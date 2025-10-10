Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Việt Nam có thể trở thành thủ phủ drone toàn cầu

Văn Kiên
TPO - Việt Nam đang đứng trước cơ hội "ngàn năm có một" để trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, thủ phủ drone toàn cầu (Drone Capital), bao gồm: các hoạt động R&D, sản xuất linh kiện, thiết bị UAV, eVTOL, Air Taxi, giải pháp UTM (quản lý không lưu) và hạ tầng phụ trợ, tạo thành một hệ sinh thái công nghiệp công nghệ, mang lại giá trị hàng chục tỷ USD và hàng triệu việc làm.

Ngày 10/10, chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025) đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban 1, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT nhấn mạnh, hợp tác giữa TPHCM và Liên minh Kinh tế tầm thấp đang mở ra cánh cửa lớn cho Việt Nam, khi xu hướng “thủ đô của các thiết bị bay” đang hình thành trên thế giới.

“Đây là lĩnh vực mà Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá. Chưa bao giờ Việt Nam có cơ hội lớn như vậy,” ông Bình nói.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chủ trì cuộc họp Ủy ban 1. Ảnh: ViPEL

Trong khi đó,ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch/CEO Mạng lưới UAV Việt Nam cho biết, trên thế giới, ngành hàng không tầm thấp dự kiến đạt giá trị khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035.

Tại Trung Quốc, lĩnh vực này đang tăng trưởng nhanh chóng, trong đó Thẩm Quyến hoạt động bay giao hàng đã bắt đầu hoạt động. Còn tại Mỹ, Amazon đặt mục tiêu thực hiện 5000 triệu lượt giao hàng bằng drone vào năm 2030.

Theo đại diện các doanh nghiệp, Việt Nam đang đứng trước cơ hội "ngàn năm có một" để trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, thủ phủ drone toàn cầu (Drone Capital), bao gồm: các hoạt động R&D, sản xuất linh kiện, thiết bị UAV, eVTOL, Air Taxi, giải pháp UTM (quản lý không lưu) và hạ tầng phụ trợ, tạo thành một hệ sinh thái công nghiệp công nghệ, mang lại giá trị hàng chục tỷ USD và hàng triệu việc làm.

“Tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD, nếu chúng ta tận dụng tốt các cơ hội hiện có”, ông Tuấn nói. Thách thức lớn nhất hiện nay, được ông Tuấn chỉ ra là từ rào cản pháp lý, khi các quy định hiện hành về an ninh và quản lý UAV còn mang tính đặc thù và kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến nhiều khó khăn cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D), thử nghiệm và sản xuất drone trong nước.

Với mong muốn đưa TPHCM trở thành trung tâm drone toàn cầu, ông Tuấn đề nghị hợp lực công – tư để cùng phát triển lĩnh vực này. Ông Tuấn đề nghị TPHCM tạo ra khu vực “đặc khu” để thử nghiệm drone, từ đó thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.

Đồng tình, ông Trương Gia Bình cho rằng, muốn phát triển kinh tế tầm thấp cần có sự kết hợp liên tục giữa khu vực công và tư. Theo ông, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần được tháo gỡ.

Liên quan đến lĩnh vực tài sản mã hóa, ông Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Vikki Bank cho biết, người Việt đang tham gia giao dịch rất lớn trên thị trường tài sản mã hóa, nhưng chủ yếu ở các sàn nước ngoài, không được pháp luật bảo vệ. Do đó, nếu có các sàn giao dịch trong nước thì việc bảo vệ tài sản sẽ tốt hơn.

“Thời gian qua đã có các dự án thiếu minh bạch, “úp bô” đồng bào, làm mất niềm tin vào thị trường. Do đó, việc cho phép thí điểm lập các sàn giao dịch trong nước sẽ giúp thị trường thêm minh bạch, ngăn ngừa các vi phạm”, ông Thành nói.

Văn Kiên
