Đại biểu Quốc hội điện thoại ngay chủ đầu tư cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sau ý kiến cử tri

TPO - Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đã gọi điện ngay tới chủ đầu tư sau khi cử tri xã Ya Hội phản ánh quá trình thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tuyến đường dẫn nước tự chảy phục vụ sinh hoạt và sản xuất của bà con bị ảnh hưởng.

Ngày 26/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự buổi tiếp xúc có các đại biểu Quốc hội: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Siu Hương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Lê Hoàng Anh - Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Phạm Ngọc Lâm - Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cùng các đại biểu của địa phương, cử tri hai xã.

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Anh Bùi Quang Huy cùng các đại biểu tặng những món quà ý nghĩa tới các học sinh và xã Ya Hội.

Tại hội nghị, bà Siu Hương thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; các nội dung quan trọng được Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua tại kỳ họp; kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc lần trước.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Trương Văn Hiệu - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lương Thế Vinh, xã Ya Hội kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội cần quan tâm rà soát, bổ sung biên chế giáo viên phù hợp với mô hình trường và định mức quy định, đồng thời bố trí kinh phí thanh toán tiền dạy tăng giờ cho giáo viên đủ điều kiện theo Thông tư số 21/2025/TT-BGD ĐT, bảo đảm quyền lợi của giáo viên và chất lượng giáo dục tại địa phương.

“Xã Ya Hội là địa bàn căn cứ cách mạng. Tôi nhờ các đại biểu Quốc hội, kiến nghị về việc các cấp có thẩm quyền nghiên cứu quy hoạch, đầu tư mô hình trường nội trú, hoặc bán trú phù hợp với từng cấp học, đối tượng và điều kiện thực tế; ưu tiên hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh ở xã và có hoàn cảnh khó khăn”, cử tri Trương Văn Hiệu nói.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lương Thế Vinh cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp các điểm trường, rà soát đầu tư theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia và lộ trình phù hợp.

Cử tri xã Ya Hội kiến nghị tới đại biểu Quốc hội.

Trong khi đó, cử tri Đinh Thị Ước kiến nghị tới các đại biểu Quốc hội về việc trong quá trình thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tuyến đường dẫn nước tự chảy phục vụ sinh hoạt và sản xuất của bà con trên địa bàn xã bị ảnh hưởng, làm đứt nguồn dẫn nước từ mấy tháng trước, đến nay chưa được khắc phục. Khu vực này không có giếng nước, các nguồn nước tự nhiên như suối, hồ không đảm bảo vệ sinh do nguy cơ ô nhiễm từ thuốc bảo vệ thực vật.

Tình trạng thiếu nước kéo dài ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân. Bởi vậy, cử tri Đinh Thị Ước đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm, xem xét kiến nghị và đôn đốc chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, để có nguồn nước sinh hoạt ổn định, an toàn cho bà con.

Tiếp nhận ý kiến cử tri, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đã gọi điện, liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sau khi trao đổi, nắm kỹ nội dung, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh thông tin, vấn đề này đã được chủ đầu tư xử lý trước mắt, để đảm bảo nguồn nước cho bà con.

Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh.

“Về lâu dài, phía chủ đầu tư cho rằng, bà con khu vực bị ảnh hưởng cần được chuyển đi nơi khác để an cư, đồng thời cần xử lý một cách tổng thể các nội dung liên quan tới dự án cao tốc tại xã Ya Hội. Bà con cứ theo dõi việc làm cao tốc để phản ánh với ngành chức năng nhằm xử lý các vấn đề phát sinh. Tuy vậy, cũng rất mong bà con ủng hộ việc làm cao tốc, bởi đây là dự án mang ý nghĩa thiết thực, là động lực phát triển rất lớn cho địa phương và khu vực nói riêng”, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh cho hay.

﻿ Bà Siu Hương và ông Đinh Ngọc Quý giải đáp, chia sẻ thông tin với các cử tri.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri xã Ya Hội nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề thiết thực đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông.

Kiến nghị của cử tri các của xã Ya Hội đã được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp đầy đủ, khách quan nhằm chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Các đại biểu Quốc hội sẽ theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết, bảo đảm các kiến nghị của cử tri được quan tâm xử lý kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.