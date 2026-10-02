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Trực tiếp Việt Nam vs Pakistan 0-0 (H1): Trận đấu bắt đầu

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
Hữu Phạm

TPO - HLV Kim Sang-sik công bố 11 cái tên đá chính. Đáng chú ý là việc Đình Bắc dự bị. Hàng công sẽ do Hoàng Hên, Tài Lộc, Williams Minh Hoàng và Hai Long đảm nhiệm. Thành Long cũng không ra sân từ đầu.

report Nguy hiểm

5': Hàng thủ đội tuyển Việt Nam vẫn chưa theo người sát, để Shayak Dost dễ dàng đón đường chuyền của đồng đội rồi đánh đầu. Rất may là bóng đi ra ngoài.

foul Trận đấu bắt đầu
report 34 năm mới thắng được một trận ở vòng loại World Cup

Vào tháng 10/2023, Pakistan đã giành chiến thắng 1-0 trước Campuchia, đánh dấu trận thắng đầu tiên trong lịch sử của họ tại các vòng loại FIFA World Cup sau 34 năm chờ đợi. Trận thắng ấy cũng giúp Pakistan loại Campuchia, biến Campuchia thành đội tuyển Đông Nam Á duy nhất không lọt vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

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report 'Mua' thành công bằng chính sách nhập tịch

Trong danh sách triệu tập thi đấu quốc tế gần đây, Pakistan gọi tới 14 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài (chủ yếu tại Anh, Đan Mạch và một vài quốc gia châu Âu khác) để nâng cao chất lượng đội hình. Nhưng chất lượng các cầu thủ này không cao, chủ yếu đá giải hạng 4-5, thậm chí nghiệp dư ở châu Âu.

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report Bóng đá Pakistan đang trong giai đoạn khó khăn

Pakistan đang đứng ở vị trí 198 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA (cập nhật gần nhất tháng 09/2026). Thứ hạng cao nhất trong lịch sử của họ là 141 (năm 1993). Như vậy là hơn 30 năm qua, Pakistan chưa bao giờ trở lại vị trí cao nhất lịch sử.

report Đội tuyển Việt Nam đang làm nóng trên sân
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ảnh: Hữu Phạm
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report Đình Bắc dự bị

HLV Kim Sang-sik vừa công bố 11 cái tên đá chính. Đáng chú ý là việc Đình Bắc dự bị. Hàng công sẽ do Hoàng Hên, Tài Lộc, Williams Minh Hoàng và Hai Long đảm nhiệm. Thành Long cũng không ra sân từ đầu.

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Đội tuyển Việt Nam khởi đầu bằng thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Philippines, nhưng trận thua 0-2 trước Thái Lan ngay sau đó đã khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik dừng bước ở mốc 3 điểm. Trong khi đó, người Thái đã chắc suất chiếm đỉnh bảng với trọn vẹn 6 điểm. Cú sảy chân này không chỉ dập tắt hy vọng vào chung kết mà còn chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại liên tiếp đầy ấn tượng của “Những chiến binh sao vàng”.

Do đó, màn đọ sức với Pakistan mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc phân định vị trí nhì bảng đơn thuần. Đây là bài toán tâm lý mà thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giải để lấy lại sự tự tin trước những thử thách tiếp theo.

Khó khăn lớn nhất của đội bóng áo đỏ tại giải lần này nằm ở bài toán nhân sự sứt mẻ nghiêm trọng. Hàng loạt gương mặt chủ chốt như Quang Hải, Thành Chung hay Văn Vĩ đều vắng mặt vì chấn thương. Tổn thất càng thêm nặng nề khi tiền đạo Xuân Son gặp chấn thương nặng ở trận mở màn và phải về nước sớm. Điểm sáng hiếm hoi là sự trở lại của Hoàng Đức. Dù thể lực chưa đạt 100% và chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Thái Lan, tầm ảnh hưởng của tiền vệ đang khoác áo Ninh Bình vẫn là mắt xích không thể thay thế trong khâu điều tiết lối chơi.

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Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam sở hữu phong cách thi đấu biến hóa, nhưng việc thiếu vắng các quân bài tốt nhất ở cả ba tuyến khiến bộ máy vận hành chưa thực sự trơn tru. Dẫu vậy, đẳng cấp của đội bóng áo đỏ vẫn vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Mục tiêu của Đình Bắc cùng các đồng đội chắc chắn không dừng lại ở một chiến thắng tối thiểu để giữ ngôi nhì, mà là một trận thắng thuyết phục để tạo đà hưng phấn cho trận tranh hạng Ba.

Dù vậy, Pakistan cho thấy họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Trận hòa kịch tính 2-2 trước Philippines là lời cảnh báo rõ ràng nhất: dù bị dẫn trước hai bàn sau hiệp một, đại diện Nam Á vẫn vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa trong hiệp hai. Sự kiên cường ấy nhắc nhở tuyển Việt Nam tuyệt đối không được phép lơ là nếu không muốn trả giá.

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#Việt Nam #Pakistan #bóng đá #FIFA ASEAN Cup #kết quả trận đấu #đội tuyển Việt Nam #trực tiếp bóng đá

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