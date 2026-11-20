Tiếp sức thanh niên khó khăn khởi nghiệp, vươn lên làm giàu

TPO - Từ nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối thị trường, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tại Hà Tĩnh, tổ chức Đoàn đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn vay, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Phóng viên Báo Tiền Phong trao đổi với chị Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, về những giải pháp hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tạo sinh kế, vươn lên thoát nghèo và hướng tới làm giàu chính đáng.

Hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn lực phát triển kinh tế

Thưa chị, thời gian qua, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã triển khai những chương trình, giải pháp trọng tâm nào nhằm hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế, tạo việc làm và vươn lên thoát nghèo?

Chị Nguyễn Ny Hương: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh xác định hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến thanh niên gặp hoàn cảnh khó khăn, thanh niên khu vực nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa, với mục tiêu tạo điều kiện để thanh niên có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Các giải pháp được triển khai tập trung trên ba phương diện. Thứ nhất, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, xã hội hóa nguồn vốn không hoàn lại; trọng tâm là phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai Nghị quyết số 127/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Thứ hai, tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trang bị kiến thức quản trị, kỹ năng kinh doanh và ứng dụng chuyển đổi số. Riêng năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức 69 lớp tập huấn với hơn 17.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Thứ ba, tăng cường tư vấn, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ khởi nghiệp đến chuyển giao kỹ thuật và xây dựng mô hình kinh tế, xin chị chia sẻ Tỉnh Đoàn đã tổ chức đồng hành với thanh niên như thế nào để các nguồn hỗ trợ thực sự đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả?

Chị Nguyễn Ny Hương: Để các nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả, Tỉnh Đoàn chú trọng thực hiện đồng bộ từ khâu rà soát, lựa chọn đối tượng đến tổ chức hỗ trợ và theo dõi sau hỗ trợ.

Trước hết, chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu vay vốn, việc làm và định hướng phát triển kinh tế của thanh niên, nhất là thanh niên hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên ở địa bàn khó khăn. Trên cơ sở đó, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngành liên quan hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm từng mô hình để kết nối hỗ trợ về đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn kinh doanh, ứng dụng công nghệ số và tiêu thụ sản phẩm, tránh hỗ trợ dàn trải, thiếu trọng tâm. Sau hỗ trợ, tổ chức Đoàn tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời kết nối tháo gỡ khó khăn và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực. Qua đó, bảo đảm hỗ trợ không chỉ đến đúng người mà còn tạo ra chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế, việc làm và thu nhập của thanh niên.

Từ những nguồn vốn vay, thanh niên Hà Tĩnh có động lực phát triển, vươn lên làm giàu.

Sau quá trình hỗ trợ, đời sống và tư duy lập nghiệp của thanh niên Hà Tĩnh đã có những chuyển biến gì? Chị có thể chia sẻ về số thanh niên được vay vốn, số mô hình còn hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, cần có một trường hợp thanh niên từng thuộc hộ nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn, nay đã tự chủ kinh tế?

Chị Nguyễn Ny Hương: Qua quá trình triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, chúng tôi nhận thấy tư duy lập nghiệp của thanh niên Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Nhiều bạn trẻ không còn chỉ trông chờ vào cơ hội việc làm có sẵn mà đã chủ động tìm kiếm hướng đi, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đáng chú ý, thanh niên ngày càng quan tâm đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường để nâng cao giá trị sản phẩm.

Một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy quá trình này là chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 127/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Với tổng nguồn vốn 50 tỷ đồng giai đoạn 2024 - 2026, chính sách đã tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn để đầu tư, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến nay, nguồn vốn đã hỗ trợ gần 450 mô hình kinh tế thanh niên. Điều đáng mừng là các mô hình được tiếp cận nguồn vốn đều phát huy hiệu quả, sử dụng vốn đúng mục đích, từng bước ổn định và phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên và người lao động tại địa phương. Đây cũng là minh chứng cho thấy khi được tiếp cận nguồn lực phù hợp, cùng với sự quyết tâm và tinh thần chủ động của người trẻ, các mô hình kinh tế có điều kiện phát triển bền vững.

