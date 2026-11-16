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Thể thao

Li-Ning khẳng định dấu ấn thương hiệu thể thao quốc tế tại Halong Bay Heritage Marathon 2026

P.V

Tiếp tục khẳng định dấu ấn của thương hiệu thể thao quốc tế tại Việt Nam, Li-Ning bước sang năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng Giải chạy Halong Bay Heritage Marathon. Trong mùa giải 2026, với vai trò Đối tác trang phục chính thức độc quyền, Li-Ning mang đến những giải pháp trang phục và sản phẩm chạy bộ chuyên biệt, hòa nhịp cùng hơn 18.000 vận động viên trong nước và quốc tế trên hành trình bứt phá đường chạy di sản.

Sự đồng hành của thương hiệu thể thao toàn cầu với một giải marathon tầm vóc quốc tế

Diễn ra từ ngày 20 – 22/11/2026 tại thành phố di sản Hạ Long, Halong Bay Heritage Marathon 2026 Powered by Li-Ning dự kiến quy tụ hơn 18.000 vận động viên, trong đó có trên 5.000 vận động viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. So với quy mô 14.000 vận động viên của mùa giải 2025, sự kiện năm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của đường chạy di sản đối với cộng đồng runner trong nước và quốc tế.

Là giải marathon đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt nhãn The World Athletics Label Road Race, Halong Bay Heritage Marathon không chỉ khẳng định vị thế của một sự kiện thể thao đẳng cấp quốc tế, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh di sản Hạ Long, lan tỏa tinh thần sống khỏe và thúc đẩy phong trào chạy bộ phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Đồng hành cùng giải đấu với vai trò Đối tác Trang phục Chính thức Độc quyền, Li-Ning tiếp tục đánh dấu năm thứ ba liên tiếp hợp tác cùng Ban Tổ chức DHA. Sự đồng hành của thương hiệu thể thao toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và trải nghiệm thi đấu, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng cộng đồng chạy bộ Việt Nam, hướng tới xây dựng một giải đấu chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế và mang đến những trải nghiệm đáng nhớ trên cung đường di sản.

Dấu ấn thời trang thể thao trong từng chuyển động

Với Li-Ning, trang phục thể thao là sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và tính ứng dụng trong vận động. Tại Halong Bay Heritage Marathon 2026, mẫu áo thi đấu chính thức được thiết kế riêng cho giải đấu, sử dụng chất liệu siêu nhẹ với trọng lượng chỉ 85 GSM, mềm mại và thoáng khí, mang lại cảm giác dễ chịu trong suốt quá trình vận động. Khả năng thấm hút và thoát mồ hôi nhanh giúp runner hạn chế cảm giác bí nóng, duy trì sự khô thoáng và thoải mái ngay cả trên những cung đường dài.

Bên cạnh áo thi đấu, Li-Ning còn mang đến hệ sinh thái trang phục Running đa dạng với áo singlet, áo T-Shirt, quần short, áo khoác gió và các phụ kiện thể thao. Các sản phẩm được chú trọng về trọng lượng, độ co giãn và sự linh hoạt, đáp ứng nhu cầu từ tập luyện hằng ngày đến thi đấu chuyên nghiệp. Không chỉ hỗ trợ vận động, những thiết kế mang phong cách thể thao hiện đại còn giúp runner thể hiện cá tính và tinh thần năng động trong mọi hoạt động.

Mẫu áo thi đấu chính thức độc quyền của Li-Ning tại Halong Bay Heritage Marathon 2026

Hệ sinh thái giày chạy bộ và dấu ấn từ FEIDIAN SERIES

Song hành cùng trang phục, Li-Ning phát triển hệ sinh thái giày chạy bộ đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của cộng đồng runner. Từ những dòng giày tập luyện hằng ngày với ưu điểm êm ái, nhẹ nhàng và ổn định đến các mẫu giày chuyên dụng dành cho thi đấu marathon, mỗi sản phẩm đều hướng đến sự thoải mái và hỗ trợ hiệu quả trong từng bước chạy.

Nổi bật trong danh mục sản phẩm là FEIDIAN SERIES - dòng giày chạy đua Carbon dành cho những runner theo đuổi tốc độ và thành tích. Với thiết kế nhẹ, độ đàn hồi cao và khả năng hoàn trả năng lượng tốt, dòng giày giúp hỗ trợ giảm cảm giác nặng nề cho đôi chân, duy trì nhịp chạy ổn định và tạo lực đẩy trong từng sải bước. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả những runner phong trào đang nỗ lực cải thiện thành tích cá nhân lẫn vận động viên chuyên nghiệp hướng đến mục tiêu chinh phục những cột mốc mới.

Đặc biệt, FEIDIAN 6 SERIES với ba phiên bản Feidian 6 Challenger, Feidian 6 Elite và Feidan 6 Ultra mang đến những lựa chọn phù hợp với từng mục tiêu vận động, từ cải thiện thành tích cá nhân đến chinh phục tốc độ trên đường đua chuyên nghiệp.

Feidian 6 Elite cùng VĐV Quang Bình sẵn sàng chinh phục Halong Bay Heritage Marathon 2026 Powered by Li-Ning.

Đồng hành cùng Giải chạy Halong Bay Heritage Marathon 2026 Powered by Li-ning, Li-Ning mong muốn lan toả thông điệp MORE THAN A FINISH – Mỗi vạch đích là một bệ phóng, khẳng định tinh thần không ngừng tiến bước và vượt qua giới hạn bản thân. Hòa nhịp cùng triết lý “Anything Is Possible”, Li-Ning mong muốn tiếp thêm động lực để mỗi runner tự tin theo đuổi đam mê và chinh phục những hành trình mới.

LI-NING – ANYTHING IS POSSIBLE

Li-Ning đồng hành cùng runner trên hành trình chinh phục Halong Bay Heritage Marathon, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng và tiếp sức cho những bước chạy vượt giới hạn.

#Li-Ning #Halong Bay Heritage Marathon

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