Bị khởi tố vì dùng chất tạo nạc nuôi hơn 2300 con heo

TPO - Cơ quan công an TP Đồng Nai đã khởi tố hai đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng chất cấm (chất tạo nạc Salbutamol) trong chăn nuôi heo.

Ngày 25/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện vụ việc 2.349 con heo chứa chất Salbutamol (chất tạo nạc) tại một cơ sở chăn nuôi ở xã Tân An. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can trong vụ sử dụng chất cấm để nuôi heo tại xã Tân An. (ảnh:CACC)

Hai bị can gồm Ng.H.Th. (SN 1954) và D.Th.H. (SN 1974), cùng ngụ xã Tân An. Theo điều tra ban đầu, hai người đã bàn bạc, mua chất Salbutamol rồi phối trộn vào thức ăn để cho heo ăn nhằm tăng trọng nhanh, sau đó xuất bán ra thị trường kiếm lời.

Trước đó, ngày 5/9/2026, kiểm tra cơ sở chăn nuôi của Ng.H.Th. tại ấp Cây Xoài, xã Tân An, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol. Toàn bộ số heo, với tổng trọng lượng khoảng 305 tấn, được tạm giữ. Giá trị ước tính trên thị trường hơn 15 tỷ đồng.

Các đối tượng chưa kịp tiêu thụ số heo trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.