Ứng dụng hẹn hò hứa hoàn tiền cho người dùng

TPO - Một ứng dụng hẹn hò mới ở Trung Quốc kỳ vọng sẽ giúp người dùng tiến tới hôn nhân trong vòng 3 năm, nếu không, sẽ được hoàn tiền.

Nếu không đạt được kết quả này, đội ngũ phát triển ứng dụng này cam kết hoàn lại khoản phí một lần trị giá 2.000 nhân dân tệ (tương đương 275 USD) cho người dùng. Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh tỉ lệ kết hôn tại Trung Quốc đang sụt giảm; chỉ có 6,76 triệu cặp đôi kết hôn vào năm 2025, con số này chỉ bằng khoảng một nửa so với một thập kỷ trước đó.

Ứng dụng mới mẻ

Ứng dụng có tên Liangpei (mang ý nghĩa "cặp đôi hoàn hảo" trong tiếng Trung) sử dụng các cuộc phỏng vấn kéo dài 20 phút do AI thực hiện cùng với hệ thống xếp hạng mức độ phù hợp để kết nối người dùng; mỗi người chỉ có thể trò chuyện với một đối tượng tiềm năng tại một thời điểm.

Ra mắt vào tháng 7 vừa qua, quy trình của Liangpei bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện qua giọng nói kéo dài khoảng 20 phút với một "người mai mối" là AI. Người dùng sẽ trả lời 25 câu hỏi về lịch sử tình cảm, kế hoạch kết hôn và thậm chí cả ý định mua bất động sản của bản thân. Sau đó, hệ thống sử dụng các câu trả lời này để xây dựng hồ sơ chi tiết, tính toán điểm tương tự và gợi ý các đối tượng phù hợp.

Khi hai người được kết nối, họ chỉ có thể trò chuyện với nhau cho đến khi một trong hai quyết định dừng lại. Các nhà phát triển ứng dụng cho biết quy định này nhằm giúp người dùng tập trung vào một mối quan hệ duy nhất thay vì liên tục tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác.

"Chúng tôi muốn người dùng rời khỏi nền tảng càng sớm càng tốt," nhà sáng lập ứng dụng này, tên Zeng Xinxun chia sẻ.

Trước khi ra mắt ứng dụng hẹn hò Liangpei, Zeng Xinxun (32 tuổi) từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ tìm kiếm bằng AI tại Kimi - một trong những nền tảng AI tạo sinh nổi tiếng nhất Trung Quốc. Đội ngũ gồm 18 người của anh hiện sử dụng công nghệ tương tự để khai thác những thông tin mà các thẻ thông tin cơ bản trên các ứng dụng hẹn hò thông thường (như độ tuổi, nghề nghiệp, địa điểm) không thể hiện được.

Anh Zeng cho biết, khoảng 91% người dùng bắt đầu cuộc phỏng vấn trên Liangpei đã hoàn tất quy trình này và tạo ra hồ sơ dài gấp khoảng 4 lần so với hồ sơ trên một số ứng dụng hẹn hò nổi tiếng khác ở Trung Quốc.

Theo anh Zeng, cứ 10 người dùng có khoảng 1 người đạt kết nối với 1 đối tượng cụ thể. Các cuộc trò chuyện này thường kéo dài hơn 10 ngày và bao gồm hơn 200 tin nhắn qua lại. “Hình thức kết đôi một-một cho phép cả hai bên dồn nhiều tâm sức hơn vào việc xây dựng mối quan hệ. Ngay cả khi kết quả không như ý, đó vẫn là một quyết định được đưa ra sau cả quá trình giao tiếp chân thành.” - Zeng chia sẻ.

Theo lời người sáng lập, tính đến nay, Liangpei đã có hơn 9.300 người dùng tích cực tại 300 thành phố. Nam giới chiếm 57% lượng người dùng, trong khi nữ giới chiếm 43%. Hai nhóm tuổi đông đảo nhất là từ 26-28 và 29-31 tuổi.

