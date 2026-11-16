Kyrgyzstan, đối thủ tưởng 'mềm' nhưng không 'mềm' của đội tuyển Việt Nam

TPO - Nhắc đến Kyrgyzstan, có thể nhiều người NHM sẽ nghĩ về một tập thể trung bình, đội đã bị tuyển Việt Nam đánh bại khá đơn giản hồi năm 2024. Nhưng đội tuyển Kyrgyzstan bây giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều...

Ngay ở lượt trận ra quân tại Casper Cup 2026, đội tuyển Kyrgyzstan đã phô diễn sức mạnh tấn công toàn diện và đầy biến hóa khi vùi dập Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số đậm 3-0. Trong suốt 90 phút thi đấu, đại diện Trung Á hoàn toàn làm chủ thế trận với lối chơi pressing tầm cao, tốc độ luân chuyển bóng chóng mặt cùng nền tảng thể lực sung mãn. Họ dứt điểm tới 11 lần trong khi con số của Đài Bắc Trung Hoa chỉ vẻn vẹn là 1.

Những bàn thắng của Zhyrgalbek, chân sút nhập tịch Joel Kojo và pha ấn định tỷ số ở phút bù giờ của trung vệ Akmatov đã phản ánh đúng cục diện áp đảo một chiều. Đài Bắc Trung Hoa gần như bị bóp nghẹt và chỉ có duy nhất một tình huống đáng chú ý ở cuối trận trước khi gục ngã hoàn toàn.

Chiến thắng tưng bừng 3-0 này giúp Kyrgyzstan vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hơn đội tuyển Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2), qua đó nắm giữ lợi thế cực lớn trước cuộc đối đầu trực tiếp. Quan trọng hơn, trận thắng trước Đài Bắc Trung Hoa đã nối dài chuỗi phong độ thăng hoa bậc nhất của Kyrgyzstan trong nhiều năm trở lại đây.

Kyrgyzstan bất bại 5 trận gần nhất

Tính cả hai trận giao hữu trước đó (thắng Maldives 5-0 và đánh bại Lebanon 3-1), đoàn quân Trung Á đang sở hữu chuỗi 3 trận toàn thắng liên tiếp. Đáng nể hơn, trong cả 3 lần ra sân vừa qua, hàng công của họ đều vận hành trơn tru và ghi tối thiểu 3 bàn mỗi trận. 5 lần ra sân mới đây họ không thua trận nào và có tới 4 trận trắng lưới.

Chuỗi thành tích rực rỡ này đánh dấu giai đoạn Kyrgyzstan giành nhiều chiến thắng liên tiếp nhất kể từ sau năm 2018 - thời điểm vàng son khi họ từng thiết lập kỷ lục thắng 4 trận liền. Từ một đội bóng thường bị đánh giá thấp ở khu vực châu Á, Kyrgyzstan đang lột xác thành một cỗ máy ghi bàn thực thụ với hiệu suất đáng gờm. Sự tự tin lên cao cùng phong độ hủy diệt của các mũi nhọn trên hàng công biến họ trở thành vật cản đáng gờm cho bất kỳ đối thủ nào ở thời điểm hiện tại.

Sức mạnh bùng nổ của Kyrgyzstan là trái ngọt của một quá trình chuyển mình mạnh mẽ kéo dài suốt 2 năm qua. Liên đoàn bóng đá nước này đã có bước đi chiến lược khi mạnh dạn trẻ hóa lực lượng, đồng thời mở cửa đón nhận những nhân tố mới chất lượng, bao gồm cả các cầu thủ nhập tịch giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Joel Kojo...

Bên cạnh đó là hàng loạt tài năng trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu như Gulzhigit Alykulov chơi bóng ở Belarus, Eldiyar Zarypbekov thi đấu ở Nga, Beknaz Almazbekov chơi bóng ở giải Ngoại hạng Ukraine và đặc biệt là Erbol Atabayev, tiền vệ sáng tạo của Lokomotiva Zagreb.

Sự kết hợp giữa sức mạnh cơ bắp truyền thống của vùng Trung Á với tư duy chiến thuật hiện đại đã nâng tầm diện mạo của đội tuyển có biệt danh "Những chú chim ưng trắng". Lối chơi tập thể của tuyển Kyrgyzstan cũng được cải thiện.

Đội tuyển Việt Nam từng thua Kyrgyzstan trong một trận đấu tập

Minh chứng rõ nét và thuyết phục nhất cho sự tiến bộ vượt bậc của Kyrgyzstan chính là chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong khi đội tuyển Việt Nam phải dừng bước ngay từ vòng loại thứ hai thì Kyrgyzstan đã hiên ngang ghi tên mình vào tới vòng loại thứ ba - sân chơi quy tụ 18 đội tuyển tinh túy nhất châu lục.

Không chỉ dừng lại ở việc góp mặt cho đủ số lượng, đại diện Trung Á còn tạo nên hàng loạt cơn địa chấn trước các ông lớn Tây Á. Tại vòng loại thứ ba, Kyrgyzstan từng quật ngã nhà đương kim vô địch Asian Cup - đội tuyển Qatar, xuất sắc cầm hòa đối thủ sừng sỏ UAE và đánh bại cả đội tuyển Triều Tiên đầy khó chịu. Những kết quả lịch sử ấy đã khẳng định vị thế mới của Kyrgyzstan trên bản đồ bóng đá châu Á. Họ không còn là đội bóng lót đường mà đã vươn lên nhóm những đội tuyển có thực lực đáng gờm.

Đặt lên bàn cân ở thời điểm hiện tại, sự thăng tiến của Kyrgyzstan thực sự là một lời cảnh báo nghiêm túc dành cho đội tuyển Việt Nam - tập thể đang trong giai đoạn tái thiết và thử nghiệm nhân sự. Dù giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, song màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều trục trặc. Lối chơi của toàn đội còn thiếu sự gắn kết, khả năng chuyển đổi trạng thái chưa mượt mà, trong khi khâu dứt điểm và phòng ngự vẫn tồn tại khoảng trống dễ bị khai thác.

Cuộc chạm trán sắp tới với Kyrgyzstan tại lượt trận cuối cùng Casper Cup không đơn thuần chỉ là trận tranh ngôi vô địch của một giải giao hữu. Đây sẽ là bài kiểm tra liều cao, thước đo chính xác nhất cho năng lực thực sự của đội tuyển Việt Nam trước một đối thủ đang ở đỉnh cao phong độ và sở hữu đẳng cấp của vòng loại thứ ba World Cup. Do vậy, có thể khẳng định rằng cái tên Kyrgyzstan nghe có vẻ dễ chịu, nhưng thực tế trên sân sẽ không đem lại nhiều cảm giác dễ chịu cho đội tuyển Việt Nam.