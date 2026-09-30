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Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 Hàn Quốc (13h00 ngày 30/9): Bảo vệ ngai vàng

Đặng Lai
Hoàng Nguyên

TPO - Với lối chơi bùng nổ và lực lượng áp đảo, U23 Hàn Quốc được kỳ vọng có thể tiếp tục thẳng tiến trên con đường bảo vệ ngai vàng Á vận hội. Liệu họ có thể thành công?

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Đã 3 kỳ Asiad liên tiếp Hàn Quốc luôn giành HCV môn bóng đá nam. Từ 2014 tới 2022, họ luôn xưng vương ở nội dung này. Năm nay, Hàn Quốc đương nhiên không có mục tiêu nào khác ngoài việc bảo vệ ngôi vương.

Không bất ngờ khi họ triệu tập lực lượng U23 hùng hậu, tận dụng tối đa 3 suất quá tuổi để tạo nên một tập thể đáng gờm hơn nhiều so với đội hình từng về thứ 4 tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm.

Trong trận tái đấu U23 Việt Nam ở tứ kết, đại diện xứ kim chi lập tức phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng giòn giã 4-0. Dù từng để thua chính Việt Nam trên chấm luân lưu trong trận tranh hạng ba vài tháng trước, nhưng U23 Hàn Quốc tại Asiad 20 lần này là một phiên bản hoàn toàn khác: kiểm soát thế trận vượt trội và tấn công sắc bén đến nghẹt thở.

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Ở chiều ngược lại, đương kim á quân U23 châu Á - U23 Trung Quốc - lại chọn con đường thực dụng và đầy toan tính. Sau trận ra quân thắng Triều Tiên, thầy trò HLV Antonio Puche từng nhận về không ít hoài nghi với hai trận hòa không bàn thắng trước Iran và UAE.

Thế nhưng, tất cả dường như đều nằm trong kế hoạch phân phối sức lực của đội bóng xứ tỷ dân. Miễn là vượt qua vòng bảng, đẹp mắt hay thuyết phục không còn là ưu tiên hàng đầu. Để rồi khi bước vào tứ kết, U23 Trung Quốc mới thực sự bung sức và đè bẹp Thái Lan bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. Với lối chơi xù xì, U23 Trung Quốc được kỳ vọng có thể chấm dứt thế thống trị của U23 Hàn Quốc. Liệu họ có thể làm được.

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#U23 Trung Quốc #U23 Hàn Quốc #ASIAD #bóng đá nam #trực tiếp #bảo vệ ngai vàng

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