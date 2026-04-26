Trực tiếp Chelsea vs Leeds United 1-0 (H2): Ampadu nhận thẻ vàng

TPO - Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ampadu của Leeds sau tình huống vào bóng rất nguy hiểm ở giữa sân. Chelsea vẫn đang kiểm soát tốt thế trận, đấy đối thủ vào thế chống đỡ.

yellow Ampadu nhận thẻ vàng 78': Trân đấu đang rất nóng, đến lượt đội trưởng của Leeds - Ampadu nhận thẻ vàng. yellow Cole Palmer nhận thẻ vàng 77': Palmer nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng và cố tình câu giờ. yellow Struijk nhận thẻ vàng 76': Trung vệ của Leeds nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi ngăn cản tình huống tấn công nhanh của Chelsea. substitution Palmer vào sân 71': Chelsea thay đổi hàng công. Cole Palmer vào sân thay Garnacho. Trước đó, The Blues cũng đưa Andrey Santos vào thay Lavia ở tuyến giữa. report Tanaka sút bóng quá tệ 64': Leeds tấn công bên cánh trái, bóng bị phá ra và Tanaka đón lõng sút bóng một chạm. Cho dù có vị trí rất trống trải, nhưng tiền vệ người Nhật lại sút rất tệ. injury Sanchez nằm sân 61': Một trong những cầu thủ hay nhất Chelsea đến thời điểm này, Sanchez bị đau và yêu cầu sự trợ giúp của y tế. Rất may cho Chelsea khi Sanchez vẫn có thể tiếp tục thi đấu. yellow Caicedo nhận thẻ vàng 60': Caicedo nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Leeds. report KHÔNG VÀO! Calvert-Lewin không thắng được Sanchez 57': Okafor tạt bóng chính xác cho Calvert-Lewin bật cao đánh đầu đẹp mắt. Tuy nhiên, Sanchez phán đoán tốt và bắt gọn bóng. report CƠ HỘI! Pedro xử lý khó hiểu 48': Chelsea phối hợp tấn công đẹp mắt ở trung lộ, Enzo đánh gót chuyền bóng "dọn cỗ" cho Joao Pedro, nhưng tiền đạo này lại lưỡng lự không sút bóng ngay trước khung thành Leeds và để cơ hội trôi qua khó hiểu. report KHÔNG VÀO! Anton Stach sút bóng nguy hiểm 47': Vừa vào sân thay người, Anton Stach đã có cú sút nguy hiểm khiến Sanchez "giật mình". start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: Chelsea 1-0 Leeds Chelsea thi đấu khởi sắc sau khi thay HLV. Họ áp đảo Leeds trong hiệp 1 và tạm thời dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của đội trưởng Enzo Fernandez. time Hiệp 1 có 4 phút bù giờ report Leeds gia tăng sức ép 41': Leeds đang gia tăng sức ép trong những phút cuối hiệp 1 nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các tình huống bóng bổng của họ chưa tạo ra khác biệt. report Garnacho căng ngang nguy hiểm 36': Đang nằm sân sau pha va chạm với đối thủ, Garnacho bất ngờ đứng dậy tăng tốc khi Chelsea phản công. Anh vượt qua hậu vệ Leeds ở cánh trái và căng ngang vào trong. Tuy nhiên, không có cầu thủ áo xanh nào kịp chạm bóng. report Leeds phung phí cơ hội 33': Pedro làm mất bóng nguy hiểm ở phần sân Chelsea, nhưng Aaronson không chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí tốt hơn mà lại sút ngay. Kết quả, bóng trúng chân hậu vệ áo xanh bật ra ngoài. goal VÀO! Enzo Fernandez mở tỷ số cho Chelsea 23': Hậu vệ Leeds mắc sai lầm và Chelsea lập tức tận dụng thời cơ để ghi bàn. Neto thoát xuống bên cánh phải, tạt bóng như đặt cho Enzo ập vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số trận đấu. Ảnh: AP report KHÔNG VÀO! Joao Pedro sút bóng trúng cột dọc Leeds 21': Enzo chọc khe tuyệt đẹp cho Pedro thoát xuống sút ở góc hẹp. Tiền đạo người Brazil đánh bại được Perri, nhưng bóng đập trúng cột dọc Leeds bật ra ngoài. report KHÔNG VÀO! Sanchez cứu thua cho Chelsea 15': Leeds phối hợp tấn công đẹp mắt ở trung lộ. Calvert-Lewin bật tường cho Aaronson thoát xuống đối mặt với Sanchez, ngôi sao người Mỹ sút bóng sệt cực nhanh nhưng Sanchez vẫn kịp dùng chân cản phá. report Garnacho thoát xuống không thành công 11': Garnacho di chuyển thông minh, phá bẫy việt vị của Leeds để thoát xuống đón đường chuyền bổng của Caicedo. Tuy nhiên, cầu thủ này lại đỡ bước một quá tệ và để bóng trôi hết đường biên ngang. report Enzo Fernandez sút xa nguy hiểm 6': Enzo Fernandez đón được bóng bật ra từ vòng cấm của Leeds và lập tức sút xa. Tiền vệ này sút bóng tốt, nhưng thủ môn Perri vẫn kịp bay người cứu thua. report Tanaka sút phạt quá tệ 4': Các cầu thủ Leeds chuẩn bị đá phạt rất cẩn thận, nhưng Tanaka sút bóng quá cao. report Caicedo phạm lỗi nguy hiểm 2': Leeds phản công nhanh và Caicedo phạm lỗi với đối thủ ngay sát vòng 16m50 của Chelsea. start Trận đấu bắt đầu photo Người hâm mộ Leeds áp đảo trên khán đài Người hâm mộ Leeds tỏ ra cuồng nhiệt "áp đảo" cổ động viên Chelsea từ ngoài sân cho đến trong khán đài. report Con đường bằng phẳng vào bán kết của hai đội Cả Chelsea và Leeds đều được hưởng lợi từ các lá thăm may mắn ở FA Cup mùa này. Chelsea thậm chí không phải gặp đối thủ nào ở Ngoại hạng Anh cho đến vòng bán kết. Họ lần lượt thắng Charlton Athletic, Hull City, Wrexham và Port Vale. Trong khi đó, Leeds vượt qua Derby County, Birmingham City và Norwich trước khi gặp West Ham ở tứ kết. Ở trận gặp West Ham, họ hòa 2-2 và thắng trên chấm 11m ngay tại sân khách. report Dấu hỏi dành cho Calum McFarlane Calum McFarlane lần thứ hai trở thành HLV tạm quyền của Chelsea ở mùa này. Lần đầu tiên, ông thay thế Enzo Maresca và gây ấn tượng khi giúp Chelsea cầm hòa Man City. Tuy nhiên, giới mộ điệu vẫn nghi ngờ khả năng của Calum McFarlane, đặc biệt khi ông cũng chỉ mới đến Chelsea ở đầu mùa giải này để dẫn dắt đội U21. tatic Đội hình xuất phát Chelsea vs Leeds

