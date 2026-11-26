Thủ đoạn gọi video khiêu dâm và bán clip nhạy cảm để lừa tiền của Thảo 'Baby'

TPO - Theo cơ quan chức năng, Thảo 'Baby' cùng đồng phạm chào mời dịch vụ gọi video trực tiếp có nội dung khiêu dâm với giá 500.000 đồng/lần hoặc bán 5 video nhạy cảm với giá 300.000 đồng, yêu cầu chuyển tiền trước nhằm chiếm đoạt.

Ngày 25/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Ngô Thị Bích Thảo hay Thảo "Baby" (19 tuổi, trú tại Hưng Yên) và Nguyễn Xuân Đạo (20 tuổi, trú tại Hà Nội, người yêu Thảo) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc trên được C04 điều tra, bắt giữ các đối tượng và bàn giao cho Công an TP Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Hình ảnh Thảo "Baby" trên mạng xã hội.

Theo C04, sau khi các clip có nội dung khiêu dâm của Thảo bị phát tán trên mạng xã hội, đối tượng này tạm dừng hoạt động livestream (phát sóng trực tuyến).

Tuy nhiên, do cần tiền phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân, tháng 8/2026, Thảo và Đạo bàn bạc, thống nhất tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của người sử dụng mạng xã hội.

Do sở hữu tài khoản TikTok hơn 300.000 người theo dõi, Thảo và bạn trai đã tiếp cận người dùng bằng cách đăng tải những hình ảnh, video có nội dung gợi dục, hở hang nhằm thu hút sự chú ý.

Khi có người liên hệ, các đối tượng dẫn dụ họ chuyển sang trao đổi qua các nền tảng như Zalo, Facebook.

Tại đây, các đối tượng chào mời dịch vụ gọi video trực tiếp có nội dung khiêu dâm với giá 500.000 đồng/lần hoặc bán 5 video nhạy cảm với giá 300.000 đồng, yêu cầu chuyển tiền trước.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng không thực hiện như cam kết mà lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản của người chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vì e ngại và số tiền bị chiếm đoạt không nhiều, nên những người bị hại không trình báo cơ quan chức năng.

Chỉ trong khoảng 2 tháng, số tiền bị chiếm đoạt được xác định lên tới gần hàng chục triệu đồng. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định những người bị chiếm đoạt tiền đa phần tuổi đời còn rất trẻ.

Lời khai đối tượng Thảo tại cơ quan Công an.

Thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Đáng lo ngại, Thảo coi việc phát trực tuyến các nội dung khiêu dâm trên không gian mạng là chuyện hết sức bình thường, không nhận thức đầy đủ những hệ lụy tiêu cực đối với đạo đức, văn hóa và xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bày tỏ sự hối hận.

“Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi cảm thấy hành vi của tôi đã vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, ảnh hưởng đến các bạn trẻ. Tôi rất ân hận và xấu hổ. Mong rằng các bạn trẻ không nên làm theo những gì tôi đã làm”, đối tượng cho biết.

Trước đó, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Theo lời khai của Thảo, thu nhập từ hoạt động livestream khiêu dâm, thủ dâm có thời điểm dao động từ 100 - 300 triệu đồng mỗi tháng.