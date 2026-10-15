Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sáng nay, hội thảo về đầu tư, mở rộng không gian phát triển TPHCM

Duy Quang

TPO - 8h sáng nay (16/10), tại TPHCM, Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM”.

Sau sáp nhập (ngày 1/7/2025) địa giới hành chính TPHCM mở rộng, với hơn với 168 xã, phường và đặc khu. Do đó, yêu cầu cấp thiết về việc mở rộng không gian đô thị để vượt qua những giới hạn về hạ tầng, đáp ứng quy mô dân số ngày càng lớn và vươn tầm trở thành siêu đô thị kết nối quốc tế trở nên cấp thiết.

screen-shot-2026-10-15-at-115624.png

Việc mở rộng không gian đô thị TPHCM không đơn thuần là sự gia tăng về mặt địa lý hay diện tích hành chính, mà là sự tái cấu trúc toàn diện về không gian kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và không gian xã hội. Quá trình này đang mở ra những cơ hội chiến lược chưa từng có cho TPHCM.

Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM; lãnh đạo các sở, ban, ngành của TPHCM và các địa phương lân cận.

Về phía các chuyên gia, hội thảo có sự tham dự của PGS, TS.Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng viện kinh tế Việt Nam; TS.Vũ Đình Ánh - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả thuộc Bộ Tài chính; KTS. Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners; ông Trần Chí Dũng - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TPHCM;

TS. Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM; ông Nguyễn Văn Tất - nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Khương Văn Mười - nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM…

1.jpg
Quá trình mở rộng không gian đô thị đang mở ra những cơ hội chiến lược chưa từng có cho TPHCM.

Hội thảo cũng có sự tham gia của lãnh đạo, chuyên gia các trường đại học, gồm: PGS, TS. Nguyễn Xuân Phương - Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông Vận tải TPHCM; PGS; TS. Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM; PGS, TS. Lê Văn Thương - Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TPHCM; TS. Nguyễn Thanh Trọng - Phó hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông;

PGS, TS. Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giao thông vận tải Việt Đức, Trường đại học Việt Đức; TS. Nguyễn Văn Đức - Viện Đường sắt tốc độ cao, Trường đại học Giao thông vận tải TPHCM; PGS, TS. Trần Hùng Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế - Luật; TS. Nguyễn Thạc Quang - Phó Giám đốc Thường trực, Phân hiệu Trường đại học Giao thông vận tải tại TPHCM…

Hội thảo cũng có sự tham dự của các doanh nghiệp như Tập đoàn Sovico, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII), Tập đoàn Becamex, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Tập đoàn Bcons, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải - TEDI, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Xây dựng số 1, DKRA Group…

2.jpg
Từ ngày 1/7/2025, TPHCM mang chiếc áo rộng hơn với 168 xã, phường và đặc khu.

Các tham luận của hội thảo sẽ phân tích về bức tranh tổng thể về hạ tầng TPHCM sau khi sáp nhập, cùng những định hướng quan trọng cho không gian phát triển mới của TPHCM; phân tích động lực để TPHCM vươn tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong giai đoạn mới, phát triển hệ thống cảng biển, khả năng đáp ứng nhu cầu giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh cho người dân…

Xem thêm

#TPHCM phát triển hạ tầng #TPHCM phát triển #hạ tầng #hạ tầng đồng bộ #tạo động lực #tăng trưởng kinh tế #Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo #Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ #Động lực tăng trưởng kinh tế #mở rộng không gian phát triển TPHCM #khách sạn REX

Cùng chuyên mục

Thủ tướng: Kiểm soát giá điện, xăng dầu

Thủ tướng: Kiểm soát giá điện, xăng dầu

TPO - Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả các mặt hàng năng lượng, xăng dầu, điện, cũng như các hàng hóa thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý.

