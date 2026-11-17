Khơi sức trẻ, tạo sinh kế bền vững từ những mô hình kinh tế

TPO - Từ những vườn cà phê được tái canh đến các mô hình trồng xen canh, chăn nuôi, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đang từng bước phát triển kinh tế gia đình. Sự tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách và các chương trình hỗ trợ của tổ chức Đoàn đã góp phần mở rộng cơ hội khởi nghiệp, tạo động lực để người trẻ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương.

Trao cơ hội để thanh niên vươn lên

Tại các xã Ea Kiết, Ea Tul và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thông qua sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội cùng các chương trình tín dụng chính sách, nhiều thanh niên, hội viên và người dân có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Từ những khoản vay ban đầu, những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương đang dần hình thành, mở ra hướng đi mới.

Gia đình anh Y Win Êya (SN 1995, trú tại xã Ea Kiết) là một trong những hộ đang nỗ lực tìm hướng phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống từ chính diện tích đất sản xuất sẵn có. Với mong muốn ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo, anh đã chủ động tìm hiểu các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại địa phương. Thông qua sự kết nối, hướng dẫn của tổ chức Đoàn xã, anh được hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng.

Tổ chức đoàn trao nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên xã Ea Tul.

Đối với gia đình còn nhiều khó khăn, đây là nguồn lực thiết thực, giúp tháo gỡ một phần trở ngại về vốn, tạo điều kiện để hiện thực hóa dự định phát triển kinh tế. Từ khoản vay này, gia đình anh dự kiến đầu tư cải tạo vườn cà phê, tập trung chăm sóc, phục hồi diện tích cây trồng, chú trọng áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Anh Y Win kỳ vọng, khi vườn cây được đầu tư bài bản, hiệu quả sản xuất sẽ từng bước được cải thiện, tạo nguồn thu nhập ổn định hơn. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, nguồn vốn còn tiếp thêm động lực để gia đình mạnh dạn đầu tư, chủ động phát triển sinh kế, từng bước nâng cao đời sống bằng chính sức lao động của mình.

Theo anh Y Win, ở các xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk, sản xuất nông nghiệp vẫn là sinh kế chủ yếu của nhiều gia đình.Tuy nhiên, đối với không ít thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, khó khăn về nguồn vốn, kinh nghiệm sản xuất và khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật vẫn là những rào cản trên con đường phát triển kinh tế. Có đất sản xuất, có sức lao động và mong muốn làm giàu trên quê hương, nhưng thiếu nguồn lực đầu tư khiến nhiều ý tưởng khởi nghiệp chưa thể trở thành hiện thực.

Thời gian qua, Đoàn xã Ea Kiết không chỉ hỗ trợ đoàn viên tiếp cận nguồn vốn mà còn góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm sử dụng vốn vay, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình. Đây cũng là cách tổ chức đoàn cụ thể hóa vai trò đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Không dừng lại ở việc kết nối với nguồn vốn tín dụng chính sách, tổ chức đoàn tại cơ sở còn chủ động huy động các nguồn lực để hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển những mô hình kinh tế phù hợp.

Tại xã Ea Tul, nhằm đồng hành, tiếp sức cho thanh niên dân tộc thiểu số trên con đường lập thân, lập nghiệp, Đoàn xã đã triển khai hoạt động hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 2 đoàn viên trên địa bàn, với tổng nguồn vốn 60 triệu đồng từ Quỹ Đoàn.

Trong đó, đoàn viên H’Nhăp Ksơr được hỗ trợ 30 triệu đồng để thực hiện mô hình tái canh cà phê. Từ nguồn vốn này, đoàn viên có điều kiện cải tạo diện tích vườn cây, thay thế những cây già cỗi, tập trung đầu tư chăm sóc nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đối với đoàn viên H’Kru Mlô, khoản hỗ trợ 30 triệu đồng được sử dụng để phát triển mô hình trồng xen canh cà phê và hồ tiêu. Với cách làm này, chị H’Kru có thể tận dụng hiệu quả diện tích đất canh tác, đa dạng hóa cây trồng, tạo thêm nguồn thu và giảm sự phụ thuộc vào một loại nông sản, nhất là trước những biến động về giá cả thị trường.

Đây đều là những mô hình gắn với thế mạnh sản xuất nông nghiệp của địa phương, phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác và khả năng đầu tư của từng gia đình. Việc lựa chọn hỗ trợ những mô hình cụ thể cho thấy tổ chức Đoàn không chỉ dừng lại ở việc trao vốn mà còn hướng đến mục tiêu tạo dựng sinh kế lâu dài cho thanh niên. Bởi với nhiều bạn trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn lớn nhất không hẳn là thiếu đất sản xuất hay sức lao động mà còn là thiếu nguồn lực ban đầu và kiến thức để tổ chức sản xuất hiệu quả.

Theo chị H’Nhăp, việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế cần gắn với khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm giàu chính đáng. Thay vì chỉ tập trung vào những hỗ trợ mang tính trước mắt, cần tạo điều kiện để người trẻ được tiếp cận nguồn vốn, học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

Đồng thời, cần khuyến khích thanh niên liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước hình thành những mô hình sản xuất có quy mô và tính bền vững. Khi được trao cơ hội và trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thanh niên không chỉ có điều kiện cải thiện thu nhập gia đình mà còn có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế tại buôn làng, góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thay đổi cách làm để thoát nghèo

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thân (SN 1992, buôn Thái, xã Ea Kiết) được tiếp cận nguồn vốn, kiến thức sản xuất và sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể, đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Thân có 2,7 ha đất canh tác, song do diện tích cây trồng đã cằn cỗi, việc sản xuất trước đây kém hiệu quả nên thu nhập còn hạn chế, đời sống gặp không ít khó khăn.

Năm 2019, thông qua sinh hoạt hội phụ nữ và sự bình xét của Tổ tiết kiệm và vay vốn, chị được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, chi hội phụ nữ còn hỗ trợ cho vay 30 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn chị có để đầu tư sản xuất lên 80 triệu đồng.

Nhiều mô hình kinh tế của thanh niên, phụ nữ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Không chỉ được hỗ trợ về tài chính, chị Thân còn được tham gia 2 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê và sản xuất cà phê sạch. Nhờ có vốn, có kiến thức và sự đồng hành của tổ chức Hội, chị mạnh dạn cải tạo, chăm sóc lại diện tích cà phê, hồ tiêu của gia đình.

Từ quyết tâm thay đổi phương thức sản xuất, hiệu quả kinh tế từng bước được cải thiện. Đến nay, mỗi năm gia đình chị thu hoạch khoảng 8 tấn cà phê và 1 tấn hồ tiêu. Ngoài ra, gia đình còn kết hợp chăn nuôi gà, trồng rau để cải thiện bữa ăn, tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình chị thu khoảng 500 triệu đồng.

Theo chị Thân, khi người dân được trao cơ hội tiếp cận nguồn lực phù hợp, được trang bị kiến thức và chủ động thay đổi cách làm, những khó khăn trong sản xuất hoàn toàn có thể từng bước được tháo gỡ. Để đồng vốn thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng là người vay phải có phương án sản xuất phù hợp, biết tính toán chi phí, lựa chọn cây trồng, vật nuôi có lợi thế và chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Bên cạnh đó, vai trò của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở cũng hết sức quan trọng. Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ và các tổ chức chính trị - xã hội không chỉ là cầu nối đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng mà còn có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ người dân trong quá trình sử dụng vốn.