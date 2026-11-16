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Đăng quang ngay đầu dự giải Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam

Xuân Tùng - Mai Loan - Hoàng Tuyên - Như Ý - Dương Triều - Trọng Tài

TPO - Với thành tích 74 gậy sau 18 hố ngay trong lần đầu tiên tham dự, golfer sinh năm 2000 Đinh Quang Nghị đã xuất sắc giành danh hiệu Best Gross tại Tiền Phong Golf Championship 2026. Điều thú vị, chủ nhân của chiếc cúp vô địch mới chỉ làm quen với môn thể thao chưa lâu.

Nhà Vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026 Đinh Quang Nghị. Video: Hoàng Tuyên - Xuân Tùng

Cú bứt phá từ 170 yard

Kết thúc ngày thi đấu tại Tiền Phong Golf Championship 2026, Đinh Quang Nghị mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Trước khi bước vào giải, golfer sinh năm 2000 hầu như không đặt kỳ vọng quá cao cho bản thân. Đây mới là lần đầu tiên anh góp mặt tại giải đấu này và cũng chỉ là lần thứ hai đặt chân tới sân đấu.

“Trước ngày giải đấu, tôi có một buổi tập luyện tại sân nhưng thời tiết hôm đó khá khó khăn, khiến tôi nghĩ sân sẽ là thử thách rất lớn. May mắn là trong ngày thi đấu chính thức, thời tiết đẹp hơn hẳn, giúp tôi có nhiều cơ hội để thi đấu tốt và tạo nên kết quả này”, Nghị chia sẻ.

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Golfer Đinh Quang Nghị chia sẻ sau giải đấu. Ảnh: Dương Triều

Điều khiến nhiều người ấn tượng hơn cả là nền tảng xuất phát của nhà tân vô địch. Nghị bộc bạch gắn bó với golf từ năm 2023, sau giai đoạn COVID-19. Trước đó, anh chưa từng chơi và gần như không biết gì về golf. Chỉ sau khoảng 3 năm gắn bó, việc bước lên bục cao nhất tại một giải đấu uy tín thực sự là niềm vinh dự và bất ngờ lớn đối với golfer trẻ.

Nhìn lại 18 hố đấu làm nên thành tích 74 gậy tại Tiền Phong Golf Championship 2026, Đinh Quang Nghị tiết lộ những thử thách lớn nhất lại không nằm ở các hố dài, mà chính là những hố par 4 ngắn khoảng 280 - 290 yard. Ở các hố khác, anh có thể phát huy sự tự do và thoải mái, nhưng với par 4 ngắn, áp lực về độ chính xác buộc anh phải tập trung cao độ bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng kết quả.

Bước ngoặt đưa Nghị chạm tay vào danh hiệu Best Gross đến từ một hố par 3. Ở khoảng cách khoảng 170 yard, cú đánh chuẩn xác đã đưa bóng dừng lại cách cờ chỉ khoảng 4 feet. “Từ khoảnh khắc đó, tôi cảm giác trận đấu của mình bắt đầu có sự bứt phá. Tôi tự tin hơn, tốc độ đánh cũng tốt hơn để tiếp tục thi đấu sâu hơn ở những hố còn lại”, anh nhớ lại.

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Đinh Quang Nghị ẵm cúp vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026. Ảnh: Như Ý

Ý nghĩa từ sân chơi kết nối và trao cơ hội cho tài năng trẻ

Với golfer Đinh Quang Nghị, Tiền Phong Golf Championship không đơn thuần là một giải đấu để các tay golf tranh tài. Với mục tiêu vừa chú trọng chuyên môn, vừa thu hút nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam để hỗ trợ các tài năng trẻ ở nhiều lĩnh vực, giải đấu được nhà vô địch năm 2026 nhìn nhận như một bệ phóng thiết thực.

Theo Nghị, đây là sân chơi tạo ra rất nhiều cơ hội cho các golfer trẻ được thi đấu, cọ xát, đặc biệt là những bạn có mong muốn theo đuổi bộ môn này ở một đẳng cấp cao hơn, qua đó tiếp thêm động lực để họ nuôi dưỡng đam mê.

Tôi nghĩ đây là biểu hiện của việc được trao cơ hội. Cũng như tôi là người được trao cơ hội hôm nay để cố gắng đạt thành tích tốt nhất, những bạn trẻ khác cũng sẽ được trao những cơ hội tương tự, thậm chí lớn hơn để tiến xa hơn trong tương lai. Khi được trao cơ hội, điều quan trọng nhất là mình cần cố gắng nắm bắt và biến nó thành động lực để phát triển”, Đinh Quang Nghị bày tỏ về ý nghĩa của chức vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026.

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Golfer Đinh Quang Nghị trở thành tân vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026. Ảnh: Trọng Tài

Sau chức vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026, golfer Đinh Quang Nghị cho biết anh chưa vội đặt ra mục tiêu chinh phục những giải đấu cụ thể hay hướng tới con đường thi đấu chuyên nghiệp. Thay vào đó, anh giữ cho mình tâm thế thoải mái nhất khi đến với golf.

“Mục đích chính của tôi với golf là ‘have fun’ – tức là vui chơi, tận hưởng. Tôi muốn tiếp tục chơi golf với tinh thần vui vẻ, đồng thời có thể đồng hành, cổ vũ những bạn trẻ như Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Anh Minh tham gia hoặc chơi cùng mình, ủng hộ các bạn theo đuổi golf ở một mức độ cao hơn”, Nghị bày tỏ.

Từ trải nghiệm của bản thân, anh cũng gửi lời tới những người trẻ đang bắt đầu hành trình với golf. “Thực sự, em nghĩ những bạn trẻ đã chơi golf thì các bạn ấy cũng rất đam mê rồi. Em chỉ muốn nói với các bạn là cố gắng hơn nữa và tiếp tục cố gắng”, Nghị chia sẻ.

Tiền Phong Golf Championship 2026 diễn ra tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ 240 golfer. Đây là mùa thứ 10 của giải đấu do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2017. Năm nay, lần đầu tiên giải được tổ chức trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course.

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#Đinh Quang Nghị #Tiền Phong Golf Championship #Best Gross #golf Việt Nam #golfer trẻ #Legend Valley Country Club #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ

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