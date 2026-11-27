Miền Trung mưa lớn nhất từ đầu mùa, cảnh báo lũ trên hàng loạt sông

TPO - Nhận định mới nhất cho thấy, từ tối 27/11 đến sáng 30/11, miền Trung có thể hứng chịu đợt mưa lớn nhất, trên phạm vi rộng nhất từ đầu mùa đến nay. Nguy cơ lũ xuất hiện trên hàng loạt sông, kéo theo khả năng xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tiếp đưa các khối mây dông lớn từ biển vào, kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên từ tối 27/11 đến sáng 30/11, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực từ Huế đến Khánh Hoà.

Trong đó, nơi mưa hứng chịu lượng mưa dữ dội nhất là Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ) với lượng mưa phổ biến từ 200-500mm, có nơi trên 700mm.

Tại Huế, Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà trong thời gian từ tối ngày 27/11 đến sáng 30/11 cũng có mưa lớn phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Khu vực từ Huế đến Khánh Hoà có khả năng xảy ra ngập lụt diện rộng.

Cũng trong thời gian này, mưa mở rộng ra khu vực Tây Nguyên, trọng tâm là Tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), Tây Gia Lai và Tây Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, dự báo từ đêm 27/11 đến ngày 1/12, trên sông Bồ, sông Hương (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ lên trên báo động (BĐ)2

Tại sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), lũ có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục khí tượng thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.