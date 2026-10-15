Sáng nay, hội thảo về đầu tư, mở rộng không gian phát triển TPHCM

TPO - 8h sáng nay (16/10), tại TPHCM, Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM”.

Sau sáp nhập (ngày 1/7/2025) địa giới hành chính TPHCM mở rộng, với hơn với 168 xã, phường và đặc khu. Do đó, yêu cầu cấp thiết về việc mở rộng không gian đô thị để vượt qua những giới hạn về hạ tầng, đáp ứng quy mô dân số ngày càng lớn và vươn tầm trở thành siêu đô thị kết nối quốc tế trở nên cấp thiết.

Việc mở rộng không gian đô thị TPHCM không đơn thuần là sự gia tăng về mặt địa lý hay diện tích hành chính, mà là sự tái cấu trúc toàn diện về không gian kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và không gian xã hội. Quá trình này đang mở ra những cơ hội chiến lược chưa từng có cho TPHCM.

Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM; lãnh đạo các sở, ban, ngành của TPHCM và các địa phương lân cận.

Về phía các chuyên gia, hội thảo có sự tham dự của PGS, TS.Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng viện kinh tế Việt Nam; TS.Vũ Đình Ánh - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả thuộc Bộ Tài chính; KTS. Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners; ông Trần Chí Dũng - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TPHCM;

TS. Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM; ông Nguyễn Văn Tất - nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Khương Văn Mười - nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM…

Quá trình mở rộng không gian đô thị đang mở ra những cơ hội chiến lược chưa từng có cho TPHCM.

Hội thảo cũng có sự tham gia của lãnh đạo, chuyên gia các trường đại học, gồm: PGS, TS. Nguyễn Xuân Phương - Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông Vận tải TPHCM; PGS; TS. Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM; PGS, TS. Lê Văn Thương - Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TPHCM; TS. Nguyễn Thanh Trọng - Phó hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông;

PGS, TS. Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giao thông vận tải Việt Đức, Trường đại học Việt Đức; TS. Nguyễn Văn Đức - Viện Đường sắt tốc độ cao, Trường đại học Giao thông vận tải TPHCM; PGS, TS. Trần Hùng Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế - Luật; TS. Nguyễn Thạc Quang - Phó Giám đốc Thường trực, Phân hiệu Trường đại học Giao thông vận tải tại TPHCM…

Hội thảo cũng có sự tham dự của các doanh nghiệp như Tập đoàn Sovico, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII), Tập đoàn Becamex, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Tập đoàn Bcons, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải - TEDI, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Xây dựng số 1, DKRA Group…

Từ ngày 1/7/2025, TPHCM mang chiếc áo rộng hơn với 168 xã, phường và đặc khu.

Các tham luận của hội thảo sẽ phân tích về bức tranh tổng thể về hạ tầng TPHCM sau khi sáp nhập, cùng những định hướng quan trọng cho không gian phát triển mới của TPHCM; phân tích động lực để TPHCM vươn tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong giai đoạn mới, phát triển hệ thống cảng biển, khả năng đáp ứng nhu cầu giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh cho người dân…