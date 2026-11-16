Củ Chi đón Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong tầm nhìn phát triển kinh tế thể thao

TPO - TP.HCM kỳ vọng việc tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast được tổ chức trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại Củ Chi sẽ góp phần kết nối golf với du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa, tạo thêm động lực phát triển cho khu vực trong tương lai.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM,

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với 48 môn và 973 nội dung thi đấu. Trong khuôn khổ Đại hội, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 – Cúp VinFast tổ chức từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman, gồm bốn nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Đây là lần đầu tiên giải nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM, cho biết, với quy mô thi đấu tại nhiều địa điểm, TP.HCM tổ chức bốn trung tâm điều hành.

Trung tâm báo chí chính của Đại hội đặt tại toà nhà VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, dự kiến khai trương ngày 6/11. Phóng viên có thể đến đăng ký thẻ tác nghiệp trực tiếp hoặc đăng ký qua điện thoại, email. Với môn golf, trung tâm báo chí đặt tại phường Phú Thọ.

Về công tác chuẩn bị cho Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Báo Tiền Phong, Hiệp hội Golf Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Các hạng mục gồm sân thi đấu, các phòng chức năng, phòng y tế, phòng kỹ thuật và phòng họp dành cho trọng tài hiện đã được chuẩn bị đầy đủ.

Về nhân lực, ngoài lực lượng chuyên môn do Cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Golf Việt Nam điều động, thành phố dự kiến bố trí khoảng 60 tình nguyện viên hỗ trợ trên sân. Lực lượng này sẽ cung cấp thông tin cho báo chí, hướng dẫn vận động viên di chuyển, nghỉ ngơi và phối hợp với các bộ phận trong suốt thời gian diễn ra giải.

Thành phố cũng triển khai hệ thống thông tin số để cập nhật diễn biến và kết quả thi đấu. Theo ông Lý Đại Nghĩa, phóng viên có thể theo dõi trực tuyến, tra cứu dữ liệu và chủ động khai thác thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, mà không cần trực tiếp đến trung tâm báo chí.

Toàn cảnh sân Vinpearl Golf Léman.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast sẽ diễn ra tại Vinpearl Golf Léman (TPHCM), không chỉ đánh dấu việc giải đấu đến với một địa điểm thi đấu mới, mà còn đặt các golfer trước những thử thách khác biệt về địa hình, thiết kế và phương án tiếp cận từng hố golf.

Vinpearl Golf Léman được quy hoạch với quy mô 36 hố, gồm hai sân Bắc và Nam, trên tổng diện tích khoảng 200 ha. Sân được thiết kế theo phong cách “Riparian Habitat”, lấy cảm hứng từ hệ sinh thái ven các thủy vực, tạo nên sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và những thử thách chiến thuật đặc trưng của golf hiện đại.

Với các vận động viên, một sân đấu mới đồng nghĩa với việc phải dành thời gian nghiên cứu địa hình, nhận diện những khu vực rủi ro, đánh giá hướng gió và lựa chọn phương án thi đấu phù hợp.

Những yếu tố này càng trở nên quan trọng khi giải đấu kết hợp cả thể thức đấu gậy cá nhân và đấu đối kháng đồng đội. Trong các vòng đấu gậy, yêu cầu đặt ra là duy trì sự ổn định và hạn chế tối đa những sai lầm khiến số gậy tăng cao. Trong khi đó, ở đấu đối kháng, golfer có thể phải thay đổi chiến thuật tùy thuộc diễn biến trực tiếp với đối thủ.

Khoảng cách từ trung tâm TP.HCM đến sân golf ở Vinpearl Golf Léman vào khoảng 50km, khiến việc đi lại trở thành một phần quan trọng trong phương án tổ chức. Ông Lý Đại Nghĩa cho biết, thành phố bố trí các khách sạn vệ tinh cách sân khoảng 10-12 km, phục vụ ban tổ chức, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên. Vào giờ cao điểm, lực lượng an ninh sẽ hỗ trợ điều tiết giao thông và dẫn đường.

Việc lựa chọn sân golf ở Củ Chi, theo ông Lý Đại Nghĩa, còn gắn với định hướng phát triển lâu dài của TP.HCM. Thành phố mong muốn khu vực này mở rộng các hoạt động kinh tế, văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.

“Chúng tôi kỳ vọng khu vực này sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái thể thao, gắn với sự phát triển của công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao. Golf không chỉ là hoạt động thi đấu mà còn có thể tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy du lịch và mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân địa phương”, ông Lý Đại Nghĩa cho biết.

Theo lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM, sân golf tại Củ Chi đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu tổ chức thi đấu đỉnh cao. Giải đấu vừa là nhiệm vụ chuyên môn trước mắt, vừa là dịp để thành phố gắn hoạt động thể thao với định hướng phát triển của địa phương.