Ngoài Liangpei, một số nền tảng hẹn hò và mạng xã hội lâu đời tại Trung Quốc hoạt động với quy mô lớn hơn nhiều. Vào tháng 3 năm ngoái, Tantan – một trong những ứng dụng hẹn hò lâu đời nhất nước này, ghi nhận 10,7 triệu người dùng tích cực hàng tháng; trong khi đó, Soul thu hút lượng lớn người dùng nhờ các tính năng đa dạng kết hợp giữa hẹn hò, kết nối xã hội, giải trí và chia sẻ sở thích chung.

Liangpei cũng yêu cầu người dùng đăng ký bằng tên thật, xác minh tình trạng hôn nhân và xác thực ảnh chụp trực tiếp. Zeng cho biết công ty đã chặn 487 người dùng bị phát hiện đã kết hôn. Ứng dụng này cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các dấu hiệu lừa đảo ngay khi các cuộc trò chuyện bắt đầu.

Wang - một người dùng tại Thượng Hải từng trải nghiệm hơn 10 ứng dụng hẹn hò. Liangpei là ứng dụng đầu tiên cô sẵn sàng trả lời nhiều câu hỏi đến vậy vì “nó giúp tôi hiểu bản thân hơn và xác định rõ ràng những gì mình đang tìm kiếm.”

Trong một tuần, Wang đã bước vào mối quan hệ kết đôi một-một. Cô cho biết hình thức này giúp việc hẹn hò trực tuyến dễ dàng hơn và giúp cô tập trung tìm hiểu đối phương. Tuy nhiên, do không có các lựa chọn kết đôi khác, kết quả mối quan hệ lại phụ thuộc hoàn toàn vào việc liệu người kia có duy trì cuộc trò chuyện hay không.

“Một khi đã kết đôi, vị trí của bạn sẽ bị khóa lại,” Wang chia sẻ. “Nếu đối phương không chủ động, bạn sẽ rơi vào cảnh chờ đợi mà cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu.”

Trên Xiaohongshu – ứng dụng phong cách sống còn được biết đến với tên gọi RedNote, Liangpei nhận về những phản ứng trái chiều. Một số người dùng coi đây là lựa chọn hữu ích cho những ai đang lo lắng về việc tìm kiếm bạn đời, trong khi số khác lại đặt câu hỏi liệu việc coi hôn nhân là một mục tiêu cố định có khiến quá trình hẹn hò trở nên quá cứng nhắc hay không.

Theo các bài đăng được ghi nhận, người dùng miễn phí chỉ có thể gửi một lượt “thích” mỗi ngày. Ứng dụng này cũng hiển thị nổi bật điểm số mức độ hòa hợp; tuy nhiên một số người dùng cho biết điều này khiến họ cảm thấy ngần ngại hơn khi bắt đầu trò chuyện.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng thừa nhận họ vẫn đánh giá các đối tượng tiềm năng dựa trên ngoại hình mà bỏ qua điểm số hòa hợp.

Câu chuyện thật từ nhà sáng lập ứng dụng hẹn hò

Sáu năm trước, Zeng từng cảm thấy nản lòng khi cố gắng tìm kiếm bạn đời qua mạng, tình trạng này kéo dài suốt một năm. Anh đã viết một bản giới thiệu bản thân rất dài, nhưng dường như chẳng mấy ai đọc, số người phản hồi lại càng ít hơn.

"Các hồ sơ thường quá sơ sài, không đủ sức khơi gợi sự quan tâm," anh nói. Cuối cùng, Zeng quyết định mở rộng nội dung hồ sơ của mình lên khoảng 2.000 chữ, và rồi anh bắt gặp một người phụ nữ cũng có hồ sơ chi tiết tương tự.

"Chúng tôi nhanh chóng chuyển từ người lạ thành những người gắn bó thân thiết," Zeng chia sẻ. Ngay từ khi gặp mặt trực tiếp, anh đã tin rằng mối quan hệ này sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Giờ đây, họ đã kết hôn. Và Liangpei cũng lấy chính kết quả đó làm thước đo cho sự thành công của mình.

Cộng sự của anh từng cân nhắc lấy mốc thời gian là buổi hẹn hò đầu tiên hoặc thời điểm bắt đầu một mối quan hệ. Tuy nhiên, theo Zeng, hôn nhân lại khác biệt: "Đó là cột mốc có thể xác minh về mặt pháp lý."

