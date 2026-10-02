Sáng nay diễn ra Diễn đàn về kinh tế tầm thấp, ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam

TPO - Sáng nay (2/10), Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn "Phát triển Kinh tế tầm thấp và Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam”. Diễn đàn có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra những không gian phát triển mới. Trong đó, không gian tầm thấp và không gian vũ trụ ngày càng gắn với sản xuất, quản trị và đời sống, mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong nông nghiệp, logistics, giao thông, quản lý tài nguyên và phòng, chống thiên tai.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng chính sách khi công nghệ hàng không và vũ trụ được xác định là một trong các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Chính phủ cũng đã giao các nhiệm vụ cụ thể về phát triển UAV, hệ thống quản lý UAV, vệ tinh, chùm vệ tinh quan sát Trái Đất và hạ tầng dữ liệu không gian.

Đây được xem là những tiền đề để thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm và từng bước hình thành thị trường cho các ứng dụng công nghệ trong không gian tầm thấp và không gian vũ trụ.

Diễn đàn Phát triển Kinh tế tầm thấp và Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam tổ chức sáng 2/10, tại Hà Nội.

Theo báo cáo năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Deloitte, các ứng dụng quan sát Trái Đất hiện đóng góp khoảng 440 tỷ USD cho GDP toàn cầu mỗi năm, trong khi khoảng 263 tỷ USD giá trị tiềm năng có thể được khai thác thêm nếu cải thiện đồng thời khâu thu nhận, xử lý và đưa dữ liệu vào hoạt động thực tế.

Riêng thị trường UAV toàn cầu, MarketsandMarkets dự báo tăng từ 26,12 tỷ USD năm 2025 lên 40,56 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép 9,2%/năm.

Tại Việt Nam, các ứng dụng UAV, viễn thám và công nghệ vũ trụ đang từng bước được triển khai, gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và yêu cầu nâng cao năng lực quản lý tài nguyên, phòng, chống thiên tai, giao thông, nông nghiệp và logistics.

Tại diễn đàn, các diễn giả và đại biểu dự kiến tập trung thảo luận hai nhóm nội dung lớn: Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ. Các tham luận sẽ đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cục Viễn thám Quốc gia và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên - địa phương đang triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng UAV phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.

Các doanh nghiệp dự kiến chia sẻ những mô hình, giải pháp triển khai thực tế với các chủ đề như: Drone, AI và kinh tế tầm thấp trong nông nghiệp thông minh và giảm phát thải; ứng dụng UAV, drone trong phát triển logistics tầm thấp; hệ thống radar phát hiện UAV; ứng dụng viễn thám đẩy nhanh tiến độ làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Trong khuôn khổ diễn đàn cũng sẽ diễn ra toạ đàm: Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp và ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam. Toạ đàm dự kiến có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu như Bộ Quốc Phòng, Bưu điện Việt Nam, Công an TP. Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).