía 19': Vẫn từ mối nguy bóng bổng. Lần này Diễm My đã phá bóng trượt đưa bóng lướt qua khung thành. Rất may là không có chân sút áo đỏ nào áp sát. report Không vàooo 15': Khi không thể tiếp cận bằng bóng sệt, tuyển nữ Trung Quốc đang dùng bóng bổng. Zhang Chengxue vừa áp sát dứt điểm khá thoải mái nhưng cú đệm lòng của cô đi lên trời. report Quá tiếc 9': Vạn Sự băng lên một mình một bóng đối mặt thủ môn Trung Quốc. Nhưng cô vẫn không thể nhanh bằng thủ môn đối thủ. report Kim Thanh đã xuất sắc 7': Trong một pha treo bóng bổng, tiền đạo số 10 tuyển Trung Quốc dứt điểm hiểm. Nhưng thủ môn Kim Thanh đã kịp đổ người bảo vệ mành lưới đội nhà. report Nữ Việt Nam đang theo người rất rát 5': Để khỏa lấp thiếu hụt về trình độ, đội tuyển nữ Việt Nam đang tranh chấp quyết liệt, di chuyển đồng bộ để hạn chế khoảng trống cho đối thủ. foul Trận đấu bắt đầu report Đội tuyển nữ Trung Quốc là khắc tinh lớn nhất của các cô gái Việt Nam Khi chạm trán nhóm "tam đại gia" của bóng đá nữ châu lục (Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên) tại các vòng bảng và vòng knock-out của Á vận hội, đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng giành được trận hòa hay chiến thắng nào. Điều này phản ánh khoảng cách về đẳng cấp thể lực và trình độ kỹ chiến thuật giữa khu vực Đông Nam Á với nhóm dẫn đầu châu lục. report Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Trung Quốc Xiao Zitong - Chen Qiaozhu, Wu Haiyan, Yao Wei, Zhang Chengxue - Wang Shang, Wang Yanwen, Li Qingtong, Wang Aifang, Zhang Rui - Wurigumula report Đội tuyển nữ Việt Nam từng vượt qua tứ kết Á vận hội Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, các cô gái Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lọt vào tới bán kết kỳ Á vận hội 2014. Đội dừng bước trước ứng viên vô địch Nhật Bản ở bán kết và thua sát nút Hàn Quốc 0-3 trong trận tranh huy chương đồng. report Đội hình ra sân của đội tuyển nữ Việt Nam Kim Thanh - Thu Thương, Diễm My, Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Hoa - Trúc Hương, Thái Thị Thảo, Trần Thị Thu Xuân, Nguyễn Bích Thùy - Ngân Thị Vạn Sự - Phạm Hải Yến

Dù đã hoàn thành mục tiêu có mặt tại vòng đấu này, hành trình của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ở vòng bảng thực tế diễn ra đầy nhọc nhằn. Tấm vé đi tiếp chỉ đến nhờ suất dành cho một trong hai đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sau trận hòa duy nhất trước Thái Lan. Dẫu yếu tố may mắn có song hành, nhưng việc góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất vẫn là kết quả đáng khích lệ cho nỗ lực của đội tuyển.

Ở bên kia chiến tuyến, Trung Quốc phô diễn sức mạnh áp đảo để giành ngôi nhất bảng G với chuỗi trận ấn tượng: đè bẹp Hồng Kông (Trung Quốc) 5-1, cầm hòa Uzbekistan 1-1 và tiếp tục thắng đậm Philippines 5-1. Họ đặt tham vọng chinh phục tấm huy chương vàng. Do vậy, đội bóng xứ tỷ dân chắc chắn dốc toàn lực nhằm giải quyết nhanh trận đấu. Sở hữu thể hình lý tưởng, nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng không chiến và bóng dài sắc bén, Trung Quốc luôn tạo áp lực nghẹt thở ngay từ khu vực giữa sân nhờ sự vượt trội trong các pha tranh chấp tay đôi.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về phía đối thủ khi tuyển nữ Việt Nam toàn thua trong cả 12 lần chạm trán. Thất bại dễ dàng 0-3 ở trận giao hữu ngay trước thềm Asiad phần nào phản ánh cách biệt chuyên môn rõ rệt giữa hai nền bóng đá. Dẫu vậy, việc trút bỏ được gánh nặng chỉ tiêu giúp các cô gái áo đỏ bước vào trận cầu này với tâm lý hoàn toàn thoải mái và tinh thần không hề nao núng.

Hôm nay, HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng sẽ giăng ra một thế trận phòng ngự phản công với khối đội hình lùi sâu. Nhiệm vụ tối thượng là bảo đảm an toàn cho khung thành, phong tỏa các mũi nhọn bóng bổng của đối phương và chực chờ cơ hội tung ra những đòn đánh bất ngờ từ các khoảng trống hiếm hoi. Đứng trước đối thủ tầm cỡ châu lục, tuyển nữ Việt Nam cần phát huy trọn vẹn bản lĩnh kiên cường, thi đấu với hơn 100% sức lực để cống hiến một màn trình diễn quả cảm và để lại dấu ấn đẹp nhất.