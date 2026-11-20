Từ hộ nghèo, chàng trai Sán Chí gây dựng trang trại 3.000 đôi chim bồ câu

TPO - Từng thuộc diện hộ nghèo, chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, anh Trần Văn Quyết, người dân tộc Sán Chí ở thôn Lệ Viễn, xã An Lạc, thành phố Bắc Ninh đã từng bước vươn lên nhờ mô hình nuôi chim bồ câu. Từ 5 đôi chim giống ban đầu, sau gần 10 năm kiên trì gây dựng, anh phát triển đàn lên 3.000 đôi, tạo nguồn thu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Theo đánh giá của Thành Đoàn Bắc Ninh, anh Trần Văn Quyết là một trong những gương thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi khó khăn đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng trên quê hương. Mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả như của anh Quyết cần được quan tâm hỗ trợ, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm, để thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi khó khăn tiếp cận, học hỏi làm theo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế tại địa phương.

Anh Trần Văn Quyết Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong về mô hình nuôi chim bồ câu không chỉ giúp gia đình anh thoát nghèo, ổn định cuộc sống mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho thanh niên địa phương.

Từ một hộ nghèo, chủ yếu làm nông nghiệp, điều gì khiến anh quyết định lựa chọn nuôi chim bồ câu để phát triển kinh tế gia đình?

Anh Trần Văn Quyết: Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên thu nhập không ổn định. Tôi luôn suy nghĩ phải tìm hướng phát triển kinh tế mới để cải thiện cuộc sống, thoát nghèo và có điều kiện chăm lo cho gia đình.

Năm 2016, sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy nuôi chim bồ câu có thể phù hợp với điều kiện ở địa phương nên quyết định bắt tay vào làm. Ban đầu, tôi chỉ nuôi thử nghiệm 5 đôi chim giống, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và cách phát triển đàn.

Khi bắt đầu mô hình, anh có phải đối mặt với nhiều khó khăn không? Đâu là trở ngại lớn nhất?

Anh Trần Văn Quyết: Khó khăn nhiều lắm. Khi mới bắt đầu, tôi thiếu vốn, mặt bằng chăn nuôi còn hạn chế, kỹ thuật chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong quá trình nuôi, dịch bệnh cũng là vấn đề khiến mình phải lo lắng, bởi nếu không chăm sóc tốt, đàn chim bị ảnh hưởng thì thiệt hại kinh tế rất lớn.

Anh Trần Văn Quyết thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi chim bồ câu.

Vốn là một trong những khó khăn lớn nhất. Để có điều kiện đầu tư con giống, chuồng trại và phát triển đàn, tôi đã chủ động tìm nguồn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, thông qua sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tổ chức Đoàn thanh niên và Hội Nông dân. Tổng nguồn vốn vay ban đầu khoảng 200 triệu đồng, giúp tôi có thêm nguồn lực duy trì và mở rộng mô hình.

Anh đã học hỏi kỹ thuật nuôi chim bồ câu như thế nào khi ở địa phương chưa có mô hình tương tự?

Anh Trần Văn Quyết: Tôi chủ yếu tự tìm tòi, học hỏi qua mạng Internet, tham khảo những người có kinh nghiệm nuôi chim và tham gia giao lưu, trao đổi kiến thức. Có những vấn đề phải tự làm, tự rút kinh nghiệm từ thực tế mới hiểu rõ.

Nuôi chim bồ câu không thể chỉ đầu tư chuồng trại rồi để đấy. Mình phải thường xuyên theo dõi đàn chim, chú ý chế độ ăn uống, vệ sinh chuồng nuôi, phòng bệnh và điều kiện sinh trưởng. Khi phát hiện chim có biểu hiện bất thường phải tìm hiểu, xử lý kịp thời.

Từ 5 đôi chim ban đầu, hiện mô hình của anh đã phát triển lên 3.000 đôi. Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm quá trình mở rộng quy mô trang trại?

Anh Trần Văn Quyết: Tôi phát triển từng bước, không mở rộng quá nhanh khi chưa nắm chắc kỹ thuật và chưa có điều kiện. Từ 5 đôi chim giống ban đầu, sau quá trình chăm sóc, nhân đàn, tôi phát triển lên khoảng hàng trăm đôi rồi tiếp tục mở rộng quy mô đến nay khoảng 3.000 đôi.

Thời gian đầu, tôi tận dụng diện tích tại nhà để nuôi. Sau này, được chính quyền địa phương tạo điều kiện về mặt bằng, tôi chuyển mô hình sang khu đồi bên cạnh, diện tích khoảng 2ha để có không gian phát triển chăn nuôi.

