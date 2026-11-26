Nước dâng nhanh, Quảng Ngãi khẩn cấp sơ tán người già, trẻ em

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông ở Quảng Ngãi dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường, sạt lở đất. Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

UBND xã Đông Sơn sơ tán người già, trẻ em tại những khu vực bị ngập đến nơi an toàn.

Ngày 26/11, tại phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Trà Câu dâng nhanh. Để bảo đảm an toàn cho khu vực hạ lưu, lực lượng chức năng đang triển khai kè bờ sông, đoạn qua tổ dân phố Thủy Triều.

"Hiện, chính quyền địa phương đã xây dựng phương án, sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp đến nơi an toàn khi cần thiết", ông Võ Minh Châu - Chủ tịch UBND phường Trà Câu, cho biết.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ, gây ngập một số đoạn đường ở tổ dân phố Phổ Minh. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Đức Phổ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại những đoạn đường bị ngập, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng phường Trà Câu triển khai kè bờ sông, đoạn qua tổ dân phố Thủy Triều.

Theo UBND xã Đông Sơn, khoảng 0h ngày 26/11, trên tuyến đường từ thôn Định Tân đi thôn Phú Quý và Châu Thuận Nông sạt lở khoảng 50 m³ đất đá. Chính quyền đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục điểm sạt lở.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Chính trị viên Ban CHQS xã Đông Sơn, cho biết, lực lượng chức năng đã di dời 2 hộ dân ở thôn Xuân Yên ra khỏi khu vực ngập sâu, đồng thời tiếp tục kiểm tra, khắc phục các điểm sạt lở, triển khai cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng phường Đức Phổ hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao.

Trong sáng 26/11, xã Đông Sơn cũng hỗ trợ di chuyển người già, trẻ em tại những khu vực ngập úng đến nơi an toàn.

Theo ông Phan Đình Chí - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, mưa lớn khiến nước dâng cao tại các thôn Xuân Yên, Phú Quý, Liên Trì, Phước Hòa, Tham Hội, Châu Me và An Thạnh. Nhiều tuyến đường chính bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ban CHQS xã Đông Sơn sơ tán người già, trẻ em tại những khu vực bị ngập đến nơi an toàn.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục rà soát các điểm trường có nguy cơ mất an toàn, tăng cường hướng dẫn kĩ năng phòng tránh thiên tai, phòng, chống rét cho học sinh, nhất là tại các địa bàn miền núi; chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học theo tình hình thực tế, đặt an toàn của học sinh và giáo viên lên hàng đầu.

Nhiều khu vực ở thôn Đông Yên (xã Đông Sơn) bị ngập sâu.

Cũng trong sáng 26/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã đi kiểm tra tình hình sạt lở ven sông Vệ tại xã Thiện Tín và ngập lụt tại các xã Nghĩa Hành, Nghĩa Giang.

Tại đây ông Hiển yêu cầu các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực xung yếu, chủ động sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ 9h ngày 25/11 đến 9h ngày 26/11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) 441 mm, Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn) 398,2 mm, Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 388,2 mm, Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 376,6 mm, Bình Tân (xã Đông Sơn) 352,4 mm, Bình Trị (xã Vạn Tường) 269,8 mm, Long Sơn (xã Sơn Mai) 232,6 mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-30 mm, có nơi trên 50 mm.