Trong số nhiều mô hình kinh tế thanh niên đang phát triển trên địa bàn tỉnh, tôi muốn nhắc đến ĐVTN Lê Trọng Đức với mô hình sản xuất nấm tại xã Lộc Hà. Những ngày đầu khởi nghiệp, Đức gặp không ít khó khăn, nhất là về nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 127/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Đức đã có thêm nguồn lực để đầu tư, từng bước phát triển quy mô và nâng cao hiệu quả mô hình. Đến nay, cơ sở đạt doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, sản phẩm nấm đạt OCOP 3 sao. Tôi đánh giá cao nghị lực, tinh thần chủ động vươn lên của Đức. Đây cũng là minh chứng cho thấy các chính sách hỗ trợ vốn nếu được triển khai đúng đối tượng, kịp thời sẽ trở thành động lực quan trọng giúp thanh niên vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và lập nghiệp trên chính quê hương mình.

Mô hình trồng nấm của anh Lê Trọng Đức (SN 1990, trú xã Lộc Hà) được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

Khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương



Thực tế, không ít thanh niên ở vùng nông thôn, miền núi còn thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất và đầu ra sản phẩm. Tỉnh Đoàn có giải pháp gì để hỗ trợ họ vượt qua những rào cản này, đồng thời hạn chế tình trạng mô hình kinh tế hoạt động kém hiệu quả hoặc tái nghèo sau hỗ trợ?

Chị Nguyễn Ny Hương: Để thanh niên nông thôn, miền núi phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững, điều quan trọng không chỉ là hỗ trợ nguồn lực mà còn phải giúp các bạn lựa chọn đúng hướng đi, tổ chức sản xuất phù hợp và chủ động phòng ngừa rủi ro.

Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chú trọng định hướng thanh niên lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, điều kiện gia đình và nhu cầu thị trường; đồng thời khuyến khích liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao quy mô sản xuất, chất lượng và khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Để hỗ trợ thanh niên tiếp cận thị trường hiệu quả hơn, Tỉnh đoàn đã hỗ trợ các chủ mô hình kinh tế thanh niên trong việc đổi mới cách thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua việc kết nối KOL, KOC trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” về kỹ năng bán hàng trực tuyến, xây dựng nội dung quảng bá và livestream trên các nền tảng số. Cùng với đó, Tỉnh đoàn chủ động kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ kinh phí, nguồn lực, nhất là đối với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong quá trình triển khai, tổ chức Đoàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các mô hình, kịp thời kết nối hỗ trợ và đồng hành. Thông qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng đến mục tiêu mỗi mô hình kinh tế được hỗ trợ không chỉ có khả năng bắt đầu mà còn phải có điều kiện duy trì, phát triển, tạo sinh kế ổn định và lâu dài cho thanh niên.

Tại Hà Tĩnh, nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao.

Trong giai đoạn tới, Tỉnh Đoàn sẽ có những định hướng, cách làm đột phá nào để không chỉ hỗ trợ thanh niên thoát nghèo mà còn khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế ngay trên quê hương và trở thành lực lượng đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hà Tĩnh?

Chị Nguyễn Ny Hương: Trong giai đoạn tới, trước yêu cầu phát triển mới của tỉnh, nhất là mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định thanh niên phải là lực lượng tiên phong, chủ thể sáng tạo và trực tiếp tham gia tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế. Vì vậy, công tác đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế sẽ được triển khai theo hướng toàn diện, thực chất và lâu dài, không chỉ hỗ trợ thoát nghèo mà còn khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng ngay trên quê hương.

Trước hết, tập trung khơi dậy tinh thần khởi nghiệp từ cơ sở, khuyến khích thanh niên khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; chú trọng xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm đặc trưng và mở rộng thị trường.

Cùng với đó, phát huy vai trò cầu nối của tổ chức Đoàn trong kết nối chính sách, nguồn vốn, chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, đồng hành với thanh niên từ hình thành ý tưởng đến xây dựng, phát triển mô hình kinh tế. Tiếp tục phát huy vai trò Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh, khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trẻ và liên kết các mô hình kinh tế thanh niên với chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, gắn với thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Chúng tôi mong muốn mỗi thanh niên không chỉ là người thụ hưởng chính sách mà thực sự trở thành chủ thể tạo ra giá trị kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương; góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Xin cảm ơn chị!