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Italy sụp đổ trước Bỉ: Vẫn chưa thể trở lại nhóm tinh hoa

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Italia vừa thua nặng nề 1-4 trước Bỉ. Cộng với những thất bại trước các ông lớn trong quá khứ, có thể khẳng định đội tuyển này vẫn chưa thể trở lại với nhóm những thế lực hàng đầu.

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Thất bại trước Bỉ và thực trạng nhân sự của Italia

Italia đã để thua đội tuyển Bỉ đậm đà 1-4 ở lượt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League 2026/27. Thất bại này khiến Azzurri chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng, đánh mất tấm vé vào vòng tứ kết trong bối cảnh họ vốn chỉ cần một kết quả thuận lợi để tự quyết định số phận của mình.

Trận đấu với Bỉ cho thấy sự thua thiệt rõ rệt của Italia về cả tốc độ, khả năng tranh chấp lẫn hiệu quả trong các pha chuyển đổi trạng thái. Dù cố gắng kiểm soát bóng và triển khai lối chơi từ tuyến dưới, song hệ thống phòng ngự của Italia liên tục để lộ khoảng trống mỗi khi đối phương tăng tốc.

Trước sức ép từ các cầu thủ tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật bên phía Bỉ, hàng thủ Azzurri mắc nhiều sai lầm cá nhân và thiếu sự bọc lót cần thiết, dẫn đến việc để thủng lưới tới 4 bàn. Ở chiều ngược lại, hàng công Italia tạo ra không ít cơ hội nhưng lại thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm cuối cùng và chỉ có được 1 bàn danh dự.

Qua trận thua này, hạn chế lớn nhất của Italia hiện tại được bộc lộ rõ: chất lượng đội hình chưa đủ mạnh và thiếu chiều sâu. Xét về mặt con người, Italia sở hữu một vài cá nhân chơi ổn định ở khu vực trung tuyến như Nicolo Barella, Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, ở các vị trí còn lại, đặc biệt là trên hàng công và hai hành lang cánh, Azzurri thiếu những ngôi sao có khả năng tự mình tạo ra đột biến hoặc định đoạt trận đấu ở đẳng cấp cao nhất.

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Italia chỉ có vài nhân tố được coi là sao số

Bên cạnh đó, khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và nhóm cầu thủ dự bị của Italia là khá lớn. Khi thế trận gặp bế tắc hoặc một vài trụ cột không đạt phong độ cao, ban huấn luyện gần như không có những phương án thay thế đủ sức nặng từ băng ghế dự bị để xoay chuyển tình hình. HLV Roberto Mancini vẫn phải trông mong vào những cầu thủ thậm chí lạ lẫm với bóng đá thế giới, đang thi đấu cho các CLB trung bình khá ở Serie A.

Chưa thể trở lại nhóm tinh hoa

Nếu đặt thất bại 1-4 trước Bỉ vào bức tranh tổng thể trong vài năm trở lại đây, có thể thấy đây không phải là một kết quả cá biệt. Đúng là Italia đã chứng kiến những bước tiến tích cực về mặt tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu so với giai đoạn sa sút nghiêm trọng trước đó - thời điểm họ 3 lần liên tiếp lỡ hẹn với vòng chung kết World Cup vào các năm 2018, 2022 và 2026. Tuy nhiên, thành tích đối đầu với các đội tuyển hàng đầu thế giới chỉ ra rằng Italia vẫn chưa thể quay lại nhóm tinh hoa.

Trong các giải đấu lớn và những trận cầu mang tính chất quyết định gần đây, mỗi khi chạm trán với các đội tuyển thuộc nhóm đầu như Tây Ban Nha, Đức, Anh hay chính đội tuyển Bỉ, Italia thường xuyên rơi vào thế lép vế. Họ có thể chơi sòng phẳng và giành kết quả tốt trước các đối thủ tầm trung hoặc yếu hơn nhờ lối chơi tập thể kỷ luật, nhưng khi đối đầu với những đội bóng sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng cá nhân vượt trội, những hạn chế về mặt nhân sự của Azzurri lại bộc lộ.

Tỷ lệ giành chiến thắng của Italia trước các đối thủ trong top 10 thế giới ở các trận đấu chính thức duy trì ở mức thấp. Tại UEFA Nations League năm nay, Azzurri thua cả 2 trận trước Bỉ. Nhìn xa hơn, họ cũng thua cả 2 trận trước Na Uy ở vòng loại World Cup 2026, trắng tay trước Đức, gục ngã trước Tây Ban Nha. Và không thể quên những thất bại trước đối thủ "chiếu dưới" như Thụy Sĩ, Bosnia khiến họ bị loại đau đớn.

Đi kèm với đó là việc Azzurri thường xuyên để thủng lưới nhiều bàn trong các trận thua mang tính bước ngoặt. Tia sáng hiếm hoi của Italia giai đoạn gần đây là chiến thắng 3-1 trước Pháp, nhưng không thể phủ nhận đó là trận đấu mà Pháp thử nghiệm dưới triều đại mới của Zinedine Zidane.

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Thế hệ vô địch EURO 2020 để lại khoảng trống lớn ở đội hình Azzurri

Thực tế trên cho thấy một khoảng cách đáng kể giữa tập thể hiện tại với những thế hệ từng giúp bóng đá Italia đứng trên đỉnh cao. Vào năm 2006, Italia lên ngôi vô địch World Cup nhờ một đội hình đồng đều ở cả ba tuyến với những cá nhân xuất sắc bậc nhất thế giới ở vị trí của họ như Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo hay Francesco Totti.

Đến EURO 2012, dù không được đánh giá cao nhất trước giải, Azzurri vẫn tiến thẳng vào trận chung kết nhờ hàng tiền vệ kiểm soát bóng hàng đầu châu Âu xoay quanh Pirlo, Daniele De Rossi và Claudio Marchisio, cùng khả năng tạo đột biến của Mario Balotelli. Họ sở hữu những cá tính lớn, ngôi sao đủ khả năng xoay chuyển cục diện.

Gần hơn, chức vô địch EURO 2020 được xây dựng trên nền tảng cặp trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini - Leonardo Bonucci ở độ chín sự nghiệp, kết hợp cùng tuyến giữa giàu năng lượng với Jorginho, Marco Verratti và Federico Chiesa đang có phong độ cao. Đây cũng là dàn cầu thủ được coi là “lớn” hơn hẳn thế hệ hiện tại của Azzurri về năng lực chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá Italia không còn sản sinh ra những lứa cầu thủ đạt đến tầm vóc của các thế hệ kể trên. Dù đã thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất và duy trì được sự hiện diện ổn định hơn tại các giải đấu lớn, song đội tuyển Italia vẫn đang trong quá trình tái thiết. Để thực sự quay trở lại vị thế cạnh tranh sòng phẳng cho các danh hiệu lớn như trước đây, Azzurri vẫn cần thêm thời gian.

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#Italia #Bỉ #UEFA Nations League #Azzurri #Roberto Mancini #đội tuyển Italia #bóng đá châu Âu

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