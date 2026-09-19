Trực tiếp lễ khai mạc Asiad 20: Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành vào sân

report Đạo diễn Yukihiko Tsutsumi cầm trịch lễ khai mạc Asiad 20

Đạo diễn Yukihiko Tsutsumi (70 tuổi), "quái kiệt" của làng điện ảnh Nhật Bản nhận trọng trách cầm trịch lễ khai mạc. Ông là người đứng sau sự thành công của loạt phim truyền hình trinh thám huyền thoại TRICK và bộ ba phim điện ảnh chuyển thể vĩ đại 20th Century Boys ở xứ mặt trời mọc.

Việc lựa chọn một đạo diễn có nhãn quan điện ảnh sắc sảo thay vì một đạo diễn sự kiện đơn thuần cho thấy ban tổ chức muốn biến lễ khai mạc Asiad 20 thành một tác phẩm nghệ thuật có cốt truyện, có chiều sâu tâm lý và kết cấu chặt chẽ chứ không chỉ là chương trình tạp kỹ ở lễ khai mạc.

Đạo diễn Tsutsumi không muốn để các VĐV và diễn viên chìm nghỉm trong ánh sáng rực rỡ. Ông muốn biến họ thành những điểm sáng ở SVĐ. Hàng ngàn tình nguyện viên, nghệ sĩ múa và võ sư địa phương được tập hợp và huấn luyện nghiêm ngặt suốt nhiều tháng trời, sẵn sàng cho lễ khai mạc đột phá, mang đậm dấu ấn vùng đất Chubu đậm đà bản sắc ở Nhật Bản.