Mốc thời gian 3 năm được đưa ra sau khi các cộng sự của Zeng phỏng vấn 150 cặp đôi đang làm thủ tục đăng ký kết hôn tại một cơ quan đăng ký hộ tịch ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Zeng cho biết, hơn 70% trong số họ đã kết hôn trong vòng 3 năm kể từ khi gặp gỡ.

Liangpei mới chỉ hoạt động được vài tháng, vì vậy chưa có người dùng nào đạt đến mốc thời gian đó. Hiện tại, công ty đang xem xét các dữ liệu hiện có, chẳng hạn như liệu điểm số tương thích cao hơn có đi kèm với nhiều lượt thích, phản hồi và các cuộc trò chuyện kéo dài hơn hay không.

"Ví dụ, trong số 1.500 người dùng tại Thâm Quyến, AI có thể trực tiếp xếp hạng 10 người có khả năng thành công cao nhất khi kết đôi với bạn," Zeng nói. "Bạn không cần phải xem qua hồ sơ của tất cả mọi người, mà chỉ cần bắt đầu với những người có điểm số cao nhất."

Để giải quyết nỗi lo trong các mối quan hệ, Liangpei cung cấp tính năng "phá băng" (icebreaker) giúp gợi ý câu hỏi khi cuộc trò chuyện bị chững lại. Ngoài ra, một "trợ lý AI" (AI wingman) cũng có thể phân tích nội dung trò chuyện và đưa ra lời khuyên.

Tuy nhiên, "trợ lý AI" này sẽ không tự soạn thảo các câu trả lời. Zeng cho rằng một người gặp khó khăn trong việc trò chuyện trực tuyến vẫn có thể là một người bạn đời tuyệt vời khi gặp mặt trực tiếp; AI chỉ nên duy trì các cuộc trò chuyện ban đầu đủ lâu để cả hai bên có thể nhận ra điều đó.

Du Shichao - Phó Giáo sư xã hội học tại Đại học Phúc Đán (Thượng Hải) nhận định, việc Liangpei tập trung vào hôn nhân có thể thu hút những người đã xác định rõ điều họ tìm kiếm. Ông cũng đánh giá cao phương pháp kết đôi dựa trên các thông tin chuyên sâu thay vì chỉ dựa vào những yếu tố bề nổi.

"Ứng dụng này có thể không giải quyết được vấn đề của tất cả mọi người, nhưng ít nhất có thể tháo gỡ khó khăn cho một số người và mang lại cho họ nhiều lựa chọn hơn," ông Du nói.

Dù vậy, ông tỏ ra thận trọng về việc AI đóng vai trò ngày càng lớn trong các mối quan hệ. "Sự 'hỗ trợ' này rất dễ biến thành sự 'thay thế'," ông Du cảnh báo. "Khi việc sử dụng công nghệ này bị đẩy đi quá xa, con người cần cảnh giác với việc phó mặc khả năng kết nối cảm xúc của mình cho công nghệ."

Ông cho rằng, bất kể trợ lý AI có thể hỗ trợ gì trên môi trường trực tuyến, con người vẫn cần tìm hiểu nhau thông qua gặp gỡ trực tiếp. "Suy cho cùng, chúng ta phải thấu hiểu lẫn nhau và khám phá bản thân thông qua những tương tác trong thế giới thực." Ông Du cho rằng công nghệ có thể giúp giải quyết một số khó khăn mà các cá nhân gặp phải khi tìm kiếm và giao tiếp với bạn đời, nhưng nó không thể tác động đến những yếu tố rộng lớn hơn đang định hình hôn nhân, chẳng hạn như các vấn đề nhân khẩu học, áp lực kinh tế và kỳ vọng của gia đình.

Nhà sáng lập ứng dụng - anh Zeng lại đưa ra quan điểm đơn giản hơn: "Chúng tôi không phục vụ tất cả mọi người. Chúng tôi không thể giúp những người có tiềm năng kết hôn đặc biệt thấp hoặc những người có kỳ vọng thiếu thực tế. Chỉ cần những người ở nhóm giữa tìm được thành công thông qua Liangpei là đã đủ tốt rồi."

Kết quả liệu họ có thành công hay không sẽ được làm rõ vào năm 2029, khi những người dùng đầu tiên của Liangpei kết thúc thời hạn được cam kết kéo dài 3 năm.