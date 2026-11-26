TPHCM lập bốn Tổ công tác giải quyết các vấn đề cấp bách

TPO - Bốn Tổ công tác được thành lập tập trung vào các lĩnh vực, gồm: giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; giải quyết tình trạng ngập nước, ngập lụt; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng TPHCM không ma túy.

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định thành lập bốn Tổ công tác chuyên trách tập trung chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các vấn đề tồn tại, cấp bách của TPHCM theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bốn Tổ công tác sẽ tập trung giải quyết các vấn đề: ùn tắc giao thông; ngập nước, ngập lụt; ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng TPHCM không ma túy.

Cống ngăn triều Mương Chuối thực hiện vận hành liên hoàn để giải quyết tình trạng ngập nước, ngập lụt. (Ảnh: Hữu Huy)

Mỗi Tổ công tác do một Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Tổ trưởng cùng các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Các Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo chung của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong.

Các Tổ công tác có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm và những vướng mắc trong quá trình giải quyết từng vấn đề; đồng thời xây dựng phương án, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện đến kết quả cuối cùng, không dừng lại ở việc thống kê, báo cáo hiện trạng.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo chung hoạt động của 4 Tổ công tác. (Ảnh: Ngô Tùng)

Đối với lĩnh vực giao thông, Tổ công tác tập trung rà soát các tuyến đường, nút giao, khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là tại khu vực trung tâm, cửa ngõ, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu chế xuất và các tuyến kết nối liên vùng.

Trên cơ sở xác định nguyên nhân từng điểm nghẽn, xây dựng phương án xử lý cụ thể; ưu tiên các giải pháp có thể triển khai ngay như tổ chức lại giao thông, điều chỉnh tín hiệu đèn, phân luồng phương tiện, bố trí lực lượng điều tiết và ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều hành. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, phát triển vận tải hành khách công cộng và tăng cường kết nối giao thông liên vùng.

Đối với tình trạng ngập nước, ngập lụt, Tổ công tác tập trung lập bản đồ các khu vực, tuyến đường, khu dân cư thường xuyên bị ngập; xác định nguyên nhân và xây dựng danh mục các điểm ngập cần xử lý theo thứ tự ưu tiên.

Các giải pháp trước mắt gồm nạo vét, khơi thông hệ thống cống thoát nước, kênh rạch, cửa xả; xử lý các vị trí tắc nghẽn, hư hỏng hệ thống thoát nước; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm kênh rạch, hành lang thoát nước. Thành phố đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chống ngập, thoát nước, kiểm soát triều và xây dựng giải pháp chống ngập tổng thể gắn với quy hoạch đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực môi trường, Tổ công tác tập trung rà soát, xác định các khu vực, tuyến đường, kênh rạch, khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm; xử lý các vấn đề về ô nhiễm không khí, bụi, khí thải, tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước và tình trạng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải không đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi xả thải trái quy định; đồng thời thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, phát triển giao thông xanh, công trình xanh và không gian xanh đô thị.

Tổ công tác số 1 tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông do Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ phó Thường trực. (Ảnh: Khoa Nam)

Đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Tổ công tác tập trung rà soát các địa bàn, tuyến, khu vực, tụ điểm phức tạp và các đối tượng có nguy cơ cao; đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy; tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện và quản lý sau cai.

Đồng thời, xây dựng phương án chuyển hóa các địa bàn phức tạp, xác định mục tiêu, tiêu chí, lộ trình và trách nhiệm cụ thể của từng xã, phường, đặc khu trong xây dựng địa bàn không ma túy.

Các Tổ công tác xây dựng lộ trình thực hiện theo các mốc 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày; tổ chức họp định kỳ hằng tháng để kiểm điểm tiến độ, đánh giá kết quả và xác định trách nhiệm đối với các nhiệm vụ chậm thực hiện. Định kỳ hằng tháng, Tổ trưởng báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM về tình hình, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.