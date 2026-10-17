Chuỗi hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TPO - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Sáng 17/10, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026) và Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông.

Đây là ngày hội lớn, là niềm tự hào sâu sắc của tuổi trẻ cả nước nói chung và Hội LHTN Việt Nam TPHCM nói riêng, là dịp để mỗi hội viên, thanh niên cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời thắp sáng hơn nữa ngọn lửa nhiệt huyết, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến vì sự nghiệp xây dựng đất nước.

Phát biểu khai mạc chuỗi hoạt động, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM - khẳng định: Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hội LHTN Việt Nam đã trở thành mái nhà chung đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với Tổ quốc. Đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tình nguyện, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại diện Thành ủy TPHCM, Thành Đoàn, Công an TPHCM thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi hoạt động. Ảnh: Ngô Tùng

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Cũng theo anh Lê Tuấn Anh, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố phát động đợt cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố đề nghị các cơ sở Hội trực thuộc rà soát, kịp thời hỗ trợ hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế bằng những công trình, phần việc thiết thực; đồng thời vận động nguồn lực xã hội, kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia chăm lo. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì cộng đồng và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.

Anh Lê Tuấn Anh tặng các vật dụng cho đội hình Thanh niên phản ứng nhanh tham gia hỗ trợ điều phối giao thông.

Trong hai ngày diễn ra chuỗi hoạt động (17-18/10), Ban Tổ chức triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như: chương trình đồng ca chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam với sự tham gia của 3.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên thành phố; các talkshow giao lưu cùng hoa, á hậu, nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu; tuyên dương Thủ lĩnh thanh niên thành phố tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026; tổ chức trao tặng 200 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng trị giá 300 triệu đồng…

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Là điểm nhấn của đợt hoạt động, nhạc hội HCMC Youth Concert 2026 với chủ đề “Thanh âm Lên đàng” kết nối truyền thống với hơi thở thời đại qua âm nhạc, nghệ thuật, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thành phố.

Theo Ban Tổ chức, mỗi hoạt động trong chuỗi chương trình là một dấu ấn hướng về chặng đường 70 năm truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, khẳng định quyết tâm của thanh niên thành phố tiếp nối truyền thống, tiên phong, sáng tạo, sống đẹp, sống có ích và cống hiến vì cộng đồng.