Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan 0-0 (H1): Thái Lan đang gặp khó

TPO - Trong lịch sử, bóng đá nữ Việt Nam thường xuyên áp đảo các cô gái Thái Lan với 12 năm không thua. Liệu hôm nay, điều đó sẽ tái hiện?

report Nguy hiểm quá 34': Thủ môn Kim Thanh và các hậu vệ Việt Nam dường như không hiểu ý nhau, để tiền đạo Thái Lan ập vào. Rất may là bóng không đi vào lưới. Đây là tình huống nguy hiểm nhất từ đầu trận của Thái Lan. report Thu Thương nhận thẻ vàng 31': Trong nỗ lực chặn đợt phản công nhanh của Thái Lan, Thu Thương đã phải phạm lỗi. Cô là người nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. report Thái Lan đang gặp khó 24': Jiraporn có bóng từ cự ly 20 mét. Cô không bị ai kèm nhưng lại vội vàng tung ra cú đá lên trời. Pha bóng này phản ánh rõ nét nhất sự bế tắc từ Thái Lan. report Không được 21': Một pha phối hợp rất hay của đội tuyển Việt Nam. Bóng được treo từ cánh phải vào đúng vị trí di chuyển của Hải Yến. Cô đã khống chế bóng rất tốt, tiếc rằng không thể dứt điểm. report Các cô gái Việt Nam đang lên bóng nhiều hơn 17': Nhờ khả năng tranh chấp tốt từ Bích Thùy hay Vạn Sự mà đội tuyển nữ Việt Nam đang cầm bóng nhiều hơn. Vấn đề là khâu lên bóng của đội tuyển chưa mượt. ảnh: Minh Hưng report Thái Lan thường xuyên phất bóng dài 10': Trước hàng tiền vệ linh hoạt của Việt Nam, các cô gái Thái Lan đang muốn lên bóng trực diện bằng những pha phất bóng dài. Cho đến lúc này, họ chưa thành công. ảnh: Minh Hưng report Thái Lan đang nỗ lực lên bóng 5': Thái Lan hiểu rằng họ đang đứng trước áp lực phải thắng. Đó là lý do đội tuyển áo xanh đang nỗ lực dồn ép. Tuyển Việt Nam đang tổ chức phòng ngự kín kẽ và có chiều sâu. ảnh: Minh Hưng foul Trận đấu bắt đầu ảnh: Minh Hưng report NHM Việt Nam đang có mặt rất đông để cổ vũ cho đội tuyển ảnh: Minh Hưng report Đội hình ra sân của tuyển nữ Thái Lan report Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam

Sau hai thất bại liên tiếp trước Đài Bắc Trung Hoa và chủ nhà Nhật Bản tại bảng E môn bóng đá nữ Asiad 20, đội tuyển nữ Việt Nam đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Dù chưa giành được điểm số nào, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn tạm xếp thứ ba nhờ nhỉnh hơn Thái Lan về chỉ số phụ.

Do thể thức giải đấu trao vé vào tứ kết cho hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, cánh cửa đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam trên thực tế vẫn chưa khép lại.

Cục diện bảng đấu biến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Nagai thành trận cầu mang tính sinh tử cho cả đôi bên. Cơ hội của tuyển nữ Việt Nam sẽ phụ thuộc một phần vào kết quả trận đấu sớm giữa Bangladesh và Myanmar ở bảng F. Nếu hai đối thủ này chia điểm, một kết quả hòa trước Thái Lan có thể vừa đủ để các cô gái áo đỏ tranh vé vớt.

Thực tế là kết quả này đã xảy ra dù triển vọng hòa là rất thấp. Ở trận cầu vừa kết thúc, Bangladesh đã cầm hòa Myanmar 0-0. Do vậy mà chỉ cần hòa là Việt Nam đi tiếp. Nhưng rõ ràng, đi tiếp với 1 điểm không phải ưu tiên. Vì thế, việc chủ động hướng tới một chiến thắng vẫn là con đường rõ ràng và an toàn nhất để tuyển Việt Nam tự quyết định số phận. 12 năm qua, kể từ 2014, nữ Việt Nam luôn không thua Thái Lan. Thậm chí 4 lần gặp nhau gần nhất đội giành 4 chiến thắng, chỉ nhận tổng cộng... 1 bàn thua.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng trắng tay sau hai lượt trận và chắc chắn không chấp nhận thế trận bị động khi họ cũng cần một kết quả khả quan để nuôi hy vọng. Dù thành tích đối đầu gần đây đang nghiêng về phía Việt Nam và mang lại lợi thế tâm lý nhất định, điều đó không đảm bảo cho một trận đấu dễ dàng tại kỳ đại hội lần này. Thái Lan hoàn toàn có thể lựa chọn lối đá phòng ngự lùi sâu và rình rập cơ hội phản công.