Hiện nay, tôi là người đầu tiên và cũng là người duy nhất ở xã An Lạc nuôi chim bồ câu với quy mô lớn như vậy.

Với quy mô hàng nghìn đôi chim, kinh nghiệm quan trọng nhất anh rút ra trong quá trình chăn nuôi là gì?

Anh Trần Văn Quyết: Theo tôi, điều quan trọng nhất là kiên trì, chịu khó và thường xuyên tìm tòi, học hỏi. Làm kinh tế không phải lúc nào cũng thuận lợi, có lúc được, lúc mất, có những khó khăn mình chưa từng gặp phải.

Người nuôi phải thực sự có tâm, dành thời gian chăm sóc, theo dõi đàn chim và không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ thuật. Nếu chỉ làm theo phong trào, thấy người khác nuôi có hiệu quả rồi đầu tư ngay mà không tìm hiểu kỹ thì rất dễ gặp rủi ro.

Anh Trần Văn Quyết trở thành gương thanh niên làm kinh tế giỏi ở địa phương.

Tôi nghĩ thanh niên muốn phát triển kinh tế ở miền núi cần xác định rõ hướng đi, phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương và khả năng của bản thân. Khi đã lựa chọn thì phải quyết tâm, kiên trì theo đuổi.

Mô hình hiện mang lại thu nhập như thế nào cho gia đình anh?

Anh Trần Văn Quyết: Hiện doanh thu từ mô hình nuôi chim bồ câu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, chăn nuôi cũng có những thời điểm thuận lợi và khó khăn, thu nhập không phải lúc nào cũng ổn định. Tôi vẫn phải tiếp tục đầu tư, chăm sóc và tìm cách duy trì đàn chim để phát triển lâu dài.

So với trước đây, khi gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, cuộc sống hiện nay đã có nhiều cải thiện. Mô hình giúp gia đình có thêm nguồn thu, từng bước ổn định kinh tế.

Trong thời gian tới, anh có định hướng gì để tiếp tục phát triển mô hình, khắc phục những khó khăn trong chăn nuôi?

Anh Trần Văn Quyết: Tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển đàn chim, chú trọng chăm sóc, phòng bệnh, nâng cao kỹ thuật để hạn chế rủi ro. Khi phát triển quy mô, mình phải tính toán kỹ, không thể chỉ tăng số lượng mà phải bảo đảm điều kiện chăm sóc và hiệu quả kinh tế.

Tôi cũng mong muốn có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn, được tham gia các chương trình tập huấn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi để nâng cao kiến thức. Nếu có điều kiện, tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình phù hợp với thực tế.

Là thanh niên người dân tộc thiểu số từng trải qua khó khăn, anh muốn chia sẻ điều gì với những bạn trẻ đang có ý định phát triển kinh tế tại quê hương?

Anh Trần Văn Quyết: Tôi nghĩ các bạn trẻ cần mạnh dạn tìm hướng đi mới, không ngại khó, ngại khổ. Bản thân tôi cũng xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn, ban đầu vốn ít, kinh nghiệm chưa có, nhưng nhờ kiên trì học hỏi, từng bước làm rồi tích lũy kinh nghiệm nên mới có được kết quả như hôm nay.

Các bạn muốn làm kinh tế thì phải chịu khó tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật, tính toán phù hợp với điều kiện của mình. Quan trọng nhất là phải kiên trì, cố gắng và có quyết tâm. Nếu có ý chí, chịu khó làm việc, tôi tin mỗi người đều có thể tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình.

Từ hiệu quả mô hình nuôi chim bồ câu của mình, anh đánh giá đây có phải hướng phát triển kinh tế giúp thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi khó khăn giảm nghèo bền vững, có thể nhân rộng tại địa phương?

Anh Trần Văn Quyết: Tôi nghĩ mô hình này có thể là một hướng phát triển kinh tế phù hợp với thanh niên ở vùng miền núi, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, muốn vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Từ thực tế của bản thân, tôi xuất phát từ hộ nghèo, vốn ít, kinh nghiệm chưa có nhiều, nhưng nếu chịu khó học hỏi, kiên trì và có quyết tâm thì vẫn có thể từng bước gây dựng được mô hình kinh tế.

Tôi mong muốn những kinh nghiệm mình tích lũy được trong quá trình nuôi chim bồ câu có thể chia sẻ với các bạn trẻ khác, giúp mọi người có thêm lựa chọn trong phát triển kinh tế tại quê hương. Đối với thanh niên vùng miền núi, nếu được hỗ trợ về vốn, mặt bằng, tiếp cận kỹ thuật và có định hướng phù hợp, việc phát triển những mô hình chăn nuôi như thế này sẽ tạo thêm cơ hội tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng.

Xin cảm ơn anh!