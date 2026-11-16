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U23 Việt Nam vô địch sân nhà: 'Sao mai' nào có tiềm năng lên đội tuyển quốc gia?

Tiểu Yến

TPO - Chức vô địch trên sân Pleiku của U23 Việt Nam không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ phố Núi mà còn mở ra nhiều tín hiệu tích cực về lực lượng kế cận bóng đá Việt Nam.

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Vô địch giải U23 quốc tế Gia Lai mới chỉ là khởi đầu của lứa trẻ bóng đá Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

U23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 bằng chức vô địch đầy thuyết phục. Trên sân vận động Pleiku, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bất bại sau ba trận đấu, giành 7 điểm và vượt qua những đối thủ đáng gờm như U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

Đặc biệt, trận hòa 1-1 trước U23 Qatar ở lượt đấu cuối ngày 14/11 đã giúp đội chủ nhà chính thức đăng quang. Sau khi bị đối thủ dẫn trước trong hiệp một, U23 Việt Nam tìm được bàn gỡ nhờ pha lập công của Nguyễn Minh Tâm ở đầu hiệp hai.

Chân sút trẻ của HAGL cũng là gương mặt được chờ đợi sẽ tiếp tục trưởng thành, mở ra cơ hội được vào đội tuyển Việt Nam. Minh Tâm từng bị "lò" đào tạo Lyon TP.HCM loại sau 2 năm tập luyện do bất lợi thể hình. Không bỏ cuộc, năm 2019 khi Học viện Hàm Rồng (HAGL) chiêu sinh lứa U15 để hy vọng tìm kiếm thêm tài năng cho khóa năng khiếu, thử thách kéo dài 6 tháng, Nguyễn Minh Tâm "khăn gói" lên dự và được giữ lại.

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Minh Tâm ghi bàn vào lưới U23 Qatar đem lại chức vô địch cho U23 Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Anh được "đôn" lên đội 1 HAGL cách đây 3 mùa giải nhưng không giành được vị trí chính thức nên chuyển sang một số đội Hạng nhất theo diện cho mượn và chỉ trở lại phố núi ở mùa giải 2025/26. Bàn thắng vào lưới U23 Qatar của Minh Tâm đem về chức vô địch cho U23 Việt Nam, đồng thời mở ra hy vọng sẽ thành bệ phóng để chân sút trẻ này trưởng thành hơn.

Một gương mặt khác gây ấn tượng là thủ môn Cao Văn Bình, với danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Cao Văn Bình từng để lại dấu ấn ở Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản) và tại giải đấu trên phố núi Pleiku, thủ thành gốc Nghệ An tiếp tục cho thấy khả năng phát triển tốt trong tương lai.

Trong trận đấu với U23 Qatar, Văn Bình có nhiều tình huống phản xạ xuất sắc trước cú sút xa nguy hiểm của đối phương, góp phần bảo vệ kết quả có lợi cho đội nhà.

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Ở vị trí thủ môn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và sự ổn định qua nhiều trận đấu là những yếu tố quan trọng. Văn Bình có cơ hội tiếp tục phát triển để cạnh tranh một vị trí trong kế hoạch nhân sự dài hạn của đội tuyển quốc gia.

Trung vệ Lê Nguyên Hoàng và Đinh Quang Kiệt là những gương mặt đáng chú ý ở hàng phòng ngự. Cả hai cần tiếp tục cải thiện khả năng tranh chấp, đọc tình huống và xử lý bóng dưới áp lực để tiến gần hơn đến môi trường bóng đá đỉnh cao.

Ngoài những gương mặt kể trên, không thể không kể tới Khoa Ngô hay Williams Minh Hoàng, những cầu thủ Việt kiều đã chơi đầy nỗ lực và để lại dấu ấn trong chức vô địch của U23 Việt Nam. Danh hiệu ở phố Núi chỉ là bước khởi đầu, bởi phía trước các cầu thủ trẻ cần thêm nhiều sự nỗ lực.

Bóng đá Việt Nam từng sản sinh ra những thế hệ tài năng như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh...Màn trình diễn ở Gia Lai-VTV Cup 2026 là tín hiệu cho thấy lứa trẻ của bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng để tiếp nối thế hệ đàn anh.

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#U23 Việt Nam #Williams Minh Hoàng #cầu thủ Việt kiều #Nguyễn Quang Hải #Nguyễn Minh Tâm #HAGL

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