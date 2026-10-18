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Trực tiếp Công an Hà Nội vs Hà Nội, 19h15 ngày 18/10: Giải cứu HLV Kewell

Hương Ly - Tiểu Phùng

TPO - Trận derby Thủ đô vòng 4 LPBank V.League 1-2026/27 chứng kiến hai thái cực. CAHN bay cao trên đỉnh bảng, trong khi Hà Nội FC chìm trong khủng hoảng, buộc phải quyết chiến để cứu lấy chiếc ghế của HLV Harry Kewell.

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report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội
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report Đội hình xuất phát CAHN
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Trận derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy là tâm điểm của vòng 4 V.League 1-2026/27. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa khẳng định danh dự, vị thế mà còn có thể định đoạt tương lai của huấn luyện viên Harry Kewell bên phía Hà Nội sau chuỗi thành tích bết bát.

Bước vào trận đấu này, CAHN đang thể hiện sức mạnh áp đảo tại đấu trường quốc nội với tư cách là nhà đương kim vô địch. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, đội bóng ngành Công an độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu, ghi 6 bàn và chưa để lọt lưới bất kỳ bàn nào. Lối chơi kiểm soát bóng và tấn công đa dạng của họ đang thăng hoa nhờ sự tỏa sáng của các ngoại binh như Leo Artur, Alan, Perea Andres cùng dàn nội binh chất lượng. Ở tuyến giữa, Quang Hải vẫn đóng vai trò kiến thiết xuất sắc, trong khi bộ đôi Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh tạo thành bức tường thành vững chắc trước khung gỗ.

Trái ngược hoàn toàn với sự tự tin của đối thủ, Hà Nội FC lại đang chìm trong khủng hoảng tồi tệ. Đoàn quân của HLV Harry Kewell thi đấu rời rạc, thiếu kết nối và đang sở hữu một trong những hàng thủ tệ nhất giải khi đã nhận tới 7 bàn thua chỉ sau 3 trận. Việc thất bại ở 3 trong 4 trận mở màn trên mọi đấu trường đã đẩy chiến lược gia người Australia vào thế chân tường. Ở trận đại chiến tối nay, trọng trách lớn nhất sẽ đặt lên vai hàng tiền vệ gồm Hùng Dũng, Sade và Felida. Họ buộc phải hoạt động trên 100% công suất để chống lại sức ép pressing từ CAHN, nhằm giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự đang rất mong manh.

Mặc dù phong độ hiện tại hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng ngành Công an, nhưng lịch sử đối đầu lại mang đến điểm tựa tinh thần vững chắc cho Hà Nội FC. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Hà Nội nhỉnh hơn với 5 chiến thắng, trong khi CAHN thắng 4. Đặc biệt ở 5 lần đụng độ mới nhất, đội bóng của bầu Hiển thắng tới 3 và chỉ thua 1.

Yếu tố lịch sử này là lời cảnh tỉnh để các cầu thủ CAHN không được phép chủ quan, dù họ đang vô cùng khao khát một chiến thắng để phá dớp và khẳng định vị thế số một tuyệt đối tại bóng đá Thủ đô.

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