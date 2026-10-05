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Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, 16h00 ngày 5/10: Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa đá chính

Hương Ly - Hoàng Nguyên

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết thắng Malaysia để khép lại chiến dịch FIFA ASEAN Cup và tích lũy điểm số quý giá trên BXH FIFA.

report Malaysia có phong độ rất tốt từ đầu FIFA ASEAN Cup

Nếu so với Việt Nam, Malaysia là đội bóng gây ấn tượng mạnh mẽ hơn về mặt thông số. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe khép lại bảng A với thành tích bất bại: hạ gục Bangladesh 3-0, cầm chân chủ nhà Indonesia 0-0 và hủy diệt Singapore 6-0. Hàng công của Hổ Mã Lai đã ghi tới 9 bàn thắng. Sự thăng hoa này bắt nguồn từ cảm hứng của trung phong nhập tịch Bergson da Silva - người đã bỏ túi 4 bàn thắng, bao gồm một cú hat-trick vào lưới Singapore. Hỗ trợ cho anh là ngòi nổ Arif Aiman và tiền vệ dẫn dắt lối chơi Hidalgo.

Trong khi đó, phong độ của tuyển Việt Nam gập ghềnh hơn. Đội tuyển khởi đầu thuận lợi nhưng sau đó phải nhận thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, trước khi giành giật tấm vé đá trận tranh hạng ba bằng thắng lợi ngược dòng nghẹt thở 4-2 trước Pakistan. Hàng công Việt Nam vẫn tạo ra nhiều cơ hội, nhưng tuyến phòng ngự rõ ràng cần gia cố.

report Các tuyển thủ Việt Nam khởi động trước trận
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report Lần đầu cho Ngô Đăng Khoa

Đăng Khoa có trận đá chính đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Trước đó, anh được HLV Kim tung vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Philippines và Thái Lan. Bên cạnh Đăng Khoa, 2 tân binh khác của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup là Adou Minh và Williams Minh Hoàng cũng đá chính trong trận tranh hạng ba với Malaysia.

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report Đội hình xuất phát Malaysa
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report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam
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Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 16h00 ngày 5/10 mang ý nghĩa như một màn so tài danh dự sau khi cả hai đều lỡ hẹn với trận chung kết. Đây cũng là cơ hội để hai đội bóng rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước các giải đấu lớn tiếp theo.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bước vào trận đấu với một bộ khung kết hợp giữa những cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Lê Giang cùng dàn nhân tố trẻ giàu đột biến như Đình Bắc và tân binh Williams Minh Hoàng. Dù sở hữu khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và chuyển đổi trạng thái nhanh ở biên, hệ thống phòng ngự của Việt Nam lại bộc lộ nhiều sơ hở.

Tuyển Việt Nam đã để thủng lưới 4 lần tại vòng bảng, thậm chí bị đối thủ yếu Pakistan ghi tới 2 bàn trước khi lội ngược dòng 4-2. Thêm vào đó, khả năng ra sân của ngòi nổ Đình Bắc vẫn còn bỏ ngỏ vì căng cơ, buộc ban huấn luyện phải cân nhắc phương án thay thế.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe đang sở hữu diện mạo đầy kỷ luật và giàu thể lực nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Họ khép lại bảng A với thành tích bất bại, ghi 9 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Điểm sáng lớn nhất trên hàng công của họ là trung phong càn lướt Bergson da Silva với 4 bàn thắng, được hỗ trợ đắc lực bởi tiền vệ sáng tạo Manuel Hidalgo và ngòi nổ Arif Aiman. Dù vậy, Malaysia cũng chịu tổn thất nghiêm trọng nơi hậu tuyến khi thủ quân Dion Cools vắng mặt vì việc gia đình, bên cạnh chấn thương dài hạn của Faisal Halim.

Dù Malaysia sở hữu phong độ ấn tượng hơn, yếu tố tâm lý lại nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Suốt hơn một thập kỷ qua kể từ năm 2014, đại diện xứ chuột túi chưa từng thắng Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia, gần nhất là thất bại với tổng tỷ số 0-4 tại bán kết giải đấu hồi tháng 8. Nếu khóa chặt được ngòi nổ Bergson và giữ vững sự tập trung nơi hàng thủ, tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ bản lĩnh để tái lập chiến thắng và khép lại giải đấu trên bục nhận huy chương.

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