Chuỗi khủng hoảng kéo dài đã chính thức “cuốn bay” chiếc ghế của HLV Liam Rosenior chỉ sau vỏn vẹn 3 tháng cầm quân. Thất bại tới 7/8 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận liền không ghi nổi bàn thắng, là con số không thể bào chữa, bất chấp bản hợp đồng 6 năm vừa được ký kết. Một lần nữa, giới chủ Chelsea khiến dư luận dậy sóng với quyết định sa thải chóng vánh và khoản đền bù được cho là không hề nhỏ.

Thông báo chia tay Rosenior càng gây chú ý khi đội chủ sân Stamford Bridge thừa nhận sẽ bước vào giai đoạn “tự nhìn nhận lại chính mình” trước khi lựa chọn HLV dài hạn. Trong danh sách ứng viên, những cái tên như Andoni Iraola hay cựu danh thủ Cesc Fàbregas đang nổi lên như các phương án tiềm năng.

Trước mắt, Calum McFarlane sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền, với nhiệm vụ không hề đơn giản đưa Chelsea góp mặt ở trận chung kết FA Cup lần thứ 17 trong lịch sử và là lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Hành trình tiến vào bán kết của Chelsea phần nào thiếu tính thuyết phục khi họ chỉ phải đối đầu các đội hạng dưới như Charlton Athletic, Hull City, Wrexham và Port Vale. Điểm sáng hiếm hoi là việc họ ghi ít nhất 4 bàn mỗi trận, thành tích có thể đi vào lịch sử FA Cup nếu được nối dài.

Thế nhưng, khi trở lại với những đối thủ cùng đẳng cấp, bộ mặt của Chelsea lại hoàn toàn khác. Sáu trận liên tiếp “tịt ngòi” trước các đội bóng thuộc giải đấu hàng đầu là minh chứng rõ ràng cho sự bế tắc trong khâu tấn công, điều có thể khiến giấc mơ lập kỷ lục tại FA Cup trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn của Chelsea, Leeds United đang cho thấy bộ mặt ổn định đáng kể. Dưới sự dẫn dắt của HLV Daniel Farke, đội bóng này đã trải qua 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, qua đó tạo khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ tại Premier League.

Dù chưa chính thức trụ hạng, nhưng khoảng cách 9 điểm so với Tottenham và 7 điểm so với West Ham giúp Leeds có thể tự tin hướng tới Wembley với tâm thế thoải mái. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài chấm dứt 53 năm chờ đợi để trở lại chung kết FA Cup, kể từ mùa giải 1972/73 khi về nhì trước Sunderland.

Trên hành trình năm nay, Leeds lần lượt vượt qua Derby County, Birmingham City, Norwich City và West Ham. Tuy nhiên, thống kê lịch sử lại không ủng hộ khi họ đã không ghi bàn trong 3 lần gần nhất thi đấu tại Wembley kể từ năm 1996.

Người cuối cùng lập công cho Leeds tại Wembley là huyền thoại Eric Cantona, ở trận Siêu Cúp Anh năm 1992. Dẫu vậy, với việc không thua Chelsea trong cả hai lần đối đầu tại Premier League mùa này, Leeds hoàn toàn có cơ sở để bước vào trận bán kết với sự tự tin lớn. Trong bối cảnh Chelsea vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình, sự ổn định có thể chính là chìa khóa để Leeds viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Wembley.