PVOIL giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng trên toàn quốc

PVOIL giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng trên toàn quốc

Từ 0 giờ 00 ngày 16/10/2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đồng loạt giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng xăng dầu (CHXD) trực thuộc trên toàn quốc, triển khai chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình”. Với quy mô triển khai rộng khắp, chương trình góp phần chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp, chung tay bình ổn thị trường.

Kỷ lục vốn gần 900.000 tỷ đồng và kỷ lục mua thiết bị 'khủng' cho 5 tuyến metro Thủ đô

Kỷ lục vốn gần 900.000 tỷ đồng và kỷ lục mua thiết bị 'khủng' cho 5 tuyến metro Thủ đô

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh tổng thầu Công ty Cổ phần Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC đã ký kết hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, tổng mức đầu tư lên đến gần 900.000 tỷ đồng theo hình thức chìa khóa trao tay.

Thấy gì về thương vụ tăng vốn trăm nghìn tỷ của các ngân hàng?

Thấy gì về thương vụ tăng vốn trăm nghìn tỷ của các ngân hàng?

TPO - Nhiều ngân hàng tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng, mở ra dư địa củng cố năng lực tài chính, mở rộng tín dụng và đầu tư công nghệ. Chuyên gia cho rằng, quy mô vốn ngày càng lớn cũng đặt ra bài toán về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng tài sản và khả năng kiểm soát rủi ro.

Chạy đua bổ sung gần 2.600 MW điện cuối năm

Chạy đua bổ sung gần 2.600 MW điện cuối năm

TPO - Để đạt mục tiêu công suất nguồn điện năm nay, ngành điện phải bổ sung hơn 2.570 MW. Trong khi các dự án mới chạy đua tiến độ, yêu cầu tích nước hồ thủy điện cho mùa khô 2027 tiếp tục đặt sức ép lên các nhà máy nhiệt điện.

TKV khánh thành nhà đa năng Trường TH&THCS Nam Sơn

TKV khánh thành nhà đa năng Trường TH&THCS Nam Sơn

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hỗ trợ hơn 8,19 tỷ đồng xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Nam Sơn, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại địa bàn còn nhiều khó khăn.

Khoa học công nghệ thay đổi diện mạo lưới điện Hà Nội

Khoa học công nghệ thay đổi diện mạo lưới điện Hà Nội

Từ những hệ thống tự động hóa lưới điện, ứng dụng thiết bị bay không người lái đến trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, khoa học công nghệ đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI). Những kết quả sau gần 22 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ thể hiện ở các chỉ số về hiệu quả vận hành, năng suất lao động mà còn góp phần hình thành phương thức làm việc hiện đại, hướng đến mục tiêu chiến lược “Xuất sắc trong phục vụ khách hàng”.

VinMetal hợp tác với Danieli sản xuất thép ray đường sắt cao tốc và đô thị tại Việt Nam

VinMetal hợp tác với Danieli sản xuất thép ray đường sắt cao tốc và đô thị tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã chính thức ký kết hợp đồng với Tập đoàn công nghiệp Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (Italy) về việc cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình thuộc Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh. Hợp tác với một trong những tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển các dòng thép phục vụ hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics của VinMetal trong giai đoạn tới.

Vàng SJC mỗi nơi một giá

Vàng SJC mỗi nơi một giá

TPO - Chiều 15/10, giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua - bán được nới rộng từ 3 triệu đồng đến gần 5 triệu đồng/lượng.

Tổng Giám đốc công ty Ống đồng Toàn Phát được vinh danh Doanh nhân xuất sắc trong hội nhập quốc tế năm 2026

Tổng Giám đốc công ty Ống đồng Toàn Phát được vinh danh Doanh nhân xuất sắc trong hội nhập quốc tế năm 2026

Trong khuôn khổ diễn đàn Doanh nhân tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, bà Bùi Hồng Anh - Tổng giám đốc công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát vinh dự được nhận danh hiệu Doanh nhân xuất sắc trong hội nhập quốc tế, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe