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Trực tiếp Đức vs Paraguay (03h30 ngày 30/6): 2 trường phái đụng độ

Đặng Lai
Hoàng Nguyên

TPO - Trận đấu giữa Đức và Paraguay tại vòng 32 đội World Cup 2026 là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai trường phái bóng đá. Cả hai đều có những điểm sáng riêng ở vòng bảng và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn loại trực tiếp.

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Đội tuyển Đức, 4 lần vô địch thế giới, bắt đầu chiến dịch vòng loại trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2014 (2 VCK gần nhất đều không qua vòng bảng). Họ hành quân đến Foxborough để đối đầu với Paraguay - đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 2010.

Đức tiến vào vòng trong với tư cách đội nhất bảng E. Phong độ của họ khá ổn định với 4 chiến thắng trong 6 trận gần nhất. Tại vòng bảng, Đức khởi đầu thuận lợi khi thắng Curacao 7-1 và vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1.

Dù thua sát nút 1-2 trước Ecuador ở lượt trận cuối, đội bóng châu Âu vẫn duy trì thế trận kiểm soát và khả năng tạo cơ hội tốt. Hàng công của họ thi đấu hiệu quả khi ghi 10 bàn sau ba trận. Tuy nhiên, hàng thủ của Đức để lọt lưới ở cả 3 trận vòng bảng, cho thấy vẫn còn những khoảng trống cần được khắc phục.

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Bên kia chiến tuyến, Paraguay tiến vào vòng knock-out với tư cách là một trong các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Sau trận thua Mỹ 1-4, đại diện Nam Mỹ đã điều chỉnh lối chơi. Họ thi đấu thực dụng và phòng ngự chặt chẽ hơn, qua đó thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa 0-0 với Australia.

Việc giữ sạch lưới hai trận liên tiếp cho thấy sự tiến bộ và tính kỷ luật trong hệ thống phòng ngự. Dù hàng công thi đấu khiêm tốn với 2 bàn thắng, sự an toàn nơi sân nhà là điểm tựa để Paraguay hướng tới một thế trận an toàn trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Những gì đã thể hiện cho thấy sự ngoan cường của đại diện Nam Mỹ và đêm nay, họ có thể trừng phạt sự phóng khoáng của Đức.

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
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