Trực tiếp Thanh Hóa 0-0 Nam Định (Hiệp 1): Hai bên thi đấu rát

TPO - Thanh Hóa đang thể hiện lối chơi quyết liệt như sở trường. Các pha pressing quyết liệt của họ khiến Nam Định khó lên bóng.

report Trận đấu giằng co 9': Sau thời gian đầu tăng tốc nhưng không thành, 2 đội đang lùi đội hình xuống, thi đấu giằng co. Vẫn chưa có pha tấn công sắc nét nào được tạo ra. 2 đội đang chủ yếu phá lối đá của nhau. report 2 bên thi đấu quyết liệt 4': Thời gian đầu chứng kiến thế trận nhanh nhưng xen kẽ đó là những pha vào bóng quyết liệt của 2 đội. Đó là lý do họ chưa tiếp cận được vòng cấm đối phương do bị vào bóng rát. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Nam Định report Đội hình ra sân của Thanh Hóa report Các cầu thủ khách đã có mặt ở sân Thanh Hóa

Dù từng bị xem là ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng trước thềm mùa giải mới, nhưng Thanh Hóa đang khiến giới chuyên môn phải nhìn nhận lại bằng màn khởi đầu ấn tượng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Xuân Hợp, đội bóng xứ Thanh đã giành 6 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên nhờ hai chiến thắng thuyết phục trước Hải Phòng và Đà Nẵng, chỉ chấp nhận trắng tay trước thế lực Ninh Bình. Lối chơi kỷ luật cùng tinh thần rực lửa biến Thanh Hóa thành thử thách khó nhằn với bất kỳ đội bóng nào khi phải hành quân đến đây.

Ngược lại, Nam Định chưa tạo ra cảm giác an tâm dù sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội cùng tiềm lực tài chính dồi dào. Khởi đầu với 4 điểm sau 3 lượt trận, trận hòa quả cảm trước Ninh Bình là điểm sáng hiếm hoi bị lu mờ bởi thất bại bất ngờ trước đối thủ yếu Đà Nẵng.

Nam Định đang trồi sụt phong độ

Sự chệch choạc nơi hàng thủ là bài toán nan giải nhất của HLV Vũ Hồng Việt khi họ đã nhận tới 6 bàn thua chỉ sau 3 trận. Phong độ sân khách trồi sụt đang trở thành rào cản lớn trong tham vọng cạnh tranh đỉnh bảng của đội bóng thành Nam.

Thống kê đối đầu cũng không đứng về phía Nam Định: trong 5 lần gần nhất làm khách tại xứ Thanh, họ chỉ thắng đúng 1 trận, còn lại hòa 3 và thua 1. Bước vào màn đọ sức chiều nay, Nam Định tổn thất lực lượng nặng nề khi Ezequiel cùng Văn Kiên vắng mặt vì án treo giò, trong khi chân sút chủ lực Xuân Son ngồi ngoài do chấn thương. Ngược lại, chủ nhà Thanh Hóa có đầy đủ quân số mạnh nhất và sẵn sàng biến lợi thế sân bãi thành điểm tựa để giành điểm trước đối thủ.