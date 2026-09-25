Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc 0-1 (H2): Tiếc cho bàn thắng bị trọng tài từ chối

TPO - Từ sai lầm của đối thủ, Quang Vinh tung cú sút đưa bóng dội cột bật ra, Văn Thuận lao vào đá bồi nhưng bàn thắng của anh không được công nhận do trọng tài cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị. Đáng tiếc cho U23 Việt Nam.

start HIỆP 2 BẮT ĐẦU report HẾT HIỆP MỘT!!! U23 HÀN QUỐC 1-0 U23 VIỆT NAM U23 Việt Nam để thủng lưới từ tình huống U23 Hàn Quốc tấn công bóng bổng. Tiền đạo Lee Young-jun cao trên 1,9m, dễ dàng tì đè Lý Đức và đánh đầu ghi bàn. Sau bàn thua, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu nỗ lực. U23 Việt Nam một lần đưa bóng vào lưới U23 Hàn Quốc từ quả đá bồi của Văn Thuận nhưng bị khướt từ vì lỗi việt vị. Trước đó, Quang Vinh sút dội cột U23 Hàn Quốc từ ngoài vòng cấm, chúng ta không gặp may khi lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa. Càng về cuối hiệp một, thế trận của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc càng khởi sắc. Hy vọng HLV Đinh Hồng Vinh có những điều chỉnh hợp lý để U23 Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp 2 và tìm được bàn gỡ. Ảnh: M.D. report HIỆP MỘT CÓ 1 PHÚT BÙ GIỜ report Quang Huy bắt volley thất bại Phút 41: U23 Việt Nam dàn xếp đá phạt góc bằng tình huống chuyền cho Quang Vinh dứt điểm từ tuyến 2. Dù vậy, cú volley của tiền vệ Việt Nam đưa bóng đi vọt xà. report Pha bóng nhạy cảm khi U23 Việt Nam bị hủy bàn Vị trí bị thổi lỗi việt vị của Văn Thuận và cầu thủ U23 Hàn Quốc rất nhạy cảm. VAR không được bố trí tại Asiad 20, do đó trọng tài không được tham vấn để xác định lại tình huống. report U23 Việt Nam bị hủy bàn thắng Phút 35: Văn Thuận sút tung mành lưới U23 Hàn Quốc nhưng bị hủy bàn vì lỗi việt vị. Trước đó, Quang Vinh dứt điểm đưa bóng dội cột U23 Hàn Quốc từ ngoài vòng cấm. report U23 Hàn Quốc duy trì tỷ lệ cầm bóng 64% Phút 34: Các cầu thủ U23 Hàn Quốc thi đấu thong dong sau khi ghi bàn mở tỷ số. Cách chơi tấn công của U23 Hàn Quốc không quá đặc sắc, chỉ tập trung vào những tình huống đánh biên và tạt vào vòng cấm cho tiền đạo Lee Young-jun sao trên 1,9m. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam không cầm nổi bóng, mất tuyến giữa và các tiền đạo bị chia cắt. report Quốc Việt dứt điểm vội vàng Phút 27: Đối thủ mắc sai lầm mất bóng ở sân nhà, Quốc Việt quyết định sút từ xa khi nhận thấy thủ môn U23 Hàn Quốc dâng cao. Cú sút của Quốc Việt thiếu cả lực và độ chính xác. report U23 Hàn Quốc bóp ngẹt tuyến giữa của U23 Việt Nam Phút 25: Tuyến giữa của U23 Việt Nam mất hút hoàn toàn vì bộ đôi Quốc Cường - Quang Vinh bị áp sát nhanh, không có không gian để chuyền bóng. Tiền vệ U23 Việt Nam không đủ tự tin để cầm bóng và thoát pressing, do đó khi chạm bóng phải chuyền ngay lập tức và phần lớn là chuyền về. Ảnh: M.D report Minh Phúc sút từ khoảng cách gần 30m Phút 22: Minh Phúc quyết định sút ngay khi không bị theo kèm. Pha vung chân của hậu vệ U23 Việt Nam đưa bóng đi thiếu lực và không trúng khung thành. report U23 Hàn Quốc cầm bóng 62% Phút 18: Đội bóng xứ kim chi cầm bóng nhiều, chưa đẩy tốc độ lên quá nhanh nhưng vẫn có những "bài vở" để gây áp lực vào vòng cấm U23 Việt Nam. Từ đầu trận, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi quyết tâm nhưng mất tuyến giữa, dẫn đến các pha phối hợp rời rạc và thiếu ý tưởng. goal VÀO!!! U23 Hàn Quốc mở tỷ số Phút 15: Pha tấn công bóng bổng mang về bàn thắng mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc. Lee Young-jun là người đánh đầu ghi bàn sau khi dễ dàng đánh bại Lý Đức trong pha không chiến. report U23 Việt Nam đang chơi ngang ngửa U23 Hàn Quốc Phút 15: Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh phòng ngự chắc chắn và tổ chức được các pha tấn công gây sức ép ở 1/3 cuối sân U23 Hàn Quốc. Đây là thế trận đáng khích lệ với "Các chiến binh sao vàng" và chúng ta cần duy trì điều này. report Cơ hội cho U23 Hàn Quốc Phút 9: Cầu thủ Hàn Quốc thực hiện quả tạt tầm thấp, bóng xoáy đặc biệt nguy hiểm hướng về khung thành U23 Việt Nam. Sau cú đá của đối thủ, Quang Huy kịp thời hóa giải. report Cầu thủ U23 Việt Nam lúng túng Phút 4: Cầu thủ U23 Việt Nam liên tục xử lý lỗi hoặc thực hiện các đường chuyền không như ý. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có phần "ngợp" khi U23 Hàn Quốc tổ chức pressing nhanh và đồng bộ các vị trí. report U23 Hàn Quốc kiểm soát thế trận Phút 2: Đối thủ nhanh chóng dâng đội hình sang phần sân U23 Việt Nam để tổ chức tấn công. U23 Hàn Quốc đang dồn bóng khá nhiều sang cánh trái. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Sẵn sàng bước vào trận đấu report Báo Hàn Quốc: 'Đây là cơ hội tuyệt vời để phục thù U23 Việt Nam' Yonhap viết về trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc: "Đối thủ ở trận tứ kết là Việt Nam, đội đã chật vật tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách nhì bảng C. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta đòi lại món nợ sau trận thua của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026". "U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung đã tiến vào tứ kết với tư cách nhất bảng D, toàn thắng cả 2 trận. Họ đã né được nhánh đấu khó khăn với 2 đối thủ xương xẩu là U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan. Nếu tiến vào bán kết, họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Trung Quốc và Thái Lan và đây là con đường thuận lợi", Yonhap viết tiếp. report Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Vào lúc 17h30 hôm nay (25/9), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết Asiad 20 dự báo đầy giông bão gặp U23 Hàn Quốc. Sau thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải chật vật giành vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng và đối mặt với thử thách cực đại mang tên đại diện xứ kim chi.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng tạo tiếng vang khi đánh bại đối thủ này tại VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, đó là thời điểm U23 Hàn Quốc không mang sang lực lượng mạnh nhất.

Đến với Asiad 20, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược khi đội bóng xứ kim chi mang đến đội hình cực mạnh, bổ sung ba cầu thủ quá tuổi chất lượng gồm Lee Gi-hyuk, Lee Hyun-jun và Eom Ji-sung, cùng nhiều nhân tố đang thi đấu ở nước ngoài như Kim Ji-soo và Bae Jun-ho.

Xét về mọi mặt từ đẳng cấp, kinh nghiệm cho đến phong độ, U23 Việt Nam đều bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ từng dễ dàng đè bẹp Qatar (4-1) và Saudi Arabia (2-0) bằng lối chơi áp đảo toàn diện.

Dù vậy, điểm tựa lớn nhất của U23 Việt Nam lúc này chính là tâm lý thoải mái và sự va vấp cần thiết sau các trận đấu gặp Kuwait, Philippines và đặc biệt là bài học xương máu trước U23 Uzbekistan. Điểm yếu lớn nhất lộ diện ở hàng phòng ngự, cụ thể là bộ ba trung vệ Lý Đức, Đức Anh và Nguyên Hoàng, sẽ phải chịu áp lực cực lớn trước sức công phá khủng khiếp từ phía Hàn Quốc.

HLV Đinh Hồng Vinh không có nhiều phương án xáo trộn nhân sự, do đó toàn đội bắt buộc phải mổ băng kỹ lưỡng để thiết lập một thế trận phòng ngự chặt chẽ tối đa trước khi nghĩ đến các cơ hội phản công. Với tương quan chênh lệch hiện tại, trận đấu dự báo sẽ vô cùng khó khăn và kịch bản khả dĩ nhất là một chiến thắng sít sao nghiêng về U23 Hàn Quốc.