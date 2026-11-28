Hơn 1.500m³ đất đá đổ sập chắn ngang Quốc lộ 15D

TPO - Rạng sáng 28/11, khoảng 1.500m³ đất đá từ taluy dương tiếp tục sạt xuống Quốc lộ 15D qua tỉnh Quảng Trị, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Do sạt lở vẫn đang tiếp diễn, lực lượng chức năng chưa thể triển khai khắc phục.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, vụ sạt lở xảy ra tại Km9+400 trên Quốc lộ 15D. Khối lượng đất đá sạt trượt ước tính khoảng 1.500m³, tràn xuống mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này.

Hơn 1.500m3 đất đá đổ sập, chắn ngang Quốc lộ 15D.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng biên phòng, công an triển khai rào chắn, cảnh báo nguy hiểm, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực sạt lở.

Máy móc, phương tiện và nhân lực đã được huy động đến hiện trường, sẵn sàng triển khai công tác khắc phục. Tuy nhiên, do đất đá từ taluy dương vẫn tiếp tục sụt trượt, nguy cơ mất an toàn cao nên lực lượng chức năng chưa thể đưa máy móc vào thi công.

Lực lượng chức năng túc trực để cảnh báo nguy hiểm.

Hiện đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến sạt lở. Ngay khi tình trạng sụt trượt chấm dứt và điều kiện an toàn được bảo đảm, công tác thu dọn đất đá sẽ được triển khai nhằm thông xe trong thời gian sớm nhất.