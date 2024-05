Kỷ nguyên công nghệ: Làm mọi thứ chỉ với chiếc điện thoại

Ở thời đại công nghệ ngày nay, mỗi người ra đường có thể quên thứ này thiếu thứ kia nhưng tuyệt nhiên không thể không có smartphone trên tay. Xem bản đồ, đặt xe, đọc báo, thanh toán và thậm chí cả mua vé số điện toán - tất cả đều có thể dễ dàng thực hiện trên điện thoại.

Theo các báo cáo gần đây, một người trung bình dành 4,8 - 6 giờ mỗi ngày để thực hiện các hoạt động kỹ thuật số trên điện thoại thông minh (smartphone). Hầu hết trong số đó là đọc tin tức, nghe nhạc, xem phim, đặc biệt 29% đang sử dụng thiết bị này để mua hàng online.

Thực tế đời sống cũng cho thấy rõ, ngày nay, rất khó để một người ra đường mà thiếu smartphone trên tay. Họ có thể không lưu số điện thoại của đối tác nhưng hoàn toàn có thể dùng smartphone để nhắn tin Facebook Messenger, gọi điện Zalo; có thể không biết đường tới điểm hẹn nhưng sẽ dùng smartphone để xem bản đồ, có thể không mang tiền mặt nhưng phải có smartphone để thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng số hay ví điện tử,…

Ngoài các dịch vụ mua sắm tiêu dùng, thanh toán hóa đơn cơ bản thì giờ đây mọi thứ có thể dễ dàng mua qua điện thoại, thậm chí cả… vé số. Xổ số điện toán Vietlott bên cạnh ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS, hiện đã có trên các ví điện tử Viettel Money, VNPT Money, My MobiFone, MoMo, ZaloPay, VNPAY và các ngân hàng số VPBank NEO, VietABank EzMobile, MB Bank, Shinhan Bank.

Cũng như mọi dịch vụ “trên mây” khác, việc mua vé số qua điện thoại mang tới sự tiện lợi tối đa cho người chơi, đồng thời đảm bảo tính an toàn và nhanh chóng. Tại Việt Nam, vé số trên điện thoại chỉ mới được phân phối đầu tiên và duy nhất bởi Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (thuộc Bộ Tài chính), với các sản phẩm Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro và Bingo18.

Nếu như muốn mua một đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử, người dùng chỉ việc liên kết thẻ ngân hàng để thanh toán trong “một nốt nhạc”, sau đó theo dõi sát từng bước xử lý đơn hàng cho tới khi nhận tận tay; thì mua vé số điện toán của Vietlott cũng vậy. Người chơi được tự chọn cho mình những con số may mắn, thanh toán linh hoạt qua nhiều cách thức khác nhau và sẽ nhận ngay thông báo kết quả, tiền về thẳng tài khoản (nếu trúng thưởng dưới 10 tỷ đồng).

Cơ hội trúng xổ số lớn nhất trên Vietlott SMS chính là Jackpot 1 của Power 6/55, hiện có giá trị hơn 37 tỷ đồng; Jackpot 2 của Power 6/55 cũng đang có giá trị lớn là hơn 3,4 tỷ đồng. Trường hợp mua vé số dự thưởng Mega 6/45, người chơi đang có cơ hội trúng Jackpot trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, nhiều thuê bao của các nhà mạng MobiFone, VinaPhone và Viettel đều may mắn trở thành chủ nhân của giải Jackpot. Điều thú vị là giải thưởng sẽ được cộng dồn sau mỗi kỳ quay cho tới khi có người trúng thưởng. Đó là lý do tại sao có những người chơi may mắn trúng thưởng hàng trăm tỷ đồng, chẳng hạn một thuê bao MobiFone từng trúng Jackpot 1 trị giá hơn 256 tỷ đồng ở kỳ quay #00917 (mở thưởng ngày 12/8/2023) - giữ kỷ lục là người trúng giải lớn nhất của Vietlott qua kênh điện thoại.

Trong khi Mega 6/45 và Power 6/55 mở thưởng xen kẽ vào các ngày từ thứ Ba tới Chủ nhật hằng tuần, thì Bingo18 có thể được xem là hình thức giải trí mọi lúc mọi nơi cho người chơi xổ số Vietlott. Bingo18 mở thưởng liên tục mỗi 10 phút/kỳ quay, kéo dài từ 06h00 tới 21h55 mỗi ngày, với nhiều lựa chọn đặt cược dễ hiểu - dễ chơi và mang về cơ hội trúng thưởng lên tới 120 triệu đồng/lượt dự thưởng.

Chính vì những điểm ưu việt và duy nhất có trên Vietlott SMS, tính đến ngày 15/5 đã có tổng cộng 1.941.964 tài khoản đăng ký dự thưởng Vietlott SMS. Với đà tăng trưởng nhanh như hiện nay, dự kiến chỉ vài tuần nữa thôi, Vietlott SMS sẽ ghi nhận con số đặc biệt là 2 triệu tài khoản tham gia.

Tham khảo cách mua vé số qua Vietlott SMS tại: http://vietlott-sms.vn.