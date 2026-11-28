Người phụ nữ Dao đưa bản sắc văn hóa dân tộc thành sinh kế giảm nghèo

TPO - Từ những món ăn truyền thống, bài thuốc nam đến nghề thêu thổ cẩm, chị Triệu Thị Hoa, người phụ nữ dân tộc Dao ở bản Mậu (Bắc Ninh) đang cùng các thành viên hợp tác xã tìm cách gìn giữ bản sắc văn hóa, biến những giá trị bản địa thành sản phẩm du lịch, mở hướng phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững cho người dân vùng cao.

Đây là mô hình giảm nghèo gắn với giữ gìn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng tiêu biểu ở địa phương. Chị Triệu Thị Hoa – Giám đốc Hợp tác xã (HTX) du lịch cộng đồng người Dao bản Mậu đã chia sẻ với Báo Tiền Phong về mô hình này.

PV: Thưa chị, điều gì đã thôi thúc chị thành lập HTX du lịch cộng đồng người Dao bản Mậu, lựa chọn hướng đi gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao?

Chị Triệu Thị Hoa: Tôi là người con của đồng bào dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên ở bản Mậu thuộc xã miền núi đặc biệt khó khăn Tây Yên Tử. Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ, đặc biệt là mẹ truyền dạy nghề thêu trang phục truyền thống và những bài thuốc nam của người Dao. Những nghề này đã gắn bó với tôi từ khi còn nhỏ, trở thành một phần trong cuộc sống và bản sắc của dân tộc mình.

Trước đây, tôi nhận thấy người Dao ở bản Mậu có rất nhiều nét văn hóa đặc sắc, từ trang phục, nghề thêu, ẩm thực, tiếng nói đến những bài thuốc nam được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, những giá trị ấy chưa thực sự được khai thác để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2023, khi địa phương có chủ trương phát triển du lịch cộng đồng tại bản Mậu nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống, tôi nhận thấy đây là cơ hội để đưa những giá trị vốn có của đồng bào Dao trở thành sản phẩm du lịch. Vì vậy, ngày 15/12/2023, tôi thành lập HTX du lịch cộng đồng người Dao bản Mậu, với mong muốn vừa gìn giữ văn hóa dân tộc, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập cho bà con, góp phần giảm nghèo bền vững ngay trên quê hương.

Hiện nay, HTX đang tập trung phát triển những sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng nào để tạo sức hút đối với du khách?

HTX hiện có 9 thành viên, tập trung vào các hoạt động lưu trú, ăn uống, giới thiệu ẩm thực truyền thống, bảo tồn nghề thêu và phát triển các sản phẩm từ dược liệu của đồng bào Dao.

Chúng tôi muốn du khách khi đến bản Mậu không chỉ được ngắm cảnh núi rừng mà còn được trải nghiệm đời sống văn hóa của người Dao. Du khách có thể thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh chưng nhân lạc, bánh dày, cá suối; tìm hiểu nghề thêu trang phục, tham quan vườn thuốc nam và trải nghiệm các dịch vụ tắm lá thuốc, ngâm chân, xông hơi.

Bản Mậu, xã Tây Yên Tử có nhiều điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, giảm nghèo bền vững.

Đây đều là những giá trị được ông bà, cha mẹ truyền lại. Chúng tôi mong muốn giới thiệu những nét văn hóa ấy một cách chân thực nhất để du khách hiểu hơn về đời sống, phong tục và tri thức dân gian của đồng bào Dao.

Việc phát triển du lịch cộng đồng đang mở ra cơ hội như thế nào trong tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo cho phụ nữ, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Mậu?

Tôi xác định phát triển du lịch cộng đồng không chỉ là làm du lịch mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để người dân có thêm sinh kế từ chính những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Ở bản Mậu, nhiều phụ nữ biết thêu trang phục truyền thống. Chị em có thể tham gia giới thiệu, truyền dạy nghề thêu, làm các sản phẩm thủ công hoặc nhận đơn đặt hàng để tăng thu nhập. Những người có kinh nghiệm về ẩm thực, dược liệu cũng có thể tham gia chế biến món ăn, giới thiệu các loại thảo dược và phục vụ du khách.

Tôi mong muốn HTX sẽ trở thành cầu nối để nhiều người dân cùng tham gia phát triển du lịch, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên dân tộc Dao. Khi du lịch phát triển, những nghề truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm giá trị kinh tế, giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống và giảm phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Được biết, HTX đang quan tâm đến việc truyền dạy nghề thêu truyền thống cho phụ nữ và học sinh địa phương. Chị có thể chia sẻ ý nghĩa của hoạt động này?

Nghề thêu là một nét văn hóa rất đặc trưng của người Dao. Những hoa văn trên trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Hiện nay, khoảng 80% phụ nữ trong thôn biết thêu trang phục truyền thống. Tuy nhiên, tôi lo rằng nếu thế hệ trẻ không tiếp tục học hỏi, gìn giữ thì nghề truyền thống có nguy cơ mai một.

Vì vậy, HTX đang tổ chức các lớp truyền dạy nghề thêu cho phụ nữ và học sinh. Tôi mong muốn các em nhỏ được tiếp xúc, học hỏi từ những người đi trước, hiểu và tự hào về bản sắc dân tộc mình. Khi nghề thêu được duy trì, phát triển thành sản phẩm phục vụ du lịch, chị em vừa có thêm việc làm, thu nhập, vừa góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống.

Từ quá trình xây dựng HTX, chị rút ra những kinh nghiệm gì để phát triển du lịch cộng đồng gắn với giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số?

Theo tôi, muốn phát triển du lịch cộng đồng trước hết phải biết phát huy những lợi thế sẵn có của địa phương, đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi vùng, mỗi cộng đồng có những nét riêng, vì vậy cần giữ được sự chân thực, không làm mất đi những giá trị truyền thống vốn có.

Chị Triệu Thị Hoa (ở giữa) đưa bản sắc văn hóa dân tộc thành sinh kế giảm nghèo.

Bên cạnh đó, phải có sự chung tay của người dân. Du lịch cộng đồng không thể chỉ do một cá nhân hay một HTX thực hiện mà cần sự tham gia của nhiều hộ gia đình, từ ẩm thực, lưu trú, nghề thủ công đến các sản phẩm dược liệu. Mỗi người có một thế mạnh, nếu biết kết nối sẽ tạo thành những sản phẩm du lịch phong phú.

Một kinh nghiệm nữa là phải kiên trì, không nóng vội. Muốn đón khách lâu dài thì phải chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ, bảo đảm chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của du khách. Quan trọng nhất là phải có sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của bà con.

Hiện nay, HTX đang gặp những khó khăn gì trong quá trình phát triển? Đâu là giải pháp để tháo gỡ, đưa du lịch cộng đồng bản Mậu phát triển tương xứng với tiềm năng?

Khó khăn lớn nhất hiện nay là điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng và các điều kiện phục vụ du lịch của HTX còn hạn chế. Bản Mậu có nhiều tiềm năng, du khách đã biết đến và tìm về tham quan, có những thời điểm lượng khách ghé qua lên tới hàng trăm lượt mỗi tháng. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể phục vụ đầy đủ nhu cầu của du khách vì còn thiếu nhiều điều kiện cần thiết.

Thời gian tới, tôi mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ HTX về cơ sở vật chất, hạ tầng, đào tạo kỹ năng làm du lịch, nghiệp vụ đón tiếp và phục vụ khách. Đồng thời, cần tạo điều kiện để HTX tiếp cận các nguồn vốn phù hợp, phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh bản Mậu và kết nối với các đơn vị lữ hành.

Về phía HTX, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con tham gia, từng bước hoàn thiện các dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo tồn nghề thêu, phát triển dược liệu và ẩm thực truyền thống. Chúng tôi xác định phải chuẩn bị tốt từng bước để khi đón khách có thể mang đến những trải nghiệm chất lượng, xứng đáng với sự tin tưởng của du khách.

Chị kỳ vọng như thế nào về tương lai của HTX và việc nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng gắn với giảm nghèo tại các địa bàn miền núi khó khăn của thành phố Bắc Ninh?

Mong muốn lớn nhất của tôi là bản Mậu ngày càng được nhiều du khách biết đến, trở thành điểm đến để mọi người tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa của đồng bào Dao. Tôi cũng mong HTX phát triển ổn định, có thêm nhiều thành viên và hộ gia đình tham gia để cùng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.

Tôi nghĩ mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa hoàn toàn có thể nghiên cứu, nhân rộng ở những địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa, nghề truyền thống và tri thức dân gian riêng. Nếu biết khai thác đúng hướng, có sự hỗ trợ của chính quyền và sự đồng lòng của người dân thì những giá trị ấy có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Tôi mong thanh niên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn tham gia, cùng gìn giữ văn hóa và phát triển kinh tế trên chính quê hương mình. Đó cũng là con đường để người dân có việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững mà không phải rời bản làng đi tìm kiếm sinh kế ở nơi khác.

Xin cảm